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پاکستان: عدالت کا بڑا فیصلہ، ایک وزیر اعلیٰ سمیت عمران خان کی پارٹی کے چوبیس ارکانِ اسمبلی کے پاسپورٹ بلاک

تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ ملزمین قانونی کارروائی سے بچنے کے لیے ملک چھوڑ کر بھاگ سکتے ہیں۔

pakistan court orders blocking passports of kp cm 24 lawmakers of imran khan party, Urdu News
پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان (IANS)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 15, 2026 at 10:18 AM IST

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پشاور، اسلام آباد: اسلام آباد کی ایک انسدادِ دہشت گردی عدالت (Anti-Terrorism Court) نے پیر کو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمد سہیل آفریدی اور پاکستان تحریکِ انصاف (PTI) کے 24 دیگر ارکانِ اسمبلی (قانون سازوں) کے پاسپورٹ بلاک کرنے کا حکم دیا۔ یہ حکم وفاقی دارالحکومت کے ایک پولیس اسٹیشن میں درج مقدمے کے سلسلے میں دیا گیا ہے۔

جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین نے پولیس کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے یہ آرڈر جاری کیا اور فیڈرل انویسٹی گیشن ایجنسی (FIA) کو اگلے حکم تک پاسپورٹ بلاک کرنے کی ہدایت دی۔ اس آرڈر کی زد میں آنے والوں میں پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اور قومی اسمبلی کے سابق اسپیکر اسد قیصر، ارکانِ اسمبلی شاہرام خان تراکئی، شاہ احمد، شیر علی ارباب، محمد اقبال آفریدی، ڈاکٹر امجد علی، جنید اکبر، شاہد خٹک، زبیر وزیر، ارشد عمر زئی، زار عالم، میاں عمر اور اختر خان وغیرہ بھی شامل ہیں۔

دہشت گردی کو فروغ دینے جیسے سنگین الزامات

عدالت نے کہا کہ موجودہ ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ ان افراد کو کیس میں ملزم نامزد کیا گیا ہے۔ تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ ملزمین قانونی کارروائی سے بچنے کے لیے ملک چھوڑ کر فرار ہو سکتے ہیں اور الزام لگایا کہ ان پر سرکاری اداروں پر حملے اور دہشت گردی کو فروغ دینے جیسے سنگین الزامات ہیں۔

عدالت کا کہنا تھا کہ ملزمین اس کے سامنے پیش نہیں ہوئے اور جن لوگوں کو عبوری ضمانت ملی تھی، وہ بھی ابھی تک تفتیش میں شامل نہیں ہوئے ہیں۔ اس کے بعد عدالت نے پولیس کی درخواست منظور کر لی اور فیڈرل انویسٹی گیشن ایجنسی کو اگلے حکم تک پاسپورٹ بلاک رکھنے کا حکم دیا۔

pakistan court orders blocking passports of kp cm 24 lawmakers of imran khan party, Urdu News
پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان (IANS)

پنجاب پولیس پر اغوا کرنے کی کوشش کا الزام

یہ حکم پاکستان تحریکِ انصاف کی بڑھتی ہوئی سیاسی سرگرمیوں کے درمیان آیا ہے، جس نے 27 ستمبر کو ملک بھر میں احتجاجی مظاہروں کا اعلان کر رکھا ہے۔ آفریدی، جو اس وقت مجوزہ احتجاج کے لیے حمایت حاصل کرنے کے سلسلے میں پنجاب کے دورے پر ہیں، نے پیر کو الگ سے الزام لگایا کہ پنجاب پولیس نے انہیں اغوا کرنے کی کوشش کی اور بعد میں ان پر حملہ کرنے اور بدتمیزی کرنے کے بعد انہیں سڑک کے کنارے چھوڑ دیا۔

پنجاب پولیس کو اقدام کا جواب دینا ضروری

آفریدی نے کہا، 'پنجاب پولیس کو اس اقدام کا جواب دینا ہوگا۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے،' انہوں نے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ دوسرے صوبے کی پولیس کے مبینہ سلوک کو 'ناقابلِ قبول' قرار دیا۔ انہوں نے پنجاب حکومت سے اس بات کا جواب مانگا کہ انہیں مبینہ طور پر سڑک کے کنارے کیوں چھوڑا گیا اور ان کے ساتھ بدسلوکی کیوں کی گئی۔

پاکستان تحریکِ انصاف حالیہ مہینوں میں وفاقی حکومت کے خلاف سیاسی تحریک میں مصروف ہے، جس کے حامی اور رہنما احتجاجی مظاہروں اور سرکاری اداروں کے خلاف مبینہ تشدد سے جڑے متعدد مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں۔

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