پاکستان کے اسپتال پِمز میں بھیانک آگ، پندرہ نومولود بچوں کی موت، بچاؤ کا کام جاری
آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ بتائی جا رہی ہے۔ تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔
By PTI
Published : August 26, 2026 at 11:32 AM IST
اسلام آباد: پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے ایک بڑے اسپتال کے گائناکالوجی وارڈ (زچہ بچہ وارڈ Gynecology ward) میں آج بدھ کے روز بھیانک آگ لگ گئی۔ اس حادثے میں کم از کم 15 نومولود بچوں کی موت ہونے کی خبر ملی ہے۔
آگ لگنے کا یہ واقعہ دارالحکومت کے سب سے بڑے اور اچھے وسائل سے لیس سرکاری اسپتال، پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز (PIMS) میں پیش آیا۔ 'جیو نیوز' نے اس خبر کی تصدیق کی ہے، تاہم ابھی تک کوئی باضابطہ تصدیق سامنے نہیں آئی ہے۔ پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز (PIMS) کی ترجمان ڈاکٹر عنیزہ جلیل نے 'ڈان' اخبار کو بتایا کہ جس وارڈ میں آگ لگی، وہاں 15 بچے موجود تھے۔
A fire at a hospital in Pakistan’s capital kills 14 newborns, officials say. https://t.co/5uKYPot5cB— The Associated Press (@AP) August 26, 2026
کولنگ پروسیس میں کچھ وقت لگے گا
ڈاکٹر عنیزہ جلیل نے مزید کہا کہ ہو سکتا ہے کچھ بچوں کو رات میں ہی ڈسچارج (چھٹی) کر دیا گیا ہو، اس لیے ابھی متاثرین کی صحیح تعداد نہیں بتائی جا سکتی۔ واقعے کی وجہ کے بارے میں پوچھے جانے پر انہوں نے بتایا کہ آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی اور یہ صبح تقریباً 7 بجے لگی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے، لیکن کولنگ پروسیس (ٹھنڈا کرنے کے عمل) میں کچھ وقت لگے گا۔
Islamabad, Pakistan: Fourteen newborns died after a fire broke out at the gynaecology ward of the Pakistan Institute of Medical Sciences (PIMS) early this morning, reports DAWN— ANI (@ANI) August 26, 2026
فائر بریگیڈ کی چھ گاڑیاں اور چار ایمبولینسیں مصروف
'جیو نیوز' کے مطابق، وہاں کی ضلعی انتظامیہ حادثے کی اطلاع ملتے ہی موقع پر پہنچی اور امدادی کام شروع کروایا۔ بچاؤ کی کارروائی کے لیے فائر بریگیڈ کی چھ گاڑیاں اور چار ایمبولینسیں بھی وہاں پہنچیں۔ آگ لگنے کی وجوہات کا پتہ لگانے کے لیے ایک تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔