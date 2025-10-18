"ہم دہشت گردوں کو تباہ کر دیں گے،" پاک آرمی چیف عاصم منیر نے طالبان کو کیا خبردار
پاکستانی آرمی چیف عاصم منیر نے کہا، افغانستان کو اپنی سرزمین سے پاکستان میں حملے کرنے والے دہشت گردوں کے خلاف فوری کارروائی کرنی چاہیے۔
Published : October 18, 2025 at 3:49 PM IST
نئی دہلی/اسلام آباد: افغانستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی برقرار ہے۔ حالیہ پاکستانی فضائی حملوں میں تین کرکٹرز سمیت 10 سے زائد افغان شہری مارے گئے۔ پاکستان پر الزام ہے کہ وہ دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان حالیہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔
اس کے برعکس پاکستانی آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے افغانستان کو خبردار کیا ہے۔ منیر نے کابل کو بتایا کہ اسے پاکستان کے اندر حملے کرنے کے لیے افغان سرزمین استعمال کرنے والے دہشت گردوں کے خلاف سخت اور فوری کارروائی کرنی چاہیے۔
بھارت پر افغانستان کی مدد کا الزام
پاکستان نے بھارت پر افغانستان کی مدد کا الزام بھی لگایا ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے الزام لگایا ہے کہ افغانستان نئی دہلی اور کالعدم تحریک طالبان پاکستان (ٹی ٹی پی) کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف سازش کر رہا ہے۔
دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خلاف نئے فضائی حملے
پاکستانی فوج نے جمعے کی رات دیر گئے افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خلاف نئے فضائی حملے شروع کیے تھے۔ صرف چند گھنٹے قبل، اسلام آباد اور کابل نے دو روزہ جنگ بندی میں توسیع پر اتفاق کیا تھا جس نے دونوں فریقوں کے درمیان لڑائی کو عارضی طور پر روک دیا تھا۔
’امن اور افراتفری‘ میں سے کسی ایک کا انتخاب
صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر ایبٹ آباد میں پاکستان ملٹری اکیڈمی (پی ایم اے) میں آرمی کیڈٹس کی گریجویشن تقریب سے خطاب کرتے ہوئے، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے افغانستان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کابل کو ’امن اور افراتفری‘ میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان حکومت کو اپنی سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کرنے والے دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کرنی چاہیے۔ منیر نے متنبہ کیا کہ افغان سرزمین استعمال کرنے والے تمام پراکسیز کو بھرپور جواب دیا جائے گا اور ان کا صفایا کر دیا جائے گا۔
حملہ کی ذمہ داری ٹی ٹی پی نے قبول کی
پاکستان کے شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں نے ایک فوجی تنصیب پر حملہ کیا جس کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان (ٹی ٹی پی) کے حافظ گل بہادر گروپ نے قبول کی۔ اس کے جواب میں پاکستانی فوج نے جمعے کو افغانستان میں فضائی حملہ کیا۔ یہ تازہ حملے ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب قطر حکومت کی ثالثی میں دونوں ممالک کے نمائندوں کی دوحہ میں ملاقات متوقع ہے۔
کابل کی جانب سے الزامات کی تردید
پاکستانی حکومت نے بارہا طالبان حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ دہشت گرد گروپوں کو سرحد پار حملوں کے لیے افغان سرزمین استعمال کرنے سے روکے۔ تاہم کابل ان الزامات کی تردید کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ افغان سرزمین کسی پڑوسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی۔
پاکستانی فضائی حملوں میں 37 افغان شہری ہلاک
کالعدم تحریک طالبان پاکستان (ٹی ٹی پی) کی جانب سے پے درپے دہشت گردانہ حملوں کے بعد دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان حالات خراب ہو گئے ہیں۔ حال ہی میں، ٹی ٹی پی نے شورش زدہ خیبر پختونخوا کے ضلع اورکزئی میں ایک حملہ کیا، جس میں ایک لیفٹیننٹ کرنل اور ایک میجر سمیت 11 فوجی اہلکار ہلاک ہوئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق رواں ہفتے پاکستانی فضائی حملوں میں 37 افغان شہری مارے جا چکے ہیں۔