پاکستان-افغانستان کا عید پر جنگ روکنے پر اعلان، قطر، سعودی اور ترکی کی درخواست پر لیا گیا فیصلہ
افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ یہ فیصلہ سعودی عرب، ترکی اور قطر کی درخواستوں کے جواب میں کیا گیا ہے۔
Published : March 19, 2026 at 9:29 AM IST|
Updated : March 19, 2026 at 9:43 AM IST
نئی دہلی: پاکستان اور افغانستان نے عید الفطر کے موقعے پر جاری تنازع میں "عارضی توقف" پر اتفاق کیا ہے۔ واضح رہے کہ آج افغانستان میں عیدالفطر منائی جا رہی ہے جب کہ پاکستان میں جمعہ یا سنیچر کو منائی جائے گی۔
پاکستان کے وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ نے بدھ کو ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جنگ میں توقف کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ "برادر اسلامی ممالک کی درخواست" پر کیا گیا۔
"اسلامی تہوار عید الفطر کے پیش نظر از خود اقدام کے ساتھ ساتھ برادر اسلامی ممالک سعودی عرب، ریاست قطر اور جمہوریہ ترکی کی درخواست پر اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حکومت نے دہشت گردوں کے خلاف جاری آپریشن 'غضب للحق' میں عارضی توقف کرنے کا فیصلہ کیا ہے"۔
تارڑ نے کہا کہ وقفہ "18/19 مارچ کی آدھی رات سے 23/24 مارچ کی آدھی رات" تک لاگو ہوگا۔ ڈان کے مطابق، انہوں نے مزید کہا کہ "پاکستان نیک نیتی اور اسلامی اصولوں کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ مثبت اشارہ پیش کر رہا ہے۔"
"تاہم، سرحد پار سے کسی بھی حملے، ڈرون حملے یا پاکستان کے اندر دہشت گردی کے کسی بھی واقعے کی صورت میں، آپریشن غضب للحق کو فوری طور پر دوبارہ شدت کے ساتھ شروع کیا جائے گا۔" انہوں نے خبردار کیا۔
پاکستان کے اعلان کے فوراً بعد افغانستان کی طالبان حکومت کے ترجمان نے بھی کہا کہ وہ اسلام آباد کے خلاف فوجی کارروائیاں عارضی طور پر معطل کر رہے ہیں۔
افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ یہ فیصلہ سعودی عرب، ترکی اور قطر کی درخواستوں کے جواب میں کیا گیا ہے۔
یہ وقفہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب افغانستان نے پاکستانی فوج پر کابل میں منشیات کے عادی افراد کے ایک بحالی مرکز پر فضائی حملے میں 400 سے زائد افراد کو ہلاک کرنے کا الزام لگایا ہے۔ پاکستان نے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وہ صرف "دہشت گردوں کے بنیادی ڈھانچے اور فوجی مقامات" کو نشانہ بناتا ہے۔
دریں اثنا، ایک الگ سوشل میڈیا پوسٹ میں، پاکستان کے وزیر اطلاعات نے کہا کہ افغانستان کے خلاف جاری آپریشن میں 700 سے زائد عسکریت پسند ہلاک اور 938 سے زائد لوگ زخمی ہوئے۔
واضح رہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات اس طالبان کے برسراقتدار آنے کے بعد سے چار سالوں میں اپنی کم ترین سطح پر ہیں۔
مزید پڑھیں: کابل اسپتال پر پاکستان کی بمباری، 400 لوگ ہلاک، طالبان کا دعویٰ
'میں اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں'، کابل ہسپتال پر پاکستانی بمباری کے بعد راشد خان کا ردعمل
بزدلانہ اور غیر انسانی عمل، کوئی مذہب اسپتالوں اور مریضوں پر حملوں کی اجازت نہیں دیتا... بھارت نے کابل میں پاکستانی حملے کی مذمت کی
پاکستان کے فضائی حملوں سے دہل گیا افغانستان، کابل اور اسلام آباد میں پھر بڑھی کشیدگی