پاکستان میں نیم فوجی ہیڈ دستوں کے کوارٹر کے قریب خودکش حملہ، تین اہلکار اور تین حملہ آور ہلاک
حملہ صبح 8 بجے کے قریب دھماکوں سے شروع ہوا جس کے بعد شدید فائرنگ کی گئی۔ دھماکوں سے قریبی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔
پشاور، پاکستان: پاکستان میں ان دنوں عسکریت پسندوں کے تشدد میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ تازہ واقعہ پشاور کا ہے جہاں نامعلوم مسلح افراد نے پیر کی صبح پشاور کے علاقے صدر میں فرنٹیئر کانسٹیبلری (ایف سی) کے ہیڈ کوارٹر پر ایک بڑا حملہ کیا۔ دھماکوں سے علاقے میں خوف وہراس پھیل گیا۔ پشاور کے سی سی پی او میاں سعید کے مطابق حملہ صبح 8 بجے کے قریب دو زور دار دھماکوں سے شروع ہوا جس کے بعد شدید فائرنگ کی گئی۔ دھماکے اتنے زور دار تھے کہ قریبی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ اس حملہ میں کئی افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔
خبر کے مطابق اطلاع ملتے ہی پولیس اور ایف سی کے اہلکار فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچے اور حملہ آوروں کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ صورتحال بگڑنے پر حکام نے صدر روڈ پر ٹریفک بھی بند کر دی۔ خیبرپختونخوا پولیس کے انسپکٹر جنرل ذوالفقار حمید نے تصدیق کی کہ دھماکے خودکش بمباروں کے ذریعے کیے گئے، جو کہ ایک مربوط دہشت گردی کی کارروائی کی نشاندہی کرتے ہیں جس کا مقصد ہائی سکیورٹی کی سہولت کی خلاف ورزی کرنا تھا۔
شہر میں پہلے ہی ہنگامی پروٹوکول کا نفاذ
علاقے میں سکیورٹی کو مضبوط بنانے کے لیے اضافی سکیورٹی یونٹس تعینات کیے گئے تھے، جب کہ پورے شہر میں پہلے ہی ہنگامی پروٹوکول نافذ کیے گئے تھے۔ حملے کی نوعیت اور پیمانے نے خطے میں انتہا پسندانہ تشدد کے دوبارہ سر اٹھانے کے بارے میں نئے خدشات کو جنم دیا ہے۔
خیبر پختونخواہ اور بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ
پولیس اور سکیورٹی فورسز نے فوری طور پر علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ حملے میں تین جنگجو مارے گئے۔ سکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ ایک خودکش بمبار نے ہیڈ کوارٹر کے گیٹ پر خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ کئی سوشل میڈیا صارفین نے اس واقعے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ پاکستان میں خاص طور پر خیبر پختونخواہ (کے پی) اور بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔
اس سے قبل، نومبر 2022 میں، ٹی ٹی پی نے حکومت کے ساتھ امن معاہدہ توڑ دیا تھا اور سکیورٹی فورسز، پولیس اور دیگر اہلکاروں پر حملوں کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ ستمبر میں، سکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخواہ کے ضلع بنوں میں ایف سی ہیڈ کوارٹر پر حملے کو ناکام بنا دیا، جس میں چھ فوجی اور پانچ عسکریت پسند مارے گئے تھے۔