پاکستان: اسلام آباد میں عدالت کے باہر دھماکہ، 12 افراد ہلاک، متعدد زخمی
پاکستان کے شہر اسلام آباد میں ایک عدالت کے باہر ہونے والے دھماکے میں 12 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔
Published : November 11, 2025 at 3:47 PM IST
اسلام آباد: پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں منگل کو ایک عدالت کے باہر خودکش بم دھماکے میں بارہ افراد ہلاک ہو گئے۔ ڈان اخبار کے مطابق، دھماکہ منگل کو G-11 کے علاقے میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے قریب ہوا۔ دھماکے میں متعدد افراد زخمی ہوگئے۔
ڈان کے مطابق، اسلام آباد پولیس کے ایک سینئر افسر نے ہلاکتوں کی تعداد کی تصدیق کی۔ دھماکے کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہوسکی ہے، تحقیقات جاری ہیں۔ ڈان کی خبر کے مطابق، سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیوز میں دھماکے کے بعد سیکیورٹی بیریئر کے پیچھے جلی ہوئی گاڑی کے ملبے سے آگ کے شعلے اور دھوئیں کے ایک موٹے بادل کو دیکھا جا سکتا ہے۔
ڈان نیوز ٹی وی کے مطابق دھماکے کی آواز چھ کلومیٹر دور تک سنی گئی۔ ریسکیو اور تحقیقاتی ٹیمیں جائے وقوعہ پر پہنچتے ہی سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ ڈان کے مطابق حکام نے ابھی تک دھماکے کی نوعیت یا حملے کے پیچھے ممکنہ مشتبہ افراد کے بارے میں تفصیلات جاری نہیں کی ہیں۔