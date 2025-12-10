پاکستان اور بھارت آپس میں لڑ رہے تھے، میں نے جنگ کا خاتمہ کیا، ٹرمپ

پاکستان اور بھارت آپس میں لڑ رہے تھے، میں نے جنگ کا خاتمہ کیا، ٹرمپ
امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا کہ دس مہینوں میں، میں نے آٹھ جنگیں ختم کیں جن میں پاکستان اور انڈیاکی جنگیں شامل تھیں۔
By PTI
Published : December 10, 2025 at 4:50 PM IST
نیویارک/پنسلوانیا: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت اور پاکستان کے درمیان ہونے والی جنگ کو ختم کرانے کے دعوے کو ایک بار پھر دہرایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان اور پاکستان جنگ میں تھے، میں نے ہی دو جوہری ہتھیاروں سے لیس پڑوسیوں کے درمیان تنازع کو ختم کیا۔ ٹرمپ اب تک تقریباً 70 بار دعویٰ کر چکے ہیں کہ انہوں نے مئی میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تنازع کو روک دیا ہے۔
منگل کو پنسلوانیا کے ماؤنٹ پوکونو میں ایک اقتصادی ریلی میں اپنے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ دس مہینوں میں میں نے آٹھ جنگیں ختم کیں جن میں کوسوو اور سربیا، پاکستان اور انڈیا، اسرائیل اور ایران، مصر اور ایتھوپیا اور آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان جنگیں شامل تھیں۔
#WATCH | US President Donald Trump says, " in 10 months, i ended eight wars, including kosovo-serbia, pakistan and india. they were going at it. israel and iran, egypt and ethiopia. armenia and azerbaijan. i hate to say this, cambodia and thailand started up today. tomorrow i have… pic.twitter.com/ZpaCA8BzXP— ANI (@ANI) December 10, 2025
بھارت نے 22 اپریل کو پہلگام میں ہونے والے حملے کے جواب میں پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں دہشت گردوں کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بناتے ہوئے 6-7 مئی کی درمیانی رات کو آپریشن سندور شروع کیا۔ بھارت اور پاکستان نے 10 مئی کو سرحد پار سے ڈرون اور میزائل حملوں کے چار دن بعد تنازع ختم کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ بھارت تنازع کے حل میں کسی تیسرے فریق کی مداخلت سے مسلسل انکار کرتا رہا ہے۔
دریں اثنا، ٹرمپ نے کہا کہ کمبوڈیا اور تھائی لینڈ میں لڑائی دوبارہ شروع ہو گئی ہے اور وہ ان ممالک کو کل کال کریں گے۔ ٹرمپ نے کہا کون کہہ سکتا ہے کہ میں تھائی لینڈ اور کمبوڈیا جیسے دو انتہائی طاقتور ممالک کے درمیان جاری جنگ کو ایک فون کال سے روک سکتا ہوں؟ وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ لیکن میں یہ کروں گا۔ اس لیے ہم طاقت کے ذریعے امن قائم کر رہے ہیں۔ ہم یہی کر رہے ہیں۔
امیگریشن کے معاملے پر ٹرمپ نے کہا کہ 50 سالوں میں پہلی بار امریکی شہریوں کے لیے زیادہ ملازمتیں، بہتر اجرت اور زیادہ آمدنی کا تحفظ کیا جا رہا ہے، غیر قانونی تارکین وطن کے لیے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے جہنم نما جگہوں جیسے افغانستان، ہیٹی، صومالیہ اور دیگر کئی ممالک سے امیگریشن پر مستقل پابندی کا اعلان کیا ہے۔
پچھلے مہینے، ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ وہ تمام تیسری دنیا (ترقی پذیر/کم ترقی یافتہ) ممالک سے امیگریشن کو مستقل طور پر روک دیں گے اور غیر ملکی شہریوں کو ملک بدر کر دیں گے جو سیکیورٹی کے لیے خطرات لاحق ہیں کیونکہ ان کی انتظامیہ نے افغان شہری رحمان اللہ لکنوال کے ہاتھوں نیشنل گارڈ کے ایک رکن کے قتل کے بعد اپنے امیگریشن کریک ڈاؤن کو تیز کر دیا ہے۔
یو ایس سٹیزن شپ اینڈ امیگریشن سروسز نے نئے رہنما خطوط جاری کیے ہیں جو اسے 19 اعلی خطرے والے ممالک کے شہریوں کی اسکریننگ کرتے وقت منفی، ملک کے مخصوص عوامل پر غور کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ ان ممالک میں افغانستان، برما، برونڈی، چاڈ، جمہوریہ کانگو، کیوبا، استوائی گنی، اریٹیریا، ہیٹی، ایران، لاؤس، لیبیا، سیرالیون، صومالیہ، سوڈان، ٹوگو، ترکمانستان، وینزویلا اور یمن شامل ہیں۔