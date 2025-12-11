پاکستان کی فوجی عدالت نے آئی ایس آئی کے سابق سربراہ فیض حمید کو 14 سال قید کی سزا سنائی
پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کےمطابق ملزم کے خلاف 4 الزامات پرکارروائی کی گئی۔ ملزم فیض حمید تمام الزامات میں قصوروار قرار پاے گئے۔
Published : December 11, 2025 at 2:59 PM IST
اسلام آباد: پاکستان کی فوجی عدالت نے جمعرات کو پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے سابق چیف فیض حمید کو 14 سال قید کی سزا سنائی۔ فیض حمید پر سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی سمیت متعدد الزامات ہیں۔ فیض حمید پر ان الزامات کے چلتے ایک سال قبل کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کر دی گئی تھی۔
ایک بیان میں، فوج نے کہا کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے انٹر سروسز انٹیلی جنس (آئی ایس آئی) کے سابق ڈائریکٹر جنرل، ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید پر 15 ماہ تک جاری رہنے والی کارروائی کے دوران پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ چلایا۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ "ملزم پر سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے، ملک کے تحفظ اور مفاد کے لیے نقصان دہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال، اور افراد کو غلط طریقے سے نقصان پہنچانے سے متعلق چار الزامات کے تحت مقدمہ چلایا گیا۔"
فوج نے کہا کہ عدالت نے "طویل اور محنتی" قانونی کارروائی کے بعد حمید کو تمام الزامات میں قصوروار پایا اور اسے 14 سال قید کی سزا سنائی۔ اس میں کہا گیا کہ کورٹ مارشل نے تمام قانونی تقاضوں پر عمل کیا اور ان کی پسند کے وکیل سمیت حمید کو دفاع کے مکمل حقوق فراہم کیے گئے۔
فوج نے کہا کہ حمید کو متعلقہ فورم کے سامنے فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کا حق حاصل ہے۔
فوج نے کوئی اضافی تفصیلات فراہم نہیں کی۔ حمید کو سابق وزیر اعظم عمران خان کے قریبی ساتھی کے طور پر جانا جاتا تھا۔ عمران خان 2023 میں گرفتار ہونے کے بعد سے بدعنوانی اور دیگر الزامات میں متعدد سزائیں کاٹ رہے ہیں۔
عمران خان کو اپریل 2022 میں عدم اعتماد کے ووٹ میں معزول کر دیا گیا تھا۔
حمید کو 2024 میں پاکستان کی سپریم کورٹ کی جانب سے ٹاپ سٹی پروجیکٹ اسکینڈل کے نام سے مشہور ہونے والے الزامات کی اندرونی تحقیقات کے بعد حراست میں لیا گیا تھا۔ ٹاپ سٹی کمپنی اسلام آباد کے قریب ایک نجی ہاؤسنگ پروجیکٹ کے لیے زمین تیار کر رہی تھی۔
ان کی گرفتاری کے بعد سے، نہ تو فوج اور نہ ہی حکومت نے ان کے خلاف مخصوص الزامات کو عوامی طور پر ظاہر کیا تھا۔
پچھلے سال اس طرح کے ایک اعلیٰ سطح کے ریٹائرڈ افسر کی گرفتاری نے پاکستان میں بہت سے لوگوں کو حیران کر دیا تھا، جہاں فوج کا خاصا اثر و رسوخ ہے اور جہاں سینئر یا سابق فوجی عہدیداروں کو حراست میں لینا بہت کم ہوتا ہے۔
