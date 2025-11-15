پاکستان کی بھارت پر تنقید، نیوکلیئر ٹیسٹ پر ٹرمپ کے ریمارکس کو مسخ کرنے کا الزام
پاکستان نے کہاکہ وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی حمایت کرتا رہا ہے جس میں ایٹمی تجربات پر جامع پابندی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
Published : November 15, 2025 at 10:42 AM IST
اسلام آباد: پاکستان نے جمعہ کے روز بھارت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے جوہری تجربات سے متعلق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ریمارکس کو "مسخ کرنے" کا الزام عائد کیا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے کہا کہ پاکستان نے آخری جوہری تجربہ مئی 1998 میں کیا تھا اور جوہری تجربات کے حوالے سے اس کا موقف پوری طرح سے واضح اور مستحکم ہے۔
ٹرمپ نے حال ہی میں پاکستان کو جوہری ہتھیاروں کا تجربہ کرنے والے ممالک میں شمار کیا تھا۔ ٹرمپ کے تبصروں پر رد عمل دیتے بھارت نے گذشتہ ہفتے کہا کہ پاکستان کی "خفیہ" جوہری سرگرمیاں عشروں سے سمگلنگ اور ایکسپورٹ کنٹرول کی خلاف ورزیوں پر مرکوز تھیں۔
جمعہ کو اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ میں اندرابی نے کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی قراردادوں کی حمایت کرتا رہا ہے جس میں جوہری تجربات پر جامع پابندی لگانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ "بھارت حقائق کو واضح طور پر توڑ مروڑ کر پیش کر رہا ہے اور امریکی صدر ٹرمپ کے ریمارکس کو غلط انداز میں پیش کر رہا ہے۔ امریکہ پہلے ہی صدر ٹرمپ کے بیان کے حوالے سے میڈیا کے سامنے اپنی پوزیشن واضح کر چکا ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ 'خفیہ یا غیر قانونی جوہری سرگرمیوں' کے الزامات بے بنیاد، بدنیتی پر مبنی ہیں۔ دہلی کے مہلک دھماکے کے بارے میں پوچھے جانے پر انہوں نے کہا کہ "ہم نہیں جانتے کہ یہ لوگ (مشتبہ) کون ہیں۔"
قابل ذکر ہے کہ 10 نومبر کو پیر کی شام دہلی میں ایک کار میں زور دار دھماکہ ہوا جس میں 13 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ تفتیش کاروں کا الزام ہے کہ دہلی دھماکے کے ایک مشتبہ کے جیش محمد سمیت دیگر دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ روابط تھے اور ہو سکتا ہے کہ اس نے ان کی کارروائیوں کے لیے رسد فراہم کی ہو۔ تاہم حکومت ہند نے اس معاملے میں اب تک باضابطہ طور پر پاکستان کا نام لینے سے پرہیز کیا ہے۔
مزید پڑھیں:
لال قلعہ دھماکہ کی نئی سی سی ٹی وی فوٹیج، دھماکہ اور اس سے عین قبل کا پورا منظر
پلوامہ: دہلی دھماکے میں ملوث ڈاکٹر عمر نبی کا گھر منہدم کر دیا گیا، ویڈیو دیکھیں
دہلی بلاسٹ کی جانچ کر رہے کشمیر کے پولیس اسٹیشن میں بڑا دھماکہ، نو افراد ہلاک، درجنوں زخمی