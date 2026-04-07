پاکستان نے سعودی توانائی کی تنصیبات پر ایران کے حملوں کی مذمت کی
Published : April 7, 2026 at 10:50 PM IST
اسلام آباد: پاکستان نے منگل کے روز سعودی عرب کے مشرقی علاقے میں توانائی کی تنصیبات پر ایران کے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے اسے "خطرناک اشتعال انگیز اقدام" قرار دیا جو علاقائی امن و استحکام کو نقصان پہنچاتا ہے۔
یہ حملہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب پاکستان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے امن معاہدے کے لیے مقرر کردہ ڈیڈ لائن کی میعاد ختم ہونے سے قبل واشنگٹن اور تہران کے درمیان جنگ بندی کے لیے سخت کوششیں کر رہا ہے۔
دفتر خارجہ نے کہا کہ حکومت پاکستان گہری تشویش کا اظہار کرتی ہے اور ایران کی جانب سے پیر کی رات سعودی عرب کے مشرقی علاقے میں توانائی کی تنصیبات پر کیے گئے میزائل اور ڈرون حملوں کی واضح مذمت کرتی ہے۔
اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان ان حملوں میں جان و مال کے نقصان پر سوگوار ہے اور اہم انفراسٹرکچر کو پہنچنے والے نقصان کی شدید مذمت کرتا ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ حکومت پاکستان مشکل کی اس گھڑی میں سعودی عرب کی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔
اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان ان حملوں کو سعودی عرب کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کی سنگین خلاف ورزی اور ایک خطرناک اشتعال انگیزی سمجھتا ہے جو علاقائی امن و استحکام کو نقصان پہنچاتا ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان سعودی عرب کی سلامتی کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔