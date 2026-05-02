پاکستان اور چین نے دوطرفہ تعاون کو فروغ دینے کے لیے ایک معاہدے اور دو مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے
دونوں مفاہمت ناموں اور مشترکہ منصوبے کے معاہدے میں تعمیراتی مشینری، جانوروں کی صحت اور طبی ٹیکنالوجی شامل ہیں۔
Published : May 2, 2026 at 10:05 AM IST
اسلام آباد: پاکستان اور چین نے جمعہ کو تعمیراتی مشینری، جانوروں کی صحت اور طبی ٹیکنالوجی پر مشتمل دو مفاہمتی یادداشتوں اور مشترکہ منصوبے پر دستخط کیے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے دستخط کی تقریب میں شرکت کی جہاں پاک چین دوستی کے 75 سال پر روشنی ڈالنے والی ایک دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی، ان کے دفتر کے ایک بیان کے مطابق۔
ایک بیان میں، پاکستان پیپلز پارٹی (پی پی پی) نے کہا کہ سندھ کے محکمہ لائیو اسٹاک اینڈ فشریز اور چین کے لوئیانگ ماڈرن بائیولوجی گروپ کے درمیان مشترکہ منصوبے پر دستخط کیے گئے۔
اس نے کہا کہ معاہدے کا مقصد جانوروں کی صحت کی خدمات اور جدید حیاتیاتی حل کو بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے، لائیو سٹاک اور ماہی گیری کے شعبے میں تعاون کو مضبوط بنانا ہے۔
الحسن ٹریڈ اسٹیبلشمنٹ، سانی انٹرنیشنل ڈویلپمنٹ اور ہینن جیالونگ انٹرنیشنل ٹیکنالوجی کے درمیان ایک مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ توقع ہے کہ اس معاہدے سے سی پیک منصوبوں سے منسلک تعمیراتی مشینری اور آلات کی فراہمی کو فروغ ملے گا۔
ایم او یو کے تحت تینوں فریق پاکستان میں مینوفیکچرنگ سہولیات کے قیام کے لیے سرمایہ کاری کے مواقع بھی تلاش کریں گے۔
ضیاء الدین ہسپتال اور شینزین وائی بینگ ٹیکنالوجی کے درمیان میڈیکل ٹیکنالوجی کے شعبے میں ایک اور مفاہمت نامے پر دستخط کیے گئے، جس کا مقصد طبی ادویات میں جدید مصنوعی ذہانت پر مبنی طبی روبوٹس کے استعمال کو فروغ دینا ہے۔ زرداری چین کے ہنان اور ہینان صوبوں کے ایک ہفتے کے دورے پر تھے اور اقتصادی اور تجارتی تعاون پر تبادلۂ خیال کیا۔