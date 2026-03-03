کشیدگی کے درمیان، جلال آباد میں پاکستانی لڑاکا طیارہ مار گرایا، پائلٹ گرفتار: افغانستان کا دعویٰ
پاکستان نے افغانستان کے اس دعوے کو مسترد کر دیا کہ اس نے اس کا لڑاکا طیارہ مار گرایا ہے۔
Published : March 3, 2026 at 4:36 PM IST
کابل: افغانستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی برقرار ہے۔ دریں اثنا، اے ایف پی کی ایک رپورٹ کے مطابق چند روز قبل (28 فروری) کو جاری جھڑپوں کے درمیان، افغان فوج نے پاکستانی لڑاکا طیارے کو مار گرانے کا دعویٰ کیا اور یہ بھی کہا کہ انہوں نے پائلٹ کو زندہ پکڑ لیا ہے۔
تاہم پاکستان نے افغانستان کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق افغان فوج اور پولیس نے ہفتے کے روز اطلاع دی کہ جلال آباد شہر میں ایک پاکستانی جیٹ طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے اور پائلٹ کو زندہ پکڑ لیا گیا ہے۔ لوگوں نے اے ایف پی کو بتایا کہ پائلٹ نے تحویل میں لیے جانے سے پہلے پائلٹ طیارے سے پیراشوٹ کے ذریعہ کود گیا تھا۔
پاکستانی جیٹ کو مار گرایا، فوج کے ترجمان
پولیس کے ترجمان طیب حماد نے کہا، "پاکستانی لڑاکا طیارے کو جلال آباد شہر کے چھٹے ضلع میں مار گرایا گیا اور اس کے پائلٹ کو زندہ پکڑ لیا گیا"۔ مزید برآں، مشرقی افغانستان میں فوج کے ترجمان وحید اللہ محمدی نے تصدیق کی کہ افغان فورسز نے پاکستانی جیٹ کو مار گرایا اور پائلٹ کو زندہ پکڑ لیا۔
شہر کے ہوائی اڈے پر دو دھماکے
یہ اعلان اے ایف پی کے ایک صحافی نے جلال آباد کے اوپر ایک جیٹ کی آواز سننے کے بعد کیا، جس کے بعد شہر کے ہوائی اڈے پر دو دھماکے ہوئے۔ تاہم اسلام آباد کی وزارت خارجہ کے ترجمان طاہر حسین اندرابی نے خبر رساں ایجنسی کو بتایا کہ افغانستان نے لڑاکا طیارے کو مار گرانے کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے۔
پاکستان کے ساتھ افغان سرحد پر لڑائی کے درمیان کابل میں دھماکے
اے ایف پی کے مطابق منگل (3 مارچ) کو کابل میں کئی دھماکوں اور فائرنگ کی آوازیں سنی گئیں۔ سرحد پر افغان اور پاکستانی فوج کے درمیان لڑائی جاری ہے۔ افغان دارالحکومت میں ہنگامی دھماکوں کے ساتھ ساتھ طیارہ شکن ہتھیاروں اور فائرنگ کی آوازیں شہر بھر میں سنی گئیں۔ افغان وزارت دفاع نے کہا کہ پاکستانی افواج کے خلاف لڑائی ابھی بھی جاری ہے۔
فضائی حملوں کے جواب میں حملہ
جلال آباد سے تقریباً 50 کلومیٹر (30 میل) کے فاصلے پر قریب ترین سرحدی کراسنگ طورخم پر رہائشیوں نے اے ایف پی کو بتایا کہ کئی دنوں سے لڑائی جاری ہے۔ جمعرات سے سرحد پر دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان جھڑپیں ہو رہی ہیں، جب افغانستان نے پاکستانی فضائی حملوں کے جواب میں حملہ کیا تھا۔