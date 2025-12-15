پاک فوج کا خیبر پختونخوا میں بڑا آپریشن، تحریک طالبان پاکستان کے تیرہ دہشت گرد ہلاک
پاکستانی سکیورٹی فورسز نے صوبہ خیبر پختونخوا میں تحریک طالبان پاکستان (ٹی ٹی پی) کے 13 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔
Published : December 15, 2025 at 10:21 AM IST
پشاور: پاکستانی سکیورٹی فورسز نے شورش زدہ صوبہ خیبر پختونخوا میں دو مختلف کارروائیوں میں تحریک طالبان پاکستان (ٹی ٹی پی، Tehreek e Taliban Pakistan) کے 13 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا، فوج کے میڈیا ونگ نے اتوار کو اعلان کیا۔ انٹیلی جنس معلومات کی بنیاد پر یہ کارروائیاں مہمند اور بنوں کے اضلاع میں کی گئیں۔
بیان میں کہا گیا ہے، "12 اور 13 دسمبر 2025 کو صوبہ خیبر پختونخوا میں دو الگ الگ مقابلوں میں فتنہ الخوارج سے وابستہ تیرہ خوارج مارے گئے تھے۔" واضح رہے کہ فتنہ الخوارج ایک اصطلاح ہے جو حکومت کی جانب سے کالعدم ٹی ٹی پی سے وابستہ دہشت گردوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔
دہشت گردوں کو ختم کرنے کارروائیاں
سکیورٹی فورسز نے ضلع مہمند میں کارروائی کرتے ہوئے 7 دہشت گردوں کو ہلاک کردیا جب کہ ضلع بنوں میں آپریشن میں 6 دہشت گرد مارے گئے۔ مزید برآں، علاقے میں پائے جانے والے دیگر دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے صفائی کی کارروائیاں جاری ہیں۔
دہشت گردی کی سرگرمیوں میں اضافہ
نومبر 2022 میں ٹی ٹی پی کی جانب سے حکومت کے ساتھ جنگ بندی ختم کرنے اور سکیورٹی فورسز، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملہ کرنے کے عزم کے بعد، پاکستان نے خاص طور پر خیبر پختونخوا اور بلوچستان صوبوں میں دہشت گردی کی سرگرمیوں میں اضافہ دیکھا ہے۔
گزشتہ ماہ 22 دہشت گرد مارے گئے
گزشتہ ماہ سکیورٹی فورسز نے ضلع بنوں میں ایک آپریشن کے دوران 22 دہشت گردوں کو ہلاک کیا تھا۔ ایک الگ واقعے میں، صوبے کے جنوبی وزیرستان ضلع میں ایک معروف قبائلی رہنما کو نامعلوم حملہ آوروں نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ مقتول کا تعلق سلیمان خیل قبیلے سے تھا۔
قتل کے محرکات اور ملزمین کی شناخت
پولیس ذرائع کے مطابق واقعہ تحصیل برمل کے علاقے اعظم ورسک میں اس وقت پیش آیا جب مقتول اپنے آبائی گاؤں جا رہا تھا۔ حملہ آور حملے کے بعد موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ واقعے کے بعد پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر شواہد اکٹھے کیے جب کہ قتل کے محرکات جاننے اور ملزمین کی شناخت کے لیے تفتیش شروع کردی گئی۔ حکام نے بتایا کہ ٹارگٹ کلنگ سمیت تمام ممکنہ زاویوں سے تفتیش کی جا رہی ہے۔
پولیس ذرائع نے بتایا کہ گزشتہ ایک سال کے دوران تحصیل برمل میں دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے، جس سے مقامی لوگوں میں شدید تشویش پائی جاتی ہے، جنہوں نے سخت حفاظتی اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔