پاکستان: کراچی کے جناح روڈ پر گل پلازہ میں آگ پر قابو پانے میں 24 گھنٹے لگ گئے، 10 افراد ہلاک، 60 لاپتہ
آگ اتنی شدید تھی کہ اس پر قابو پانے میں 24 گھنٹے لگے۔ پولیس نے واقعے کے لیے ہیلپ لائن نمبر جاری کر دیے ہیں۔
Published : January 19, 2026 at 9:52 AM IST
کراچی: پاکستان کے شہر کراچی میں ایم اے جناح روڈ پر واقع گل پلازہ مال میں ہفتے کی رات دیر گئے اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس سے خوف وہراس پھیل گیا۔ آگ اتنی شدید تھی کہ اس پر قابو پانے میں چوبیس گھنٹے لگ گئے۔ اس حادثے میں مرنے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ درج کیا جا رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد 10 ہو گئی ہے جب کہ 60 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ حکام کو شبہ ہے کہ آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی ہے۔ اس حادثے میں لاکھوں روپے کا نقصان ہونے کا خدشہ ہے۔
دریں اثنا، امدادی ٹیموں نے اتوار کی رات گئے مزید چار لاشوں کو نکالنے میں کامیابی حاصل کی۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ آپریشن کے دوران ٹیموں کو ایک بچے سمیت تین افراد کی لاشیں بھی ملی ہیں۔ ریسکیو اور امدادی ٹیموں کی کافی کوششوں کے بعد آگ پر قابو پالیا گیا۔
تازہ ترین معلومات کے مطابق فائر اینڈ ریسکیو ٹیموں نے اب آگ سے متاثرہ شاپنگ مال کے اندرونی حصے میں داخل ہونے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ وہ کھڑکیوں کو کاٹنے کے لیے کٹر کا استعمال کر رہے ہیں اور زندہ بچ جانے والوں کی تلاش میں تیزی لانے کے لیے دیواروں کو ہتھوڑوں سے توڑا جا رہا ہے۔ فائر بریگیڈ کی کل 22 گاڑیاں، 10 واٹر باؤزر، چار اسنارکلز اور 33 ایمبولینسیں جائے وقوعہ پر تعینات کی گئی ہیں۔ میڈیا رپورٹس میں حکام کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ امدادی ٹیمیں عمارت کے ایک چھوٹے سے حصے میں داخل ہونے میں کامیاب ہوگئیں اور تلاش میں مدد کے لیے تھرمل کیمرے نصب کر دیے ہیں۔ تاہم ابھی تک یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکا کہ اس پورے سرچ آپریشن میں کتنا وقت لگے گا۔
ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ ملبہ ہٹانے اور آگ پر مکمل طور پر قابو پانے کی کوششیں جاری ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹیمیں ابھی تک پہلی منزل تک نہیں پہنچی ہیں، صرف ڈھانچے تک محدود رسائی حاصل کی ہے۔ حکام نے بتایا کہ پولیس نے لاپتہ افراد کے اہل خانہ کے موبائل نمبر حاصل کر لیے ہیں اور عمارت کے اندر 20 سے زائد افراد کو تلاش کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اتوار کی شام شاپنگ مال کا دورہ کیا اور ریسکیو اور آگ بجھانے کی کارروائیوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے بتایا کہ تقریباً 58 سے 60 افراد اب بھی لاپتہ ہیں اور انہیں بچانے کی کوششیں جاری ہیں۔
وزیر اعلیٰ نے یقین دہانی کرائی ہے کہ حکومت متاثرہ افراد کو شفاف طریقے سے معاوضہ ادا کرے گی۔ ادھر سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ شاپنگ مال میں آگ لگنے کے فوری بعد ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا۔ دریں اثناء پاک فوج نے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن میں حصہ لیا کیونکہ جناح روڈ پر گل پلازہ میں لگنے والی آگ بڑے واقعے کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ حکام کو خدشہ ہے کہ تباہ شدہ عمارت کے اندر اب بھی بہت سے لوگ پھنسے ہو سکتے ہیں۔
