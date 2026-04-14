پاکستان میں آشا بھوسلے کی خبروں میں 'بھارتی مواد' چلانے پر نیوز چینل کو نوٹس جاری
پیمرا نے جیونیوز کو شوکاز نوٹس جاری کیا، کیونکہ پاکستان میں 'بھارتی مواد' پر 2018 سے پابندی نافذ ہے۔
Published : April 14, 2026 at 3:05 PM IST
لاہور: پاکستان کے میڈیا واچ ڈاگ نے لیجنڈ گلوکارہ آشا بھوسلے کی موت کی خبر نشر کرتے ہوئے "ہندوستانی مواد" چلانے پر ایک معروف نیوز چینل کو شوکاز نوٹس جاری کیا ہے۔ پاکستان میں بھارتی مواد پر 2018 سے پابندی عائد ہے۔ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی (پیمرا) نے پیر کے روز جیو نیوز کو شوکاز نوٹس جاری کیا، جس میں وضاحت طلب کی گئی کہ اس نے بھوسلے کی موت کی خبر کے ساتھ ہندوستانی مواد کیوں نشر کیا۔ معروف نیوز چینل کو پاکستان مسلم لیگ نواز حکومت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھا جاتا ہے۔
حکومت نے یہ نوٹس سپریم کورٹ کے ایک حکم کا حوالہ دیتے ہوئے جاری کیا جس میں کسی بھی ہندوستانی مواد کی نشریات پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی (پیمرا) نے پاکستانی چینل جیو نیوز کو آشا بھوسلے کی موت کی خبر نشر کرنے پر شوکاز نوٹس جاری کیا ہے۔ جیو نیوز کے منیجنگ ڈائریکٹر اظہر عباس نے پیر کو اس بات کا اعلان کیا۔ انہوں نے ٹویٹر پر لکھا کہ یہ ہمیشہ سے ایک روایت رہی ہے کہ مشہور فنکاروں کی موت پر ان کے کام اور گانوں کی بار بار نمائش کی جائے۔
PEMRA has issued a show-cause notice to Geo News for airing content related to the legendary subcontinent singer Asha Bhosle.— Azhar Abbas (@AzharAbbas3) April 13, 2026
It has always been customary to revisit and celebrate the work of iconic artists when reporting on them. In fact, for an artist of Asha Bhosle’s stature,… pic.twitter.com/AuhFPyGZCL
آواز ہمیشہ کہیں نہ کہیں سنی جائے گی: اداکار عدنان صدیقی
اداکار عدنان صدیقی نے لکھا، "ان کی آواز کسی کو بھی جذبات سے بھر دیتی۔ آج وہ خاموشی بہت بھاری محسوس ہوتی ہے۔ آپ کی تخلیق کردہ یادوں اور جو جادو آپ نے پیچھے چھوڑا ہے اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ آپ کی آواز ہمیشہ کہیں نہ کہیں سنی جائے گی۔"
یہ ایک دور کا خاتمہ ہے: پاکستانی اداکار احسن خان
انہوں نے مزید کہا کہ آشا بھوسلے جیسی لیجنڈ گلوکارہ کے لیے ان کے اور بھی گانے دکھائے جانے چاہیے تھے لیکن پیمرا نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ آشا بھوسلے کا 12 اپریل کو ممبئی میں 92 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ جنہیں پاکستان اور ہندوستان دونوں ہی ملکوں سے خراج تحسین پیش کیا گیا۔ پاکستانی اداکار احسن خان نے کہا کہ یہ ایک دور کا خاتمہ ہے۔
پیمرا نے نوٹس جاری کر دیا
پیمرا نے اتوار کو جیو نیوز کو نوٹس جاری کیا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ چینل نے آشا بھوسلے کے بارے میں خبروں کے ساتھ ساتھ ہندوستانی فلموں کے گانے اور مناظر نشر کیے، جس نے 2018 کے پاکستان سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کی جس میں ہندوستانی مواد کی نشریات پر مکمل پابندی عائد تھی۔
نوٹس میں کہا گیا کہ اس سے پیمرا ایکٹ کے سیکشن 20(f) کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ چینل کو 14 دن کے اندر تحریری جواب جمع کرانا ہوگا کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کیوں نہ کی جائے؟۔ جیو نیوز کے سی ای او میر ابراہیم رحمان کو 27 اپریل کو پیمرا کے سامنے پیش ہونے کے لیے طلب کیا گیا ہے۔
"فن اور ثقافت کی کوئی سرحد نہیں ہوتی" پاکستان میں تنقید
پیمرا کے اس اقدام پر پاکستان میں بڑے پیمانے پر تنقید ہوئی ہے۔ پاکستانی صحافی غریدہ فاروقی نے لکھا، "فن اور ثقافت کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، انہیں قید نہیں کیا جا سکتا۔" ایک اور صحافی رؤف کلاسرا نے کہا، "براہ کرم ہمیں جنرل ضیاء الحق کے دور میں 1980 کی دہائی میں نہ لے جائیں۔ تب بھی وی سی آر یا فلم کا مالک ہونا جرم تھا۔ اب نیٹ فلکس اور اے آئی کا دور ہے۔ ہمیں دنیا کے سامنے بے وقوف نہ بنائیں۔"
علم کی طرح فن بھی انسانیت کا مشترکہ ورثہ: منیجنگ ڈائریکٹر اظہر عباس
جیو نیوز کے منیجنگ ڈائریکٹر اظہر عباس نے کہا کہ علم کی طرح فن بھی انسانیت کا مشترکہ ورثہ ہے اور اسے سرحدوں میں قید نہیں کیا جانا چاہیے۔ "آشا بھوسلے نے خود پاکستان کی لیجنڈری گلوکارہ نور جہاں کی تعریف کی، جنہیں وہ پیار سے "بڑی بہن" کہتی تھیں۔ انہوں نے نصرت فتح علی خان کے ساتھ تعاون کیا اور ناصر کاظمی جیسے عظیم اردو شاعروں کی شاعری کو زندہ کیا۔
سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی خلاف ورزی
انہوں نے مزید کہا کہ "جنگ اور تنازعات کے وقت، فن اور فنکاروں کو جانی نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ دانشور، موسیقار اور تخلیق کار اکثر وہ آواز ہوتے ہیں جو نفرت اور تقسیم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں اور جو لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتے ہیں"۔ پیمرا نے کہا کہ جیو نیوز کا بھارتی فلموں کے گانے اور ویژول نشر کرنا۔ ساتھ ہی بھوسلے کی موت کی خبر نشر کرنا سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی جان بوجھ کر خلاف ورزی ہے جس میں بھارتی مواد نشر کرنے پر پابندی عائد کی گئی تھی۔