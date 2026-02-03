پاکستان کو ایران امریکہ مذاکرات میں شامل ہونے کی دعوت، ایرانی صدر نے 'منصفانہ اور مساوی مذاکرات' پر دیا زور
ایران اور امریکہ کے بیچ مذاکرات ہونے جارہے ہیں۔ پاکستان نے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ پاکستان کو مذاکرات میں مدعو کیا گیا ہے۔
Published : February 3, 2026 at 6:49 PM IST
اسلام آباد: پاکستان نے منگل کے روز کہا ہے کہ اسے ایران-امریکہ مذاکرات میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے جس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان معاہدہ طے کرکے تناؤ کو کم کرنا ہے۔
یہ مذاکرات ایک غیر جانبدار مقام پر ہونے کی توقع ہے، ممکنہ طور پر ترکی میں، اور علاقائی ممالک کے حکام اس میں امن کے لیے ایک وسیع تناظر پیش کرنے کے لیے شرکت کریں گے۔
پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے تصدیق کی کہ اسلام آباد کو مذاکرات میں مدعو کیا گیا ہے۔
اندرابی نے میڈیا کے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ "پاکستان کو ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والے آئندہ مذاکرات کے لیے دعوت نامہ موصول ہوا ہے۔"
سرکاری ذرائع کے مطابق سعودی عرب، قطر، مصر، عمان اور متحدہ عرب امارات (یو اے ای) سمیت دیگر ممالک کے وزرائے خارجہ کی سطح کی بات چیت میں شرکت متوقع ہے۔
ملاقات میں پاکستان کی جانب سے نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار ملک کی نمائندگی کریں گے۔
In light of requests from friendly governments in the region to respond to the proposal by the President of the United States for negotiations:— Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) February 3, 2026
ایران نے 'منصفانہ اور مساوی مذاکرات' پر زور دیا:
ایران کے صدر نے منگل کو کہا کہ انہوں نے ملک کے وزیر خارجہ کو امریکہ کے ساتھ 'منصفانہ اور مساوی مذاکرات' کرنے کی ہدایت کی ہے۔ یہ تہران کی طرف سے پہلی واضح علامت ہے کہ وہ مذاکرات کی کوشش کرنا چاہتا ہے۔
اس سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ صدر کو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی جانب سے ان مذاکرات کی حمایت حاصل ہے جسے پہلے انھوں نے مسترد کر دیا تھا۔
I have instructed my Minister of Foreign Affairs, provided that a suitable environment exists—one free from threats and unreasonable expectations—to pursue fair and equitable negotiations, guided by the principles of dignity, prudence, and expediency.— Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) February 3, 2026
ان مذاکرات کے لیے ترکی پس پردہ کام کر رہا تھا تاکہ اس ہفتے کے آخر میں بات چیت ہو سکے۔ عمان، پاکستان، قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے وزرائے خارجہ کو بھی مذاکرات میں شرکت کے لیے مدعو کیا گیا ہے۔
لیکن یہ دیکھنا باقی ہے کہ آیا ایران اور امریکہ کسی معاہدے تک پہنچ سکتے ہیں، خاص طور پر جب کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اب ایران کے جوہری پروگرام کو تہران کے مطالبات کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ ٹرمپ نے جون میں اسرائیل کی ایران کے خلاف شروع کی گئی 12 روزہ جنگ کے دوران تین ایرانی جوہری مقامات پر بمباری کا حکم دیا تھا۔
مذاکرات میں صرف جوہری مسائل پر توجہ مرکوز کی جائے گی:خامنہ ای کے مشیر
پیر کے آخر میں، پین عرب سیٹلائٹ چینل المیادین، جو سیاسی طور پر ایرانی حمایت یافتہ لبنانی عسکری گروپ حزب اللہ کے ساتھ منسلک ہے، نے خامنہ ای کے اعلیٰ مشیر برائے سلامتی علی شمخانی کا ایک انٹرویو نشر کیا۔
شمخانی، جو اب ملک کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل میں بیٹھے ہیں اور جنہوں نے 1980 کی دہائی میں ایران کی بحریہ کی قیادت کی تھی، تقریر کرتے وقت بحریہ کی وردی پہنتے ہوئے تھے۔
انہوں نے تجویز پیش کی کہ اگر بات چیت ہوئی تو وہ شروع میں بالواسطہ ہوں گے، پھر اگر کوئی معاہدہ قابل عمل نظر آتا ہے تو براہ راست مذاکرات کی طرف بڑھیں گے۔ امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات طویل عرصے سے ایران کی تھیوکریسی کے اندر ایک بہت بڑا سیاسی مسئلہ رہا ہے، جس میں پیزشکیان جیسے اصلاح پسند اس کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں اور سخت گیر ان کو مسترد کر رہے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ مذاکرات میں صرف جوہری مسائل پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔
یہ پوچھے جانے پر کہ کیا روس ایران سے افزودہ یورینیم لے سکتا ہے جیسا کہ اس نے تہران کے 2015 میں عالمی طاقتوں کے ساتھ جوہری معاہدے میں کیا تھا، شمخانی نے اس خیال کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ایسا کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔
