پاکستان اور ترکیہ کا مکہ دفاعی معاہدے کے تحت حوثی حملوں کے خلاف سعودی عرب کی حمایت کا عزم
تینوں فریق نے دفاعی معاہدے کے تحت سعودی کی "سلامتی، خودمختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ" کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کیا۔
Published : November 28, 2026 at 10:15 AM IST
اسلام آباد: پاکستان اور ترکیہ نے حوثی باغیوں کے جاری حملوں کے خلاف سعودی عرب کی حمایت کا عزم کیا ہے۔ تینوں ممالک کے درمیان یہ مذاکرات جمعہ کے روز ایک سہ فریقی دفاعی معاہدے کے تحت منعقد ہوئے، جس کے مطابق کسی ایک رکن ملک پر حملے کو تمام ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔
پاکستانی حکام کے مطابق، دفاعی اور عسکری حکام نے اسلام آباد میں دو گھنٹے سے زائد وقت تک مشرقِ وسطیٰ کی صورت حال پر تبادلہ خیال کیا اور علاقائی کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششوں کی حمایت جاری رکھنے کا عہد کیا۔
پاکستان کے وزیرِ خارجہ اسحاق ڈار نے ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والے اپنے بیان میں کہا کہ اجلاس میں علاقائی کشیدگی میں کمی لانے اور مذاکرات و سفارت کاری کے ذریعے تنازعات کے پرامن حل کی حوصلہ افزائی کرنے والی کوششوں کی حمایت جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔
اسحاق ڈار نے مزید کہا کہ تینوں فریقین نے یمن میں ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں کی جانب سے سعودی عرب میں شہریوں اور شہری تنصیبات کو نشانہ بنانے والے حملوں کی شدید مذمت کا اعادہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ تینوں ممالک نے دفاعی معاہدے کے تحت سعودی عرب کی "سلامتی، خودمختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ" کے لیے اپنی مکمل حمایت کا یقین دلایا ہے۔
معاہدہ خالصتاً دفاعی نوعیت کا: پاکستان اور ترکیہ
اسلام آباد میں جب مندوبین کی گاڑیاں سخت سکیورٹی میں گزر رہی تھیں تو راستے میں پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کے پرچم لہرا رہے تھے۔ اسٹریٹجک، سیاسی اور دفاعی کمیٹی کا جمعہ کو ہونے والا یہ اجلاس "مشترکہ مکہ دفاعی معاہدے" کے تحت منعقد ہوا، جس پر اگست میں سعودی عرب کے مقدس شہر میں پاکستانی وزیرِ اعظم شہباز شریف، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور ترک صدر رجب طیب اردوان نے دستخط کیے تھے۔
ترک حکام نے کہا کہ انقرہ سعودی عرب کو فوجی امداد بھیجنے پر غور کر رہا ہے، تاہم ان کا اصرار ہے کہ مکہ معاہدہ صرف دفاعی نوعیت کا ہے اور یمن میں لڑنے یا حوثیوں پر حملہ کرنے کے لیے کوئی ترک فوج تعینات نہیں کی جائے گی۔
یہ بھی پڑھیں: سعودی دارالحکومت میں حوثی حملے میں دو بھارتیوں سمیت گیارہ افراد زخمی
پاکستان نے بھی اس معاہدے کو خالصتاً دفاعی قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ ایران سمیت کسی بھی ملک کے خلاف نہیں ہے اور اس کا مقصد اسٹریٹجک سکیورٹی تعاون کو مضبوط بنانے کی مشترکہ خواہش کو آگے بڑھانا ہے۔
دریں اثنا، ترکیہ کے سرکاری گزٹ کے مطابق، جمعہ کے روز صدر اردوان نے اس سہ ملکی معاہدے کی باضابطہ منظوری دے دی، جس کے ساتھ ہی ترکی میں اس دفاعی معاہدے کی توثیق کا عمل مکمل ہو گیا۔
رواں ماہ کے اوائل میں ترکیہ کی 600 رکنی پارلیمنٹ میں ارکان نے اپوزیشن جماعتوں کے اعتراضات کے باوجود 119 کے مقابلے میں 279 ووٹوں سے اس معاہدے کی منظوری دی تھی۔ اپوزیشن جماعتوں کا مؤقف تھا کہ یہ معاہدہ ترکیہ کو علاقائی جنگوں میں الجھا سکتا ہے اور ترک فوجیوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔
تینوں ممالک ایران میں جنگ کا خاتمہ دیکھنا چاہتے ہیں
اس سے قبل انقرہ میں ترک حکام نے بتایا کہ وزیرِ خارجہ خاقان فیدان، وزیرِ دفاع یاسر گولر اور فوجی سربراہ جنرل سلجوق بیرکتار اوغلو اس اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ فیدان معاہدے کے لیے ترکیہ کے عزم اور ریاض کے ساتھ "مکمل یکجہتی" کا اعادہ کریں گے۔
اجلاس کے ایجنڈے پر بات کرنے کے لیے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ایک عہدیدار نے بتایا کہ فیدان ایک طرف امریکہ و اسرائیل اور دوسری طرف ایران کے درمیان جاری تنازع کے سفارتی حل کی تلاش اور آبنائے باب المندب سے محفوظ جہاز رانی کو یقینی بنانے کی اہمیت پر بھی زور دینے والے ہیں۔
اس اجلاس میں پاکستان کے وزیرِ دفاع خواجہ محمد آصف، اسحاق ڈار اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے شرکت کی۔ سعودی عرب کی جانب سے وزیرِ دفاع خالد بن سلمان، وزیرِ خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور آرمی چیف موجود تھے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان حوثی حملوں کے خلاف سعودی عرب کے دفاع کے لیے "تمام دستیاب وسائل" استعمال کرے گا۔
مزید پڑھیں: حوثی باغیوں کا سعودی عرب کے کنگ خالد ایئرپورٹ اور ایک مالیاتی مرکز پر میزائل حملوں کا دعویٰ
پاکستان، قطر سمیت مشرقِ وسطیٰ کے دیگر ممالک کے ساتھ مل کر امریکہ اور ایران پر اس بات کے لیے بھی زور دے رہا ہے کہ وہ تنازع ختم کرنے کے لیے دوبارہ مذاکرات کی میز پر واپس آئیں۔ پاکستان نے جون میں دونوں فریقین کے درمیان ایک عبوری معاہدہ کرانے میں ثالثی کا کردار ادا کیا تھا۔
سکیورٹی اقدامات کے تحت عوام کی نقل و حرکت کو محدود رکھنے کے لیے حکام نے اسلام آباد میں مقامی تعطیل کا اعلان کیا۔ ٹریفک پولیس نے غیر ملکی وفود کی آمدورفت میں سہولت فراہم کرنے کے لیے متبادل راستوں کا اعلان کیا اور ڈرائیوروں کو ان راستوں کو استعمال کرنے کی ہدایت کی۔
ریاض میں ہونے والے ایک گزشتہ اجلاس میں، تینوں فریقین نے اپنے اجتماعی دفاعی وعدوں پر فوری عمل درآمد کرنے کا عہد کیا تھا، جس میں سعودی عرب میں طے شدہ فوجی دستوں اور صلاحیتوں کی فوری تعیناتی کے انتظامات بھی شامل ہیں۔
معاہدے کے تحت، اس گروپ کا سیکرٹریٹ سعودی عرب میں قائم کیا گیا ہے، اور پاکستان کے ریٹائرڈ جنرل نعمان محمود کو اس کا پہلا سیکرٹری جنرل منتخب کیا گیا ہے۔ یہ معاہدہ تمام فریقین کو 10 سال کے لیے پابند بناتا ہے، جس کے بعد اس سے علیحدگی اختیار کرنے کے لیے تین ماہ قبل نوٹس دینا لازم ہوگا۔
مزید پڑھیں:
یمن کے صوبہ صنعاء پر سعودی حملوں میں تینتیس افراد ہلاک، حوثیوں کا دعویٰ
سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کے لیے تین ارب ڈالر کی فنانسنگ سہولت میں توسیع
اسرائیل "جنگی ذہنیت" سے نکل کر معاشی سفارت کاری پر توجہ دے، امریکہ کا نتن یاہو کو مشورہ
ایران نے کویت ڈرون حملے کو مشکوک قرار دیا، عراقچی نے تحقیقات میں تعاون کی پیشکش کردی
پابندیوں اور ناکہ بندیوں کا دور ختم ہو چکا، ایرانی قانون ساز کا بیان، امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں اپنے شہریوں کو محتاط رہنے کا دیا مشورہ