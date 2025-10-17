'افغانستان اور بھارت دونوں سے جنگ،' پاکستانی وزیر کا عجیب و غریب بیان
پاکستانی وزیر دفاع نے کہا کہ افغانستان کی سرحد پر کشیدگی ہے لیکن اگر ضرورت پڑی تو وہ ایک ساتھ دو جنگیں لڑ سکتے ہیں۔
Published : October 17, 2025 at 11:16 AM IST
نئی دہلی: پاکستان اور افغانستان دونوں ہی ملک حملوں سے پریشان ہیں۔ شرمندگی سے بچنے کے لیے افغانستان پاکستان دونوں ہی کی جانب سے ایسے بیانات آ رہے ہیں۔ اب پاکستان کی طرف سے بیان آیا ہے کہ وہ بیک وقت دو محاذوں پر جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ یہ بیان پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے دیا۔
وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا کہ پاکستان، افغانستان اور بھارت دونوں سے بیک وقت لڑنے کے لیے تیار ہے۔ ایک پاکستانی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے پاکستانی وزیر دفاع نے کہا کہ افغانستان کی سرحد پر کشیدگی ہے لیکن اگر ضرورت پڑی تو وہ ایک ساتھ دو جنگیں لڑ سکتے ہیں۔
پاکستان کے پاس ہے ایک منصوبہ
انہوں نے کہا کہ جب بھارت نے آپریشن سندور شروع کیا تب بھی پاکستان نے افغان سرحد سے اپنی فوجیں نہیں ہٹائی تھیں۔ تاہم اس انٹرویو میں انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ افغان سرحد پر اس وقت صورتحال غیر یقینی ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا انہوں نے یا وزیر اعظم شہباز شریف نے کبھی دو محاذ جنگ پر بات کی ہے تو انہوں نے کہا کہ ان کے پاس ایک منصوبہ ہے۔
بھارت نے افغانستان کے موقف کی حمایت کی
افغانستان اور پاکستان کے درمیان جاری تنازعہ پر بھارت نے بھی جواب دیا ہے۔ ہندوستان نے کہا کہ پاکستان دہشت گردوں کو پڑوسی ممالک میں بھیجتا ہے اور پھر دوسروں پر الزام لگاتا ہے۔ پاکستان نے تحریک طالبان کے سربراہ نور ولی محسود کے ٹھکانوں پر حملہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ تاہم اب اطلاعات ہیں کہ محسود مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ افغانستان نے ان حملوں کو اپنی خودمختاری میں مداخلت قرار دیا۔ بھارت نے بھی افغانستان کے موقف کی حمایت کی ہے۔
اپنی سرزمین کسی دوسرے ملک میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے گا
واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے پاکستان نے افغانستان پر اس وقت حملہ کیا جب افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی بھارت کے دورے پر تھے۔ افغانستان نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کسی دوسرے ملک میں دہشت گردوں کو بھیجنے کی سرپرستی کے لیے استعمال نہیں کرے گا۔
ہندوستانی ٹیکنیکل مشن کی سفارت خانے میں تبدیلی
بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے ایک روز قبل کہا تھا کہ بھارت افغانستان کی خودمختاری، علاقائی سالمیت اور آزادی کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ افغانستان اور پاکستان کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ جیسوال نے کہا کہ کابل میں ہندوستانی ٹیکنیکل مشن کو جلد ہی مکمل طور پر سفارت خانے میں تبدیل کر دیا جائے گا۔
افغانستان اور پاکستان کے درمیان تنازعہ کے حوالے سے دونوں فریق بلند بانگ دعوے کر رہے ہیں۔ تاہم فی الحال دو روزہ جنگ بندی جاری ہے۔ میڈیا رپورٹس بھی گردش کر رہی ہیں کہ پاکستان جنگ بندی کی درخواست کر رہا ہے۔