پاک فوج نے بلوچستان آپریشن میں 35 دہشت گردوں کو ہلاک، 3 اعلیٰ کمانڈرز کو گرفتار کر لیا
یہ آپریشن کالعدم تحریک طالبان پاکستان اور بلوچستان میں اس کے پراکسی گروپوں کے خلاف تھا۔
Published : May 18, 2026 at 12:10 PM IST
کراچی: پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے علاقے منگلا زرغون گھر میں انٹیلی جنس کی بنیاد پر جاری آپریشن کے دوران 35 دہشت گردوں کو ہلاک اور تین سینئر کمانڈروں کو گرفتار کرلیا۔
بلوچستان حکومت کے ترجمان شاہد رند نے اتوار کی شب کوئٹہ میں میڈیا کو بتایا کہ 13 مئی سے شروع ہونے والے آپریشن کے گزشتہ چار دنوں میں 35 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ رند نے کہا کہ یہ آپریشن کالعدم تحریک طالبان پاکستان اور بلوچستان میں اس کے پراکسی گروپوں کے خلاف تھا۔
رند نے وضاحت کی کہ تینوں پکڑے گئے کمانڈر نمایاں شخصیات ہیں، اور یہ آپریشن صوبے میں پہلے پکڑے گئے دہشت گردوں سے حاصل کی گئی انٹیلی جنس کی بنیاد پر کیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا سیکیورٹی فورسز نے منگلا زرغون گھر کے علاقے میں کئی بیس کیمپوں کو بھی تباہ کر دیا۔
انہوں نے کہا کہ قابل اعتماد اور قابل عمل انٹیلی جنس کی بنیاد پر صوبے میں اضافی کارروائیاں جاری ہیں۔ ان کارروائیوں کا مقصد ان دہشت گرد عناصر کے سہولت کاروں، ہینڈلرز اور مالی مدد کرنے والوں کو پکڑنا ہے۔ پاک فوج نے ابھی تک اس تازہ ترین انسداد دہشت گردی آپریشن کے حوالے سے کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے۔
انٹر سروسز پبلک ریلیشنز (آئی ایس پی آر) کے مطابق، گزشتہ بدھ کو بلوچستان کے ضلع بارکھان میں عسکریت پسندوں کے خلاف کلیئرنس آپریشن کے دوران ایک میجر سمیت پانچ فوجی مارے گئے۔ آئی ایس پی آر نے یہ بھی بتایا کہ آپریشن کے دوران کم از کم سات عسکریت پسند بھی مارے گئے۔