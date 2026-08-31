پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں طاقت کا ’غیر متناسب استعمال‘، انتخابات پر بھی سوال
انسانی حقوق تنظیم نے مظاہرین کے خلاف طاقت کے استعمال، ہلاکتوں، مواصلاتی پابندیوں اور تشدد سے متاثرہ انتخابات کی شفافیت پر سنگین خدشات ظاہر کیے۔
By PTI
Published : August 31, 2026 at 2:25 PM IST
لاہور : پاکستان کے انسانی حقوق کے ادارے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان (HRCP) نے پاکستان کے زیرِ قبضہ کشمیر میں مظاہرین کے خلاف اسٹیٹ کی جانب سے طاقت کے ’’غیر متناسب استعمال‘‘ پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے وہاں حالیہ انتخابات کی شفافیت پر بھی سنگین سوالات اٹھائے ہیں۔ کمیشن کے مطابق انتخابات تشدد، الزامات اور بڑے پیمانے پر دھاندلی کے دعوؤں سے متاثر رہے۔
HRCP کے حقائق جانچنے والے مشن کی ہفتے کو جاری ہونے والی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں بدامنی کی بنیادی وجوہات میں طویل عرصے سے موجود سیاسی اور معاشی شکایات، اداروں پر عدم اعتماد اور حکمرانی میں خامیاں شامل ہیں۔
کمیشن نے کہا کہ ریاست کی جانب سے مظاہرین کے خلاف مسلسل سخت رویے نے کشیدگی میں مزید اضافہ کیا، معاشرے میں تقسیم گہری کی اور عوام کا اعتماد کم کیا۔ کمیشن کے مطابق سخت روے میں طاقت کا غیر متناسب استعمال بھی شامل ہے۔ تاہم مشن کو تشدد کی شدت اور سکیورٹی فورسز کے کردار کے بارے میں ایک دوسرے سے بالکل مختلف بیانات بھی ملے۔
پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کی 45 نشستوں کے انتخابات 27 جولائی سے 10 اگست تک تین مرحلوں میں ہوئے۔ پابندی کا سامنا کر رہی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی (JAAC) جون سے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں 12 متنازعہ مہاجر نشستوں کے خلاف احتجاج کر رہی تھی۔ کمیٹی کا الزام ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان نشستوں کو اپنی مرضی کا وزیراعظم منتخب کرانے اور اپنی پسند کی حکومت قائم کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے۔
حکومت اور JAAC کے درمیان مذاکرات 30 مئی کو ناکام ہونے کے بعد کشمیر حکومت نے 5 جون کو انسداد دہشت گردی قانون کے تحت تنظیم پر پابندی عائد کردی تھی۔ JAAC کے مطابق 27 جولائی کو ہوئے انتخابات کے پہلے مرحلے کے دوران 40 سے زیادہ افراد مارے گئے تھے۔ کمیٹی کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ جون کے پہلے ہفتے سے اب تک تقریباً 400 مظاہرین ہلاک ہوچکے ہیں، تاہم وفاقی حکومت نے اس دعوے کو مسترد کیا ہے۔
طاقت کا ضرورت سے زیادہ استعمال
HRCP نے مظاہرین کے خلاف ’’مہلک اور ضرورت سے زیادہ‘‘ طاقت کے استعمال کے الزامات پر خصوصی تشویش ظاہر کی۔ کمیشن کے مطابق متعدد خاندانوں نے بتایا کہ سکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں کئی مظاہرین ہلاک یا شدید زخمی ہوئے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ کشمیر پولیس کے سربراہ کے مطابق جون سے اب تک تقریباً 38 سکیورٹی اہلکار ہلاک ہوچکے ہیں۔
کمیشن نے مزید کہا ہے کہ وہ شہری ہلاکتوں کی مکمل تعداد یا ان کے حالات کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں کرسکا، کیونکہ اس کی ٹیم تشدد کے اہم مراکز میں شامل راولاکوٹ تک نہیں پہنچ سکی۔ HRCP نے جون سے اب تک ہونے والی تمام ہلاکتوں اور شدید زخمیوں کی آزادانہ اور غیر جانب دار تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے تاکہ یہ معلوم کیا جاسکے کہ طاقت کا استعمال قانونی، ضروری اور متناسب تھا یا نہیں۔
رپورٹ میں سیاسی کارکنوں کے خلاف انسدادِ دہشت گردی قوانین اور حفاظتی حراست کی دفعات کے استعمال پر بھی تشویش ظاہر کی گئی ہے۔ انتخابات کے بارے میں HRCP نے کہا کہ سکیورٹی اہلکاروں کی بڑی تعداد میں تعیناتی، طویل مواصلاتی پابندیاں، بڑے سیاسی حلقوں کا بائیکاٹ، مرحلہ وار پولنگ اور سات حلقوں میں انتخابات ملتوی کیے جانے سے انتخابی عمل کی ساکھ پر وسیع سوالات اٹھتے ہیں۔
بھارت کا مؤقف ہے کہ جموں و کشمیر اور لداخ کے پورے مرکزی زیرِ انتظام علاقے اس کے اٹوٹ اور ناقابل تنسیخ حصے ہیں۔ نئی دہلی یہ بھی کہتا ہے کہ پاکستان نے ان علاقوں کے کچھ حصوں پر ’’غیر قانونی اور جبری قبضہ‘‘ جمایا ہے۔
بھارت نے 4 اگست کو پاکستان کے زیرِ انتظام کشمیر میں ہونے والے نام نہاد مقامی انتخابات کو ’’مکمل ڈھونگ‘‘ قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ ایسی ’’کھوکھلی‘‘ مشقیں خطے کی زمینی حقیقت کو نہیں چھپا سکتیں۔ وزارت خارجہ نے پاکستان کے زیرِ انتظام کشمیر میں مظاہرین کے خلاف کارروائی پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ عالمی برادری کو انسانی حقوق سے متعلق اسلام آباد کے ’’منافقانہ لیکچر‘‘ کی ’’کمزور پردہ پوشی‘‘ کو سمجھنا چاہیے۔
وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے ایک باقاعدہ میڈیا بریفنگ میں کہا تھا: ’’پاکستان کے زیرِ انتظام کشمیر میں یہ نام نہاد مقامی انتخابات مکمل ڈھونگ ہیں۔ اصل صورتحال عوامی احتجاج اور پاکستانی فورسز کی جانب سے بے دریغ ہلاکتوں کی ہے۔ ایسی کھوکھلی مشقیں حقیقت کو نہیں چھپا سکتیں۔"
HRCP نے مظاہرین، کارکنوں، صحافیوں اور سیاسی کارکنوں کے خلاف مقدمات کا آزادانہ جائزہ لینے کا مطالبہ بھی کیا۔ کمیشن نے کہا کہ جہاں لوگوں کو صرف پرامن سیاسی سرگرمی یا قانونی اجتماع کی وجہ سے گرفتار یا مقدمات کا سامنا کرنا پڑا، وہاں مقدمات واپس لیے جانے چاہئیں۔
رپورٹ میں صحافت اور معلومات تک رسائی پر عائد پابندیوں پر بھی تنقید کی گئی۔ HRCP کے مطابق صحافیوں کو گرفتاریوں، قانونی کارروائی، متاثرہ علاقوں تک رسائی کی پابندیوں اور خصوصی سکیورٹی شرائط کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ طویل مواصلاتی بندش نے ہلاکتوں، زخمیوں، گرفتاریوں اور مبینہ انتخابی بے ضابطگیوں کی آزادانہ رپورٹنگ اور تصدیق کو شدید متاثر کیا۔
کمیشن نے کہا کہ مواصلاتی بندش کا اثر صرف سیاسی سرگرمیوں تک محدود نہیں رہا بلکہ اس سے بینکاری، تعلیم، تجارت، ٹرانسپورٹ، سرکاری انتظامیہ اور صحت کی سہولیات بھی متاثر ہوئیں۔
پاکستان کے زیرِ قبضہ کشمیر کی نام نہاد قانون ساز اسمبلی میں مجموعی طور پر 53 نشستیں ہیں۔ ان میں 45 نشستوں پر براہِ راست انتخابات ہوتے ہیں، جبکہ آٹھ نشستیں خواتین، ٹیکنوکریٹس اور علماء کے لیے مخصوص ہیں۔ 45 براہِ راست منتخب نشستوں میں سے سات پر انتخابات امن و امان کی خراب صورتحال کے باعث نہیں ہوسکے۔ ان میں پانچ پونچھ ضلع اور دو سدھنوتی ضلع کی نشستیں شامل ہیں۔ براہِ راست منتخب ہونے والے 38 ارکان نے بعد میں آٹھ مخصوص نشستوں کے انتخابات میں حصہ لیا۔
وزیراعظم شہباز شریف کی قیادت والی پاکستان مسلم لیگ (ن) کے پاس موجودہ 46 رکنی ایوان میں 31 نشستیں ہیں، جبکہ وفاق میں اس کی اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی (PPP) کے پاس 14 نشستیں ہیں۔ عوامی دست و بازو پارٹی کا واحد کامیاب رکن بھی مسلم لیگ (ن) کے ساتھ شامل ہوگیا ہے۔
مسلم لیگ (ن) کے بیرسٹر افتخار گیلانی مظفرآباد-III کی عام نشست پر پیپلز پارٹی کے امیدوار سے شکست کھا گئے تھے، تاہم بعد میں ٹیکنوکریٹ کی نشست پر منتخب ہوئے اور اب انہیں پاکستان کے زیرِ قبضہ کشمیر کا وزیراعظم منتخب کیا گیا ہے۔
مسلم لیگ (ن)، بالخصوص اس کے بانی چیئرمین نواز شریف، کی جانب سے ایک شکست خوردہ امیدوار کو حکومت کی سربراہی کے لیے منتخب کرنے پر مختلف حلقوں، حتیٰ کہ خود پارٹی کے ارکان کی جانب سے بھی شدید تنقید کی جارہی ہے۔
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