پاکستان فیکٹری دھماکہ: مرنے والوں کی تعداد 20 ہو گئی، فیکٹری مالک گرفتار، دیگر کی تلاش جاری
فیصل آباد گلو فیکٹری میں گیس لیکج معاملے میں گرفتاریوں میں تیزی آگئی ہے۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
Published : November 22, 2025 at 1:09 PM IST
فیصل آباد (پاکستان): پاکستان کے شہر فیصل آباد میں گلو فیکٹری میں گیس لیکج کے باعث سٹیمر میں زوردار دھماکے کی وجہ سے ایک ہی خاندان کے سات افراد سمیت 20 لوگ ہلاک اور سات زخمی ہو گئے۔
کرسٹل کیمیکل فیکٹری میں ہونے والے دھماکے سے ملک پور علاقے میں چار قریبی صنعتی یونٹ اور نو مکانات بھی تباہ ہو گئے۔ ریسکیو ٹیموں اور پولیس نے زخمیوں کو الائیڈ ہسپتال کے برن یونٹ میں داخل کرایا جن میں سے تین کی حالت تشویشناک ہے۔ حکام نے ڈان اخبار کو بتایا کہ مرنے والوں کی عمریں ایک سے 62 سال کے درمیان تھیں۔
کرائم سین ٹیموں اور فرانزک ماہرین نے جائے وقوع کا معائنہ کیا جب کہ فیکٹری کے مالک قیصر چغتائی اور انتظامی عملہ مبینہ طور پر کئی گھنٹے تک چھپے رہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ہلاکتوں پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے متاثرہ خاندانوں سے اظہار تعزیت کیا۔ انہوں نے کمشنر راجہ جہانگیر انور سے تفصیلی رپورٹ بھی طلب کی۔ کمشنر نے بعد ازاں اس مہلک واقعے کی ذمہ داری کا تعین کرنے کے لیے پانچ رکنی کمیٹی تشکیل دی۔
لیبر باڈیز نے بھی حکام کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ڈان کی ایک رپورٹ کے مطابق نیشنل ٹریڈ یونین فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل ناصر منصور، لیبر قومی موومنٹ کے چیئرمین بابا لطیف انصاری اور حقِ خلق پارٹی کے سربراہ فاروق طارق نے الگ الگ بیانات میں بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان کے لیے حکومت کی لاپرواہی کو ذمہ دار ٹھہرایا۔
ان کا کہنا تھا کہ حفاظتی اقدامات کو نافذ کرنے میں حکومت کی ناکامی نے فیکٹری مالکان کو ایسے حالات میں کام کرنے کی اجازت ملی جس سے مزدوروں اور رہائشیوں کو خطرہ لاحق تھا۔
اس کے بعد پولیس نے فیکٹری مالک کو گرفتار کر کے انسداد دہشت گردی ایکٹ، پاکستان پینل کوڈ اور دھماکہ خیز مواد ایکٹ کی متعدد دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس کے مطابق ایف آئی آر میں قیصر چغتائی، منیجر بلال علی عمران اور دیگر چھ افراد کو نامزد کیا گیا ہے۔
منیجر بلال علی عمران، باورچی خالد اور ورکرز زین اور عطا محمد کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے۔ ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ رہائشیوں نے بار بار انتظامیہ کو احاطے میں خطرناک، آتش گیر کیمیکل ذخیرہ کرنے کے خلاف خبردار کیا، لیکن ان انتباہات کو نظر انداز کر دیا گیا۔
ڈان نے رپورٹ کیا کہ دھماکے کی وجہ سے ایک گلو یونٹ سمیت چار فیکٹریوں کی چھتیں اور قریبی شہاب ٹاؤن میں نو مکانات منہدم ہو گئے۔ پولیس نے حادثے میں 20 افراد کے ہلاک اور سات دیگر زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔
مرنے والوں میں ایک ہی خاندان کے سات افراد شامل
62 سالہ شفیق، ان کی اہلیہ 55 سالہ مقصودہ، ان کا بیٹا عرفان، اور پوتے 13 سالہ مقدّس، 12 سالہ ریحان، 10 سالہ محمد احمد اور 4 سالہ اذان ہلاک شدگان میں شامل ہیں۔
مکان گرنے سے الیکٹریکل انجینئر عاشق حسین اور ان کے تین بیٹے 24 سالہ عبید، 22 سالہ عمر اور 20 سالہ بلال جاں بحق ہوگئے۔ اس کے علاوہ ایک اور خاندان کے چار افراد 40 سالہ فاخرہ، اس کا ایک سالہ بیٹا علی حسنین، اور بیٹیاں ماہم، 4 اور جنت بھی ملبے تلے دب کر جاں بحق ہو گئیں۔ مرنے والوں میں دو بھائی 25 سالہ وقاص اور 23 سالہ سام بھی شامل ہیں جو قریبی کڑھائی کے کارخانے میں کام کرتے تھے۔ ڈان کے مطابق، فضل نام کا فیکٹری ورکر بھی جاں بحق ہو گیا۔
