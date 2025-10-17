ETV Bharat / international

'افغانستان اور بھارت دونوں سے جنگ،' پاکستانی وزیر کا عجیب و غریب بیان

پاکستانی وزیر دفاع نے کہا کہ افغانستان کی سرحد پر کشیدگی ہے لیکن اگر ضرورت پڑی تو وہ ایک ساتھ دو جنگیں لڑ سکتے ہیں۔

pakistan defence minister says pakistan ready for two front war with afghanistan and india Urdu News
خواجہ آصف، پاکستان کے وزیر دفاع (IANS)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 17, 2025 at 11:16 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: پاکستان اور افغانستان دونوں ہی ملک حملوں سے پریشان ہیں۔ شرمندگی سے بچنے کے لیے افغانستان پاکستان دونوں ہی کی جانب سے ایسے بیانات آ رہے ہیں۔ اب پاکستان کی طرف سے بیان آیا ہے کہ وہ بیک وقت دو محاذوں پر جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ یہ بیان پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے دیا۔

وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا کہ پاکستان، افغانستان اور بھارت دونوں سے بیک وقت لڑنے کے لیے تیار ہے۔ ایک پاکستانی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے پاکستانی وزیر دفاع نے کہا کہ افغانستان کی سرحد پر کشیدگی ہے لیکن اگر ضرورت پڑی تو وہ ایک ساتھ دو جنگیں لڑ سکتے ہیں۔

پاکستان کے پاس ہے ایک منصوبہ

انہوں نے کہا کہ جب بھارت نے آپریشن سندور شروع کیا تب بھی پاکستان نے افغان سرحد سے اپنی فوجیں نہیں ہٹائی تھیں۔ تاہم اس انٹرویو میں انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ افغان سرحد پر اس وقت صورتحال غیر یقینی ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا انہوں نے یا وزیر اعظم شہباز شریف نے کبھی دو محاذ جنگ پر بات کی ہے تو انہوں نے کہا کہ ان کے پاس ایک منصوبہ ہے۔

بھارت نے افغانستان کے موقف کی حمایت کی

افغانستان اور پاکستان کے درمیان جاری تنازعہ پر بھارت نے بھی جواب دیا ہے۔ ہندوستان نے کہا کہ پاکستان دہشت گردوں کو پڑوسی ممالک میں بھیجتا ہے اور پھر دوسروں پر الزام لگاتا ہے۔ پاکستان نے تحریک طالبان کے سربراہ نور ولی محسود کے ٹھکانوں پر حملہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ تاہم اب اطلاعات ہیں کہ محسود مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ افغانستان نے ان حملوں کو اپنی خودمختاری میں مداخلت قرار دیا۔ بھارت نے بھی افغانستان کے موقف کی حمایت کی ہے۔

اپنی سرزمین کسی دوسرے ملک میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے گا

واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے پاکستان نے افغانستان پر اس وقت حملہ کیا جب افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی بھارت کے دورے پر تھے۔ افغانستان نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کسی دوسرے ملک میں دہشت گردوں کو بھیجنے کی سرپرستی کے لیے استعمال نہیں کرے گا۔

ہندوستانی ٹیکنیکل مشن کی سفارت خانے میں تبدیلی

بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے ایک روز قبل کہا تھا کہ بھارت افغانستان کی خودمختاری، علاقائی سالمیت اور آزادی کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ افغانستان اور پاکستان کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ جیسوال نے کہا کہ کابل میں ہندوستانی ٹیکنیکل مشن کو جلد ہی مکمل طور پر سفارت خانے میں تبدیل کر دیا جائے گا۔

افغانستان اور پاکستان کے درمیان تنازعہ کے حوالے سے دونوں فریق بلند بانگ دعوے کر رہے ہیں۔ تاہم فی الحال دو روزہ جنگ بندی جاری ہے۔ میڈیا رپورٹس بھی گردش کر رہی ہیں کہ پاکستان جنگ بندی کی درخواست کر رہا ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

سوڈان کے دارفور میں نیم فوجی دستوں کا حملہ: بے گھر ہونے والے افراد کی پناہ گاہ پر حملہ کے سبب ترپن افراد ہلاک

پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا: 'گیند اب افغانستان کے قبضہ میں، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ۔'

افغانستان پاکستان سرحد پر بدستور جھڑپیں جاری، 200 سے زائد افغان فائٹرس ہلاک، پاکستان کا دعویٰ

پاک افغان سرحد پر شدید جھڑپیں، تیئیس پاکستانی فوجی اور دو سو سے زائد طالبان فوجی ہلاک

آرمی چیف نے پاکستان کو دی دھمکی، کہا: اسلام آباد نہ سدھرا تو اس کی خیر نہیں

جنگ بندی کے باوجود پاکستان نے کابل پر دو ڈرون حملے کیے، طالبان حکومت کا دعویٰ

پاکستان کے شمال مغربی صوبے میں ٹی ٹی پی کے 34 دہشت گرد مارے گئے

پاکستان افغانستان کشیدگی: خیبرپختونخوا میں سرحد پر شدید جھڑپیں

TAGGED:

PAKISTAN AFGHANISTAN WAR INDIA
AFGHANISTAN PAKISTAN WAR
AFGHANISTAN PAKISTAN INDIA WAR
PAKISTAN MINISTER K ASIF
AFGHANISTAN PAKISTAN WAR

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.