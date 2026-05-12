ایران-امریکہ مذاکرات میں ناکامی کے بعد پاکستان نے ملک بھر میں کفایت شعاری مہم میں توسیع کر دی
ایران جنگ کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی میں خلل کے بعد حکومت پاکستان نے 9 مارچ کو متعدد اقدامات کا اعلان کیا تھا۔
By PTI
Published : May 12, 2026 at 11:48 AM IST
اسلام آباد: پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف ملک گیر کفایت شعاری مہم میں 13 جون تک توسیع کر دی ہے۔ یہ فیصلہ ایسے وقت لیا گیا ہے جب پاکستان امریکہ اور ایران کی جانب سے ایک نازک جنگ بندی کے درمیان مغربی ایشیا میں تنازعات کے خاتمے کے لیے معاہدہ کرانے میں ناکام رہا ہے۔ 28 فروری کو ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کے حملے کے بعد پیٹرول، ڈیزل اور گیس کی سپلائی میں خلل کے بعد حکومت نے نو مارچ کو متعدد اقدامات کا اعلان کیا تھا۔
کفایت شعاری کے اقدامات کا ابتدائی طور پر دو ماہ کے لیے اعلان کیا گیا تھا۔ پیر کو حکومت کے کابینہ ڈویژن کی طرف سے جاری کردہ ایک نوٹیفکیشن کے مطابق، اتوار کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کی جانب سے جنگ کے خاتمے کی تجویز کو "مکمل طور پر ناقابل قبول" قرار دیتے ہوئے مسترد کیے جانے کے بعد اس میں ایک ماہ سے زائد کی توسیع کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
"وزیراعظم نے ایندھن کے تحفظ اور اضافی کفایت شعاری کے اقدامات کی نگرانی اور عمل درآمد کے لیے کمیٹی کی سفارشات پر غور کرتے ہوئے، مندرجہ ذیل اضافی کفایت شعاری کے اقدامات کے اطلاق کو فوری طور پر 13 جون 2026 تک بڑھانے پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔"
اہم اقدامات میں، حکومت نے سرکاری گاڑیوں کے لیے ایندھن کے الاؤنس میں 50 فیصد کمی کا اعلان کیا تھا، جس میں ایمبولینسز اور پبلک بسوں جیسی آپریشنل گاڑیوں کو استثنیٰ دیا گیا تھا۔
دیگر اقدامات میں 60 فیصد سرکاری گاڑیوں کو گراؤنڈ کرنا اور غیر ملکی دوروں پر مکمل پابندی شامل ہے۔
پاکستان مغربی ایشیا سے تیل کی سپلائی پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے، اور ایران جنگ نے ملک کے لیے اہم سپلائی لائن میں زبردست خلل ڈالا ہے، جس سے قومی معاملات کو معمول کے مطابق چلانا ناممکن ہو گیا۔
کفایت شعاری کی مہم کے باوجود، پاکستان کو ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑا، جس سے وہ پیٹرولیم مصنوعات کے لیے مہنگے ترین ممالک میں سے ایک بن گیا ہے۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حملوں اور اس کے نتیجے میں تہران کی جوابی کارروائیوں سے شروع ہونے والا جاری تنازعہ آتھ اپریل سے جنگ بندی کے تحت برقرار ہے۔
اسلام آباد نے 11 اپریل کو ایران اور امریکہ کے درمیان براہ راست مذاکرات کے ایک دور کی میزبانی کی لیکن دونوں فریق کسی معاہدے تک پہنچنے میں ناکام رہے۔ آبنائے ہرمز اور ایران کا جوہری افزودگی پروگرام مذاکرات کے اہم نکات ہیں۔ 21 اپریل کو، ٹرمپ نے تہران کے ساتھ مذاکرات کے لیے مزید وقت دینے کے لیے جنگ بندی کی ڈیڈ لائن کو آگے بڑھا دیا ہے۔
تازہ ترین پیش رفت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب متحدہ عرب امارات اور کویت نے اپنی فضائی حدود میں ڈرون حملوں کی اطلاع دی ہے، جب کہ ڈرون حملے کی وجہ سے قطر کے ساحل کے قریب ایک تجارتی جہاز میں معمولی آگ لگ گئی تھی، جس نے جنگ بندی پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔
