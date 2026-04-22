شہباز شریف نے ایران کے ساتھ جنگ بندی میں توسیع پر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا
ہم اعتماد اور یقین کی روشنی میں ہم جنگ بندی کے معاملے کا مذاکراتی حل تلاش کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔
Published : April 22, 2026 at 9:10 AM IST
اسلام آباد: پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بدھ کے روز ایران کے ساتھ جنگ بندی کی مدت میں توسیع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ مزید برآں، انہوں نے امید ظاہر کی کہ دونوں فریق اس تنازعہ کے خاتمے کے لیے ایک جامع امن معاہدے تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ منگل کو — جنگ بندی کی آخری تاریخ ختم ہونے سے صرف ایک دن پہلے — ٹرمپ نے پاکستانی رہنماؤں کے کہنے پر عمل کرتے ہوئے، ایران کے ساتھ جنگ بندی کو غیر معینہ مدت کے لیے بڑھا دیا، یہاں تک کہ امن مذاکرات کا نیا دور تعطل کا شکار ہے۔
پاکستان نے مذاکرات کے اگلے دور کی میزبانی کا منصوبہ بنایا تھا۔ تاہم، جب ایران نے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کی کوششوں کو مسترد کر دیا، تو وائٹ ہاؤس نے نائب صدر جے ڈی وینس کا اسلام آباد کا مجوزہ دورہ منسوخ کر دیا۔ پاکستان نے مذاکرات کے دوسرے دور کی غیر یقینی صورتحال کے باعث جنگ بندی میں توسیع کی اپیل کی تھی۔ توقع ہے کہ یہ دور اس ہفتے کے آخر میں ہوگا۔ پاکستان کے وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ نے منگل کو بتایا کہ جنگ بندی 22 اپریل کو صبح 4:50 PST پر ختم ہونے والی تھی۔
On my personal behalf and on behalf of Field Marshal Syed Asim Munir, I sincerely thank President Trump for graciously accepting our request to extend the ceasefire to allow ongoing diplomatic efforts to take their course.— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 21, 2026
With the trust and confidence reposed in, Pakistan…
تنازعہ کا مذاکراتی حل تلاش کرنے کے لیے کوششیں جاری
جنگ بندی میں توسیع کے حوالے سے ٹرمپ کے اعلان کے بعد، وزیر اعظم شریف نے امریکی صدر کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ایکس (سابقہ ٹویٹر) پر پوسٹ کرکے یہ کہا۔ شریف نے کہا کہ "اپنی اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی طرف سے، میں صدر ٹرمپ کا جنگ بندی میں توسیع کی ہماری درخواست کو قبول کرنے کے لیے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اس طرح جاری سفارتی کوششوں کو اثر انداز ہونے دیا گیا"۔ پاکستانی وزیر اعظم نے مزید کہا کہ ہم پر اعتماد اور یقین کے پیش نظر، پاکستان اس تنازعہ کا مذاکراتی حل تلاش کرنے کے لیے اپنی بھرپور کوششیں جاری رکھے گا۔
جامع 'امن معاہدے' تک پہنچنے میں کامیاب
انہوں نے مزید کہا، "مجھے پوری امید ہے کہ دونوں فریق جنگ بندی کی پاسداری جاری رکھیں گے اور اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کے دوسرے دور کے دوران ایک جامع 'امن معاہدے' تک پہنچنے میں کامیاب ہوں گے تاکہ اس تنازعہ کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا سکے۔" ٹرمپ نے مزید کہا کہ جنگ بندی اس وقت تک نافذ العمل رہے گی جب تک کہ تہران متفقہ تجویز پیش نہیں کرتا اور مذاکرات کسی نہ کسی شکل میں مکمل نہیں ہوتے۔
ایران کے خلاف امریکی جارحیت معطل
اپنے ٹروتھ سوشل پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ میں ٹرمپ نے لکھا، "یہ دیکھتے ہوئے کہ ایرانی حکومت بری طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے — ایسی صورت حال جو راتوں رات پیدا نہیں ہوئی — اور فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کی درخواست پر، ہم سے کہا گیا ہے کہ ایران کے خلاف اپنی جارحیت اس وقت تک معطل کر دیں جب تک کہ ان کے رہنما اور نمائندے اجتماعی طور پر کوئی تجویز پیش نہ کر لیں۔"
پاکستان نے سخت حفاظتی اقدامات نافذ کیے
امریکی صدر نے مزید کہا، "لہٰذا، میں نے اپنی فوج کو ناکہ بندی برقرار رکھنے اور دیگر تمام معاملات میں مکمل طور پر تیار اور ہر طرح کے قابل رہنے کی ہدایت کی ہے؛ اس کے نتیجے میں، ہم جنگ بندی میں اس وقت تک توسیع کریں گے جب تک کہ ان کی تجویز پیش نہیں کی جاتی اور مذاکرات کسی نتیجے پر نہیں پہنچ جاتے۔"
تاہم بات چیت کے اگلے دور کی تاریخ کے حوالے سے تاحال کوئی واضح معلومات سامنے نہیں آئیں۔ مجوزہ مذاکرات کی تیاری کے لیے، پاکستان نے سخت حفاظتی اقدامات نافذ کیے ہیں، جن میں 10,000 سے زائد سکیورٹی اہلکاروں کی تعیناتی بھی شامل ہے۔
11 اور 12 اپریل کو ہونے والے امریکہ ایران مذاکرات کے پہلے دور میں کوئی اہم پیش رفت نہیں ہوئی۔ اس کے بعد، میزبان ملک، پاکستان نے کشیدگی کو کم کرنے کے لیے بھرپور سفارتی کوششیں شروع کیں اور مذاکرات کے بعد کے دور کی امیدیں بحال کیں۔
پاکستان کے نائب وزیر اعظم، اسحاق ڈار کی اپیل
مذاکرات کے ارد گرد پیدا ہونے والی غیر یقینی صورتحال کے درمیان، پاکستان کے نائب وزیر اعظم، اسحاق ڈار نے منگل کو دونوں فریقوں سے دو ہفتے کی جنگ بندی میں توسیع کرنے اور سفارت کاری کو ایک موقع دینے کی اپیل کی۔ واضح رہے کہ ایران کے ساتھ تنازعہ 28 فروری کو امریکی اسرائیل کے مشترکہ حملوں سے شروع ہوا تھا۔