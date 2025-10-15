پاکستان اور افغانستان نے 48 گھنٹے کے لیے عارضی جنگ بندی کا کیا اعلان، پیچیدہ مسئلے کے حل کے لیے مخلصانہ کوششیں
'دشمنی میں جنگ بندی کا مقصد سفارتی بات چیت کو فروغ دینا اور مستقبل میں جان و مال کے نقصان کو روکنا ہے'۔
اسلام آباد: پاکستان اور افغانستان سرحد پر جاری تنازع کے درمیان دونوں ممالک کے درمیان دو روزہ جنگ بندی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پاکستان نے بدھ کو کہا کہ افغانستان کے ساتھ 48 گھنٹے کی جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان سرحدی جھڑپوں میں اب تک دونوں طرف سے درجنوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔
ڈان اخبار نے دفتر خارجہ کے حوالے سے بتایا کہ "طالبان کی درخواست پر، پاکستانی حکومت اور افغان طالبان حکومت کے درمیان باہمی رضامندی سے اگلے 48 گھنٹوں کے لیے عارضی جنگ بندی کا فیصلہ کیا گیا ہے، جو آج شام 6 بجے شروع ہو گئی۔"
پاکستان کی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ انہوں نے یہ معاہدہ باہمی دشمنی کو کم کرنے کے لیے کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مذاکرات جلد دوبارہ شروع ہوں گے۔ پاکستان نے کہا کہ وہ سفارتی ذرائع سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تاکہ لڑائی جان و مال کے نقصان کو روک سکے۔
واضح رہے کہ افغانستان کے جنوبی صوبے قندھار میں پاکستان کے ساتھ لڑائی دوبارہ شروع ہوگئی تھی۔ بدھ کی صبح دونوں طرف سے شدید حملے کیے گئے۔ پاکستانی فوج نے فضائی حملوں کا بھی استعمال کیا۔ افغان حکام نے خود 15 شہریوں کی ہلاکت کا اعتراف کیا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ خواتین اور بچوں سمیت ان کے 100 سے زائد جنگجو زخمی ہوئے۔
افغان حکومت نے تصدیق نہیں کی
دفتر خارجہ نے کہا کہ "اس عرصے کے دوران، دونوں فریق تعمیری بات چیت کے ذریعے اس پیچیدہ لیکن قابل حل مسئلے کا مثبت حل تلاش کرنے کی مخلصانہ کوششیں کریں گے۔" افغان حکومت کی جانب سے فوری طور پر کوئی تصدیق نہیں کی گئی۔
دارالحکومت کابل میں حملے کا دعویٰ
پاکستان کے سرکاری پی ٹی وی نیوز نے قبل ازیں اطلاع دی تھی کہ پاکستان کی مسلح افواج نے افغانستان کے صوبہ قندھار اور دارالحکومت کابل میں حملے کیے ہیں۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک بیان میں سیکیورٹی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ان درست حملوں میں درجنوں غیر ملکی اور افغان جنگجو مارے گئے۔
فوج نے کہا حملے کو پسپا کرتے ہوئے 15-20 افغان طالبان ہلاک کر دیا گیا جبکہ متعدد زخمی ہوئے۔ فوج نے مزید کہا، "صورتحال اب بھی نازک ہے کیونکہ فتنہ الخوارج اور افغان طالبان کے فورمز پر مزید تشکیل پانے کی اطلاعات ہیں۔ فتنہ الخوارج کی اصطلاح پاکستانی حکام کالعدم تحریک طالبان پاکستان (ٹی ٹی پی) کے عسکریت پسندوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔
دونوں فریق پاکستان اور افغانستان اس پیچیدہ لیکن قابل حل مسئلے کے حل کے لیے مخلصانہ کوششیں کریں گے۔ وزارت نے وضاحت کی کہ دشمنی میں جنگ بندی کا مقصد سفارتی بات چیت کو فروغ دینا اور مستقبل میں جان و مال کے نقصان کو روکنا ہے۔