حکومت سے مذاکرات کی ناکامی کے بعد پاکستان میں عمران خان کی جماعت کے احتجاج کی تیاریاں
تحریک انصاف نے پہلے 27 ستمبر کو اسلام آباد مارچ کا اعلان کیا تھا، تاہم بعد میں اسے 4 اکتوبر تک ملتوی کردیا گیا تھا۔
Published : October 4, 2026 at 2:01 PM IST
اسلام آباد: پاکستان میں اتوار کے روز قید سابق وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کی جانب سے لانگ مارچ کے اعلان کے بعد احتجاج کی تیاریاں شروع ہو گئیں، کیونکہ حکومت کے ساتھ مذاکرات بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئے۔ حکومتی مذاکرات کاروں اور پی ٹی آئی رہنماؤں کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور ہفتے کی شام چار بجے شروع ہوا اور رات بھر جاری رہنے کے بعد اتوار کی صبح بغیر کسی پیش رفت کے ختم ہو گیا۔
تحریک انصاف نے گزشتہ ماہ 27 ستمبر کو اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا، تاہم وفاقی حکومت کی جانب سے احتجاج روکنے کے لیے کیے گئے سخت اقدامات کے باعث اسے 4 اکتوبر تک ملتوی کر دیا گیا تھا۔ پارٹی کے اہم مطالبات میں بانی عمران خان سے فوری ملاقات اور انہیں ہسپتال منتقل کرنے کا فیصلہ شامل ہے تاکہ ان کے ذاتی معالج ان کا معائنہ کر سکیں۔ 73 سالہ سابق کرکٹر اور سیاست دان 2023 سے بدعنوانی کے ایک مقدمے میں سزا پانے کے بعد راولپنڈی کی ہائی سکیورٹی اڈیالہ جیل میں قید ہیں۔
پی ٹی آئی نے احتجاج سے قبل گرفتار کی جانے والی عمران خان کی بہنوں اور دیگر افراد کی رہائی، خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے مناسب طبی معائنے، اور ان کے مقدمات کی بلا مداخلت شفاف سماعت کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ حکومتی وفد میں شامل وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چوہدری نے اتوار کو کہا کہ مذاکرات کی ناکامی کی بنیادی وجہ یہ رہی کہ خیبر پختونخوا (کے پی کے) حکومت اس بات کی یقین دہانی نہ کرا سکی کہ آیا وہ مستقبل میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تعاون کرے گی یا نہیں۔
واضح رہے کہ شمال مغربی صوبے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور لانگ مارچ کا آغاز بھی وہیں سے ہونا طے ہے۔ ذرائع کے مطابق اتوار کو مذاکرات کا دوسرا دور عمران خان تک رسائی کے معاملے پر ناکام ہوا؛ حکومت کا اصرار تھا کہ پارٹی پہلے احتجاج منسوخ کرنے کا اعلان کرے اور جیل میں قید رہنما سے ملاقات کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ تاہم پارٹی نے احتجاج کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ کرنے سے قبل عمران خان سے ملاقات پر زور دیا۔
تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنما اور سینیٹ میں قائد حزب اختلاف سینیٹر علامہ ناصر عباس نے بھی سماجی رابطے کے پلیٹ فارم 'ایکس' پر تصدیق کی کہ مذاکرات عمران خان سے ملاقات کے معاملے پر ہی تعطل کا شکار ہوئے۔ سینیٹر ناصر عباس نے کہاکہ "صوبے میں دہشت گردی کے حوالے سے صوبائی اور وفاقی حکومت کے متعلقہ کردار پر کوئی مفاہمت نہ ہو سکی، اور عمران خان سے ملاقات کا معاملہ بھی غیر حل شدہ رہا۔ ہم نتیجے تک پہنچنے کے لیے کوشاں تھے لیکن ڈیڈ لاک برقرار ہے، خصوصاً خان صاحب کے ذاتی معالج تک رسائی کے معاملے پر۔"
مذاکرات میں شریک پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شیری رحمان نے بتایا کہ حکومتی وفد نے اپوزیشن کے ساتھ تمام نکات پر بات چیت کی۔ انہوں نے جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہاکہ "بدقسمتی سے متفقہ مسودے کو اتفاق رائے کے بعد چار مرتبہ تبدیل کیا گیا،" تاہم انہوں نے مزید تفصیلات بتانے سے گریز کیا۔ دوسری جانب، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے رات 12:46 بجے اعلان کیا کہ احتجاج شیڈول کے مطابق آگے بڑھے گا۔ انہوں نے 'ایکس' پر ایک پیغام میں کہا کہ ٹانک، ڈیرہ اسماعیل خان، جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان، بنوں اور لکی مروت سے پارٹی کارکن اتوار کو دوپہر ایک بجے لکی مروت کے گنڈی چوک پر لانگ مارچ میں شامل ہوں گے۔
یہ قافلہ رات کے وقت کرک کے قریب قیام کرے گا، جہاں سے شرکاء اگلے روز دوپہر 12:30 بجے روانہ ہو کر کوہاٹ کے قریب رات گزاریں گے۔ 6 اکتوبر کو دوپہر 12 بجے کوہاٹ، ہنگو، کرم اور اورکزئی کے مظاہرین قافلے میں شامل ہوں گے، جو پشاور کی جانب بڑھے گا اور متنی کے قریب قیام کرے گا۔ آفریدی نے کہا کہ یہ قافلہ 7 اکتوبر کی سہ پہر بڈھ بیر پشاور سے روانہ ہوگا۔ انہوں نے کہاکہ "پشاور کے باقی حلقے کوہاٹ روڈ پل اور موٹروے ٹول پلازہ پر ہمارے ساتھ ملیں گے، اور ہم چارسدہ انٹرچینج کے قریب رات گزاریں گے۔" مظاہرین چارسدہ اور مہمند کے لوگوں کے شامل ہونے کے بعد 8 اکتوبر کو دوپہر 12:30 بجے چارسدہ انٹرچینج سے روانہ ہوں گے۔
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وزیر اعلیٰ آفریدی نے اسلام آباد کے حتمی سفر کی تفصیلات ظاہر نہیں کیں اور کہا کہ "پورے کے پی کے" کے عوام 8 اکتوبر کو خیرآباد پر جمع ہوں گے اور وہیں رات گزاریں گے۔ انہوں نے کہاکہ "انشاء اللہ اگلے مرحلے کے لائحہ عمل کا اعلان وہیں کیا جائے گا۔" دریں اثنا، وزیر اعظم شہباز شریف کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ مظاہرین کو اسلام آباد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے صحافیوں سے گفتگو میں کہاکہ "کسی کو بھی اسلام آباد میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔" وفاقی حکومت نے اس سے قبل دارالحکومت جانے والی سڑکوں کو کنٹینرز لگا کر بند کرنے اور مظاہرین کو روکنے کے لیے سکیورٹی فورسز کی نفری بڑھانے کا عندیہ دیا تھا۔