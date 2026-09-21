پاکستان: پاکستان تحریک انصاف کے احتجاجی مارچ سے قبل عمران خان کی مزید دو بہنیں گرفتار
عمران خان کی بہنوں عظمیٰ اور نورین سے قبل بہن علیمہ خان کو بھی گرفتار کر کے کوٹ لکھپت جیل بھیج دیا گیا ہے۔
By PTI
Published : September 21, 2026 at 5:07 PM IST
اسلام آباد: پاکستان پولیس نے پیر کے روز 'مینٹیننس آف پبلک آرڈر' (ایم پی او) آرڈیننس کے تحت پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان کی مزید دو بہنوں کو 30 دن کے لیے گرفتار کر لیا۔ یہ گرفتاریاں پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے سابق وزیر اعظم کی جیل سے رہائی کا مطالبہ کرنے کے لیے اس مجوزہ 'لانگ مارچ' سے قبل عمل میں آئی ہیں۔
ایک روز قبل، پولیس نے عمران خان کی ایک اور بہن، علیمہ خان کو بھی اسی قانون کے تحت حراست میں لے کر کوٹ لکھپت جیل بھیج دیا تھا۔ ایک عہدیدار نے بتایا کہ پیر کو پولیس نے خان کی بہنوں، ڈاکٹر عظمیٰ خان اور نورین نیازی کو ان کے بھانجوں سمیت ایم پی او آرڈیننس کے تحت 30 دن کے لیے حراست میں لے لیا۔
عہدیدار نے مزید کہا کہ انہیں کوٹ لکھپت جیل بھیج دیا گیا ہے، جہاں علیمہ کو بھی حراست کے بعد بھیجا گیا تھا۔
یہ گرفتاریاں پی ٹی آئی کے ملک گیر احتجاج سے قبل عمل میں آئی ہیں، جن میں خان کی رہائی کے مطالبے کے لیے 27 ستمبر کو اسلام آباد کی طرف مجوزہ 'لانگ مارچ' بھی شامل ہے۔
وزیر داخلہ محسن نقوی نے پیر کے روز عمران خان کی پارٹی کو خبردار کیا کہ وہ سڑکوں پر احتجاج نہ کرے۔ انہوں نے کہا، "ہم نے انہیں (پی ٹی آئی) واضح طور پر بتا دیا ہے کہ وہ اس طرح کے ڈراموں سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے، انہیں خود کو ایسی صورتحال میں نہیں ڈالنا چاہیے۔" انہوں نے پی ٹی آئی کو مشورہ دیا کہ وہ ایسے راستے پر نہ چلیں جس کا کوئی انجام نہ ہو۔
انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو "اسلام آباد آ کر دس دن کے لیے شہر بند کرنے" کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ نقوی نے مزید کہا، "اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔"
عمران خان کی بہنوں کے خلاف کارروائی کا لاہور پولیس نے دفاع کرتے ہوئے کہا کہ، وہ "عوامی تحفظ اور امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے خطرہ" تھیں۔
یہ قانون پولیس کو اختیار دیتا ہے کہ وہ کسی بھی ایسے شخص کو گرفتار کر سکے جسے ملک کے کسی بھی حصے میں امن کے لیے خطرہ سمجھا جائے۔ گرفتاری کے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ دونوں خواتین نے نو مئی 2023 کے احتجاج میں حصہ لیا اور "کارکنوں کو عوامی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے پر اکسایا۔"
حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے، "اس کے علاوہ، وہ امن و امان کے مسائل پیدا کرنے کے لیے سوشل میڈیا اور عوامی اجتماعات کے ذریعے کارکنوں کو متحرک کر رہی ہیں اور عوام کو اشتعال دلانے اور اکسانے کے لیے حکومت/اداروں کے خلاف قابلِ اعتراض نعرے لگا رہی ہیں۔" اس میں مزید کہا گیا ہے کہ "اس سلسلے میں کئی مقدمات درج کیے گئے ہیں، جن میں ریس کورس پولیس اسٹیشن میں درج مقدمہ نمبر 96/23 بھی شامل ہے۔" اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عظمیٰ اور نورین "عوامی امن و امان کے لیے خطرہ" بن سکتی ہیں۔
حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ، "اگر ایسی کارکنوں کو نہ روکا گیا تو وہ عوامی تحفظ اور امن و امان کے لیے نقصان دہ صورتحال پیدا کر سکتی ہیں۔"
پی ٹی آئی کے وکیل اویس چوہدری نے اخبار 'ڈان' کو تصدیق کی کہ عمران خان کی تینوں بہنوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ "اس سے قبل نورین نیازی اور عظمیٰ خان کو نظر بند رکھا گیا تھا، لیکن پیر کی صبح انہیں نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔"
سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر ایک پوسٹ میں گرفتاریوں کی مذمت کرتے ہوئے پی ٹی آئی نے اس اقدام کو "اختیارات کا صریح غلط استعمال، بنیادی حقوق کی خلاف ورزی اور سیاسی انتقام کا عمل" قرار دیا۔ پارٹی نے بیان دیا کہ "ایسا رویہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے، اور ہم اس کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔"
73 سالہ عمران خان 2023 سے جیل میں ہیں۔ وہ اس وقت راولپنڈی کی انتہائی سیکیورٹی والی اڈیالہ جیل میں قید ہیں۔ ان کی بہنیں ان کی رہائی کا مطالبہ کرتی رہی ہیں اور حراست کے دوران ان کی صحت کے بارے میں تشویش کا اظہار کرتی رہی ہیں۔
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