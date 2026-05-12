پاکستان نے ایرانی طیاروں کو ہوائی اڈے پر رکھنے کی خبروں کو گمراہ کن قرار دے دیا
پاکستانی دفتر خارجہ نے سی بی ایس نیوز کی رپورٹ کو واضح طور پر مسترد کرتے ہوئے اسے گمراہ کن اور سنسنی خیز قرار دیا۔
Published : May 12, 2026 at 10:54 PM IST
اسلام آباد: پاکستان نے منگل کے روز امریکی میڈیا کی اس رپورٹ کو گمراہ کن قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ اسلام آباد نے اپنے فضائی اڈوں پر ایرانی فوجی طیاروں کو امریکی فضائی حملوں سے بچانے کے لیے پناہ فراہم کی تھی۔
دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ ایرانی طیارہ اس وقت ملک میں جنگ بندی کی مدت کے دوران پہنچا جب امریکہ ایران امن مذاکرات کا پہلا دور جاری تھا اور اس کا کسی بھی فوجی ایمرجنسی یا سیکورٹی سے متعلق انتظامات سے کوئی تعلق نہیں تھا۔
سی بی ایس نیوز نے امریکی حکام کے حوالے سے کہا ہے کہ پاکستان، جو امریکہ ایران جنگ کے خاتمے کے لیے ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، نے ایرانی فوجی طیاروں کو امریکی فضائی حملوں سے بچانے کے لیے اپنے فضائی اڈوں پر پناہ دی تھی۔
سی بی ایس نیوز نے رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اپریل کے اوائل میں ایران کے ساتھ جنگ بندی کے اعلان کے چند روز بعد تہران نے راولپنڈی کے قریب نور خان ایئر بیس پر کئی طیارے بھیجے تھے۔
رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے، "ان میں ایرانی فضائیہ کا RC-130، لاک ہیڈ C-130 ہرکولیس اسٹریٹجک ٹرانسپورٹ طیارے کا جاسوسی اور انٹیلی جنس اکٹھا کرنے والا ورژن شامل تھا۔"
ایک بیان میں دفتر خارجہ نے سی بی ایس نیوز کی رپورٹ کو واضح طور پر مسترد کرتے ہوئے اسے گمراہ کن اور سنسنی خیز قرار دیا۔ اس میں کہا گیا ہے اس طرح کے بیانات علاقائی استحکام اور امن کے لیے جاری کوششوں کو نقصان پہنچانے کی نیت سے دیے جا رہے ہیں۔
بیان میں کہا گیا ہے جنگ بندی کے بعد اور اسلام آباد مذاکرات کے پہلے دور کے دوران، ایران اور امریکہ سے کئی طیارے پاکستان پہنچے تاکہ مذاکراتی عمل میں شامل سفارتی عملے، سیکورٹی ٹیموں اور انتظامی عملے کی نقل و حرکت میں سہولت فراہم کی جا سکے۔
اس میں مزید کہا گیا پاکستان نے کشیدگی کو کم کرنے کے لیے مستقل طور پر ایک غیر جانبدار، تعمیری اور ذمہ دار ثالث کے طور پر کام کیا ہے۔ اس کردار کو مدنظر رکھتے ہوئے، پاکستان نے ضرورت کے مطابق باقاعدہ لاجسٹک اور انتظامی مدد فراہم کی ہے، ساتھ ہی تمام متعلقہ فریقوں کے ساتھ مکمل شفافیت اور باقاعدہ رابطے کو برقرار رکھا ہے۔
بیان میں مزید کہا گیا پاکستان تمام کوششوں کی حمایت کے لیے پرعزم ہے جس کا مقصد بات چیت کو فروغ دینا، تناؤ کو کم کرنا، اور علاقائی اور عالمی امن، استحکام اور سلامتی کو آگے بڑھانا ہے۔ اس خبر پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے ریپبلکن کانگریس مین لنڈسے گراہم نے امریکہ ایران جنگ کے خاتمے کے لیے ثالث کے طور پر پاکستان کے کردار پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔