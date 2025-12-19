مسلم ڈاکٹر کے نقاب کو زبردستی ہٹانے پر پاکستان نے بہار کے وزیراعلیٰ پر تنقید کی
پاکستان کی ہیومن رائٹس کونسل نے نتیش کمار کی حرکت کو "ناقابل قبول" قرار دیا، واقعے کی فوری، شفاف اورغیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا۔
اسلام آباد: پاکستان نے جمعرات کو بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی جانب سے ایک نوجوان مسلمان ڈاکٹر کے نقاب/ حجاب کو زبردستی ہٹانے پر تنقید کرتے ہوئے اس کارروائی کو "انتہائی پریشان کن" قرار دیا۔
ہفتہ وار پریس بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے، پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے ہندوستان میں تمام اسٹیک ہولڈرز پر زور دیا کہ وہ اس واقعے کی "سنجیدگی کو تسلیم کریں"۔ انہوں نے کہا، "ایک سینئر سیاسی رہنما کی طرف سے ایک مسلم خاتون کے حجاب کو زبردستی ہٹایا جانا اور اس کے نتیجے میں اس کارروائی کی عوامی تضحیک انتہائی پریشان کن ہے اور اس کی سخت مذمت کی ضرورت ہے۔"
انہوں نے کہا کہ اس کارروائی سے ہندوستان میں مسلم خواتین کی تذلیل معمول کا خطرہ بن سکتا ہے۔ پاکستان کی ہیومن رائٹس کونسل نے بہار کے وزیراعلیٰ نتیش کمار کی کارروائی کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے واقعے کی فوری، شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔
پاکستان کی وزارت خارجہ نے اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں سے بھی اس واقعے کا سخت نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں، پاکستان کے صوبہ پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری نے جمعرات کو کہا کہ بہار کے وزیر اعلیٰ کے طرز عمل نے "ایک بار پھر ہمیں دو قومی نظریہ کی یاد دلا دی ہے۔"
انھوں نے دو ویڈیوز بھی شیئر کیں - ایک پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز ایک خاتون افسر کی عزت کرتے ہوئے اور دوسری بہار کے وزیر اعلیٰ کی ایک مسلمان ڈاکٹر کا نقاب ہٹاتے ہوئے۔
