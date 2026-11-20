پاک فوج کے سربراہ عصم منیر نے دہشت گردی کے خاتمے کے عزم کا اعادہ کیا
منیر نےخیبرپختونخوا پولیس کی بھی تعریف کی۔ دہشت گردی اور فتنہ الخوارج کےخلاف جنگ میں ان کے حوصلے اور قربانیوں پر فخر کا اظہار کیا۔
Published : November 20, 2026 at 3:43 PM IST
اسلام آباد: پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جمعہ کو صوبہ خیبرپختونخوا کے دورے کے دوران ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے سیکیورٹی فورسز کے عزم کا اعادہ کیا۔ فوج کے میڈیا ونگ نے ایک بیان میں کہا کہ منیر، جو چیف آف ڈیفنس فورسز (سی ڈی ایف) بھی ہیں، نے شمالی وزیرستان کے ضلع میران شاہ کا دورہ کیا۔
انٹر سروسز پبلک ریلیشنز (آئی ایس پی آر) نے ایک بیان میں کہا کہ انہوں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ قریبی رابطہ کاری میں دہشت گردی کے خطرے کو فیصلہ کن طور پر ختم کرنے اور خیبر پختونخوا میں محنت سے حاصل ہونے والے امن و استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے سیکیورٹی فورسز کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔
منیر نے خیبرپختونخوا پولیس کی بھی تعریف کی اور دہشت گردی اور فتنہ الخوارج کے خلاف جنگ میں ان کے صبر، حوصلے اور قربانیوں پر فخر کا اظہار کیا۔
پاکستان کی وفاقی حکومت کالعدم تحریک طالبان پاکستان (ٹی ٹی پی) کو بیان کرنے کے لیے فتنہ الخوارج کی اصطلاح استعمال کرتی ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دورے کے دوران سی ڈی ایف منیر کو سیکیورٹی کی موجودہ صورتحال، انٹیلی جنس کی بنیاد پر جاری آپریشنز اور انسداد دہشت گردی کی مسلسل کوششوں سے حاصل ہونے والی کامیابیوں کو مستحکم کرنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ منیر نے افسران اور اہلکاروں سے بھی بات چیت کی اور ان کی اعلیٰ سطح کی تیاری، پیشہ ورانہ مہارت اور غیر متزلزل عزم کو سراہا۔
پاکستان کے دو صوبوں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں سکیورٹی فورسز مسلسل انسداد دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہی ہیں۔ یہ دونوں صوبے دہشت گردی کی کارروائیوں سے خاصے متاثر ہوئے ہیں۔
آئی ایس پی آر نے ہفتے کے روز اطلاع دی کہ خیبرپختونخوا کے بلوچستان اور شمالی وزیرستان میں انٹیلی جنس پر مبنی کارروائیوں میں ایک میجر سمیت چار سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور 24 دہشت گرد مارے گئے۔ مزید برآں، گزشتہ ہفتے خیبرپختونخوا اور بلوچستان میں کی گئی کارروائیوں میں 74 دہشت گرد مارے گئے۔