وزیر اعظم شہباز شریف نے کشمیریوں کے لیے پاکستان کی "غیر متزلزل حمایت" کا اعادہ کیا

بھارت نے پاکستان کو بارہا کہا، جموں وکشمیر اور لداخ کے مرکز کے زیر انتظام علاقے ملک کا اٹوٹ حصہ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔

وزیر اعظم شہباز شریف (ANI)
Published : February 6, 2026 at 9:19 AM IST

اسلام آباد: وزیر اعظم شہباز شریف نے جمعرات کو کشمیری عوام کے لیے پاکستان کی "غیر متزلزل حمایت" کا اعادہ کیا۔ ان کا یہ ریمارکس ایک ایسے وقت میں آیا جب کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر میں ریلیاں اور مظاہرے کیے گئے۔

خبر کے مطابق پاکستان کی سویلین اور فوجی قیادت نے جمعرات کو کشمیریوں کے لیے اپنی "غیر متزلزل حمایت" کا اعادہ کیا، کیونکہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر میں ریلیاں اور مظاہرے کیے گئے۔

کشمیر تنازعہ کا حل کشمیر کے لوگوں کی خواہشات

وزیر اعظم شہباز شریف نے مظفرآباد میں پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر (پی او کے) کی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ "جموں و کشمیر تنازعہ کا حل کشمیر کے لوگوں کی خواہشات اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد ہے۔"

ملک کا اٹوٹ انگ "تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا

شہباز نے کہا کہ وہ پاکستانی عوام اور پاکستانی قیادت کی جانب سے کشمیر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا۔ ہندوستان نے بارہا پاکستان کو بتایا ہے کہ جموں و کشمیر اور لداخ کے مرکزی علاقے ملک کا اٹوٹ انگ "تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا"۔

پراکسیز کے ذریعے دہشت گردی تیز

مئی 2025 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان چار روزہ تنازعے کو یاد کرتے ہوئے، شہباز نے دعویٰ کیا کہ تنازعہ کے تناظر میں مسئلۂ کشمیر کو سفارتی طور پر "پوری طاقت کے ساتھ دوبارہ شروع کیا گیا"۔ اس کے بعد اس نے اپنی توجہ دہشت گردی میں اضافے کی طرف مبذول کراتے ہوئے الزام لگایا کہ "بھارت اب پراکسیز کے ذریعے دہشت گردی کو تیز کر رہا ہے۔" انہوں نے کہا کہ ہم امن چاہتے ہیں لیکن یہ امن برابری اور انصاف کی بنیاد پر قائم ہو سکتا ہے۔

کشمیر پاکستان کی "شہ رگ"

شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کے بانی ایم اے جناح (محمد علی جناح) نے کشمیر کو پاکستان کی "شہ رگ" قرار دیا تھا، جو ملک کی خارجہ پالیسی کی بنیاد بنتی رہتی ہے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کشمیر کو فلسطین سے جوڑا اور مقتول عسکریت پسند برہان وانی، مرحوم علاحدگی پسند رہنما سید علی گیلانی، یاسین ملک، میر واعظ عمر فاروق، دیگر کارکنوں، صحافیوں، خواتین بشمول آسیہ اندرابی کے ناموں کا ذکر کیا۔

پاکستان نے "یوم یکجہتی کشمیر منایا،"

جب پاکستان نے "یوم یکجہتی کشمیر منایا،" شہباز نے مظفر آباد میں پاکستان کے زیرِ قبضہ کشمیر اسمبلی کو بتایا، "جموں و کشمیر کے تنازعہ کا حل کشمیر کے لوگوں کی خواہشات کا احترام کرنے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد میں مضمر ہے۔" شہباز نے کہا کہ وہ "پاکستانی عوام اور پاکستانی قیادت کی جانب سے کشمیر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں۔"

کشمیری عوام کی اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری: آصف علی زرداری

انہوں نے کہا کہ کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا۔ ہندوستان نے بارہا پاکستان سے کہا ہے کہ جموں و کشمیر اور لداخ کے مرکزی علاقے "ہمیشہ سے ملک کا اٹوٹ انگ رہے ہیں، ہیں اور رہیں گے۔" صدر آصف علی زرداری نے بھی کشمیری عوام کی پاکستان کی اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت کا اعادہ کیا۔

ایڈیٹر کی پسند

