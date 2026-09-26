مسئلہ کشمیر کا "منصفانہ اور جائز حل" ناگزیر، پاکستانی وزیراعظم کا اقوامِ متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب، ہندوستان کا کرارا جواب
شہباز شریف نے اقوامِ متحدہ کی جنرل اسمبلی (UNGA) سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تنازعہ کشمیر کا "منصفانہ اور جائز حل" ناگزیر ہے۔
By ANI
Published : September 26, 2026 at 7:29 AM IST
نیویارک: پاکستان کے وزیرِ اعظم شہباز شریف نے جمعہ (مقامی وقت کے مطابق) اقوامِ متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مسئلہ کشمیر اٹھایا اور اس تنازعے کے "منصفانہ اور جائز حل" کا مطالبہ کیا۔
شہباز شریف نے کہا کہ کشمیری عوام اقوامِ متحدہ کی جانب سے اس کی نگرانی میں "آزادانہ اور منصفانہ استصوابِ رائے (رائے شماری)" کروانے کے وعدے کی تکمیل کے منتظر ہیں۔
انہوں نے الزام عائد کیا کہ کشمیریوں کی نسلوں نے "غیر قانونی قبضے، من مانی حراستوں، ماورائے عدالت قتل، جبری گمشدگیوں، جنسی تشدد اور اجتماعی سزا" کا سامنا کیا ہے۔
#WATCH | New York | Addressing the 81st United Nations General Assembly (UNGA), Pakistan PM Shehbaz Sharif says, "...I assure my Kashmiri brothers and sisters, with the fullest authority at my command, that we shall continue to extend our full diplomatic, political, and moral… pic.twitter.com/zulMLBiWje— ANI (@ANI) September 26, 2026
شہباز شریف نے کہا، "لیکن اس کے لیے تنازعہ کشمیر کا منصفانہ اور جائز حل ناگزیر ہے۔ آٹھ دہائیوں سے کشمیری عوام اقوامِ متحدہ کی جانب سے اس کی نگرانی میں آزادانہ اور منصفانہ استصوابِ رائے کے اپنے پختہ وعدے کو پورا کرنے کے منتظر ہیں۔ نسلوں نے غیر قانونی قبضے، من مانی حراستوں، ماورائے عدالت قتل، جبری گمشدگیوں، جنسی تشدد اور اجتماعی سزا کا سامنا کیا ہے۔"
شہباز شریف نے مزید دعویٰ کیا کہ آبادیاتی تبدیلیوں اور دیگر اقدامات کے ذریعے جموں و کشمیر کی قانونی حیثیت کو تبدیل کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں۔
کشمیریوں سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اس وقت تک اپنی "سفارتی، سیاسی اور اخلاقی حمایت" جاری رکھے گا جب تک کہ وہ اپنا "حقِ خود ارادیت" حاصل نہ کر لیں۔ پاکستان کے وزیرِ اعظم نے کہا، "حال ہی میں آبادیاتی تبدیلیوں اور دیگر غیر قانونی اقدامات کے ذریعے جموں و کشمیر کی قانونی حیثیت کو تبدیل کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں۔ بے بس کشمیری والدین اپنے ان بیٹوں اور بیٹیوں کے منتظر رہتے ہیں جو کبھی واپس نہیں آتے، ان کے گھر کرفیو اور گہرے دکھ کے سائے تلے خاموش رہتے ہیں۔"
انہوں نے مزید کہا، "بہت سے لوگوں کے لیے کوئی حل موجود نہیں، پوری زندگیاں بے نشان قبروں کی تلاش میں گزر جاتی ہیں۔ اس پلیٹ فارم سے، میں اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کو پورے یقین کے ساتھ یقین دلاتا ہوں کہ ہم اپنی مکمل سفارتی، سیاسی اور اخلاقی حمایت اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک کہ وہ اپنا ناقابلِ تنسیخ حقِ خود ارادیت حاصل نہ کر لیں۔ کشمیر ہمیشہ سے پاکستان کی شہ رگ رہا ہے، اور ہمیشہ رہے گا۔"
#WATCH | New York | First Secretary in India's Permanent Mission to the UN, Petal Gahlot says, " references were made to the indian union territory of jammu and kashmir. this is an integral and inalienable part of my country and will always remain so. but if we must talk about… pic.twitter.com/sHVeKYPrVc— ANI (@ANI) September 26, 2026
کشمیر ہندوستان کا ایک اٹوٹ اور ناقابلِ علیحدگی حصہ ہے اور ہمیشہ رہے گا: بھارت
اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل مشن کی فرسٹ سیکرٹری، پیتل گہلوت نے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی تقریر کے جواب میں بھارت کا حقِ جواب استعمال کرتے ہوئے کہا کہ "آج سہ پہر، جنرل اسمبلی نے پاکستان کے نمائندے کی جانب سے کچھ عجیب و غریب ریمارکس سنے۔ یہ سب کچھ نیویارک شہر اور دنیا کی جانب سے 9/11 کے ہولناک دہشت گردانہ حملوں کی 25 ویں برسی منانے کے محض دو ہفتوں بعد ہوا ہے۔ اس پس منظر کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے، کیونکہ ان حملوں کا ماسٹر مائنڈ، اسامہ بن لادن، پاکستان آرمی کی اہم ترین اکیڈمی کے بالکل ساتھ رہ رہا تھا، وہی ادارہ جس کے سامنے پاکستان کے نمائندے نے آج اتنے احترام سے سر جھکایا۔ لیکن ایسی توقع اسی حکومت سے کی جا سکتی ہے جسے خود پاکستان کے عوام 'فارم 47 کی حکومت' کہتے ہیں۔"
پیتل گہلوت نے مزید کہا: "بھارت کے زیرِ انتظام علاقے (یونین ٹیریٹری) جموں و کشمیر کا ذکر کیا گیا۔ یہ میرے ملک کا ایک اٹوٹ اور ناقابلِ علیحدگی حصہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لیکن اگر ہمیں کشمیر پر بات کرنی ہی ہے، تو آئیے پاکستان کے زیرِ قبضہ جموں و کشمیر پر توجہ دیں۔ راولا کوٹ کے لوگوں سے ان اندھا دھند ہلاکتوں، وحشیانہ تشدد اور بنیادی حقوق سے محرومی کے بارے میں پوچھیں جو وہ طویل عرصے سے برداشت کر رہے ہیں۔۔۔"
#WATCH | New York | Addressing the 81st United Nations General Assembly (UNGA), Pakistan PM Shehbaz Sharif says, " a year ago, pakistan faced external aggression from india under a false pretext. pakistan exercised its inherent right of self-defense under article 51 of the united… pic.twitter.com/X0SjbLD2n9— ANI (@ANI) September 26, 2026
پاکستام-ہندوستان کشیدگی ٹرمپ کی "بروقت مداخلت" سے رکی: شہباز شریف
اپنے خطاب میں پاکستان کے وزیرِ اعظم شہباز شریف نے ایک بار پھر مئی 2025 میں ہونے والی چار روزہ فوجی جھڑپ کا حوالہ دیا۔ یہ تصادم پہلگام میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کے جواب میں بھارت کی جانب سے شروع کیے گئے 'آپریشن سندور' کے بعد پیش آیا تھا۔
شریف نے صورتحال کو مزید خراب ہونے سے روکنے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کردار کو سراہا اور کہا کہ ان کی مداخلت ایسے وقت میں ہوئی جب دونوں جوہری ہتھیاروں سے لیس پڑوسی ممالک ایک نازک موڑ پر کھڑے تھے۔
نئی دہلی کا مسلسل یہ موقف رہا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان مئی 2025 کے تنازع کے بعد جنگ بندی دونوں فریقین کے درمیان براہِ راست بات چیت کے ذریعے عمل میں آئی تھی، جس میں کسی تیسرے فریق کا کوئی کردار نہیں تھا۔
یہی نہیں، شریف نے کہا کہ کشیدگی کے دوران پاکستان نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت اپنے "حقِ دفاع" کا استعمال کیا اور ملک کی مسلح افواج کی جانب سے کیے گئے جوابی اقدامات کی تعریف کی۔
انہوں نے کہا، "ایک سال قبل، پاکستان کو ایک جھوٹے بہانے کی آڑ میں بھارت کی جانب سے بیرونی حملے کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت اپنے حقِ دفاع کا استعمال کیا۔"
شریف نے مزید کہا، "ان (ڈونلڈ ٹرمپ)کی بروقت مداخلت ایک ایسے فیصلہ کن لمحے پر ہوئی جب جوہری ہتھیاروں سے لیس دو پڑوسی ممالک مکمل جنگ کے دہانے پر کھڑے تھے۔ اور کون جانتا ہے، اگر صدر ٹرمپ اس نازک لمحے پر واضح سوچ اور عمل کے ساتھ مداخلت نہ کرتے تو کیسی تباہی مچ سکتی تھی۔ لہٰذا، ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ جنوبی ایشیا کبھی دوبارہ اس خطرناک موڑ تک نہ پہنچے۔" انہوں نے مزید کہا کہ جنوبی ایشیا کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ وہ کبھی ایسی صورتحال سے دوچار نہ ہو۔
شریف نے کہا، "فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جرات مندانہ قیادت میں، ہماری بہادر اور دلیر مسلح افواج نے انتہائی درستگی اور پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ جواب دیا۔ انہوں نے دشمن کو خاموش کرایا، ان کے حملے کو ناکام بنایا اور انہیں ایسا سبق سکھایا جسے وہ کبھی فراموش نہیں کر سکیں گے۔" 22 اپریل 2025 کو پہلگام میں ایک دہشت گردانہ حملے میں 26 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اس واقعے کے بعد ہندوستان نے 'آپریشن سندور' شروع کیا، جس کا مقصد اس حملے سے منسلک دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانا تھا۔
#WATCH | New York | First Secretary in India's Permanent Mission to the UN, Petal Gahlot says, " at the heart of the issue is the long-standing practice of cross-border terrorism by pakistan. we demonstrated last year that terrorists will have nowhere to run and nowhere to hide.… pic.twitter.com/AW75mY3ulj— ANI (@ANI) September 26, 2026
دہشت گردی کے خلاف اپنے دفاع کا حق ہم استعمال کرتے رہیں گے: بھارت
اس معاملے میں پاکستانی وزیر اعظم کے خطاب کا جواب دیتے ہوئے بھارت کے مستقل مشن کی فرسٹ سیکرٹری، پیتل گہلوت نے کہا کہ، "اس مسئلے کی جڑ میں پاکستان کی جانب سے طویل عرصے سے جاری سرحد پار دہشت گردی کارفرما ہے۔ ہم نے گزشتہ سال ثابت کیا تھا کہ دہشت گردوں کے پاس بھاگنے یا چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ دہشت گردی کے خلاف اپنے دفاع کا حق ہم استعمال کرتے رہیں گے۔ پاکستان کی پھیلائی گئی دہشت گردی کے نتائج برآمد ہوں گے۔۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ اسمبلی پاکستان اور اس کی پالیسیوں کو ان کی اصل حقیقت کے تناظر میں دیکھے گی، نہ کہ اس طرح جیسے اس کا نمائندہ انہیں دھوکہ دہی سے پیش کرتا ہے۔ سالہا سال جھوٹ دہرانے سے وہ سچ نہیں بن جاتے۔ پاکستان کی دہشت گردی، فریب اور دوغلے پن سے نہ تو اسے خود کوئی فائدہ ہوگا اور نہ ہی دنیا کو۔"
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