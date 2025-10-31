ترکی: امن مذاکرات کے بعد پاکستان اور افغانستان کا جنگ بندی برقرار رکھنے پر اتفاق
پاکستان اور افغانستان نے دوحہ میں طے پائے جنگ بندی معاہدے کو برقرار رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔
Published : October 31, 2025 at 7:24 AM IST
انقرہ، ترکی: آخر کار استنبول میں پاکستان اور افغانستان کے بیچ جاری امن مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ دونوں فریقین نے جنگ بندی برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ ترکی کی وزارت خارجہ نے جمعرات کو اس بات کا اعلان کیا۔ واضح رہے دونوں فریقوں کے درمیان بات چیت اس ہفتے کے شروع میں ہی ختم ہو گئی تھی۔
وزارت خارجہ نے پاکستان، افغانستان اور ثالث ممالک ترکی اور قطر کی جانب سے جاری کردہ ایک مشترکہ بیان میں وضاحت پیش کی کہ، فریقین 6 نومبر کو استنبول میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں دوبارہ ملاقات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تاکہ اس بات کو حتمی شکل دی جا سکے کہ جنگ بندی کو کس طرح نافذ کیا جائے گا۔
Joint Statement on the Talks Between Afghanistan and Pakistan Through the Mediation of Türkiye and Qatar https://t.co/y1SH30i88Q pic.twitter.com/wH4GW3SC9k— Turkish MFA (@MFATurkiye) October 30, 2025
بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ، تمام فریقین نگرانی اور تصدیق کا ایک طریقہ کار وضع کریں گے جو امن کو برقرار رکھنے اور خلاف ورزی کرنے والے فریق پر جرمانہ عائد کرنے کو یقینی بنائے گا۔
اس ماہ کے شروع میں افغانستان اور پاکستان کے بیچ کشیدگی میں اضافہ ہوا تھا جس کا اثر سرحد پر بھی دیکھا گیا۔ اس کشیدگی میں دونوں جانب جانی و مالی نقصان ہوا۔ ترکی اور دیگر دوست ممالک کی مدد سے تازہ ترین مذاکرات کا مقصد دونوں فریقوں کے درمیان سرحدی کشیدگی کو کم کرنا تھا۔
حالانکہ اس ہفتے کے شروع میں مذاکرات کا دور ختم ہو گیا تھا، تاہم بڑی حد تک جنگ بندی برقرار رہی ہے اور اس ہفتے کسی نئی سرحدی جھڑپ کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ تاہم، دونوں ممالک نے بڑی کراسنگ کو بند کر رکھا ہے، جس سے سامان لے جانے والے سیکڑوں ٹرک اور پناہ گزین ہر طرف پھنسے ہوئے ہیں۔
افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ ان کا ملک تنازعات کو سفارت کاری کے ذریعے حل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔
ذبیح اللہ مجاہد نے ایک بیان میں کہا کہ، "جس طرح امارت اسلامیہ دوسرے ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات کی خواہاں ہے، اسی طرح وہ پاکستان کے ساتھ بھی مثبت تعلقات کی خواہاں ہے اور باہمی احترام، اندرونی معاملات میں عدم مداخلت اور کسی بھی طرف سے خطرہ نہ ہونے کی بنیاد پر مستحکم تعلقات کے لیے پرعزم ہے۔"
اس سے قبل، پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے جیو نیوز چینل کو بتایا کہ پاکستان نے قطر اور ترکی کی درخواست پر مذاکرات کے تازہ ترین دور میں امن کو ایک اور موقع دینے کا فیصلہ کیا ہے۔
پاکستان کے سرکاری ٹیلی ویژن کے مطابق، اسلام آباد نے واضح کیا ہے کہ، مذاکرات پاکستان کے مرکزی مطالبے پر مبنی ہوں گے جس کے تحت افغانستان عسکریت پسند گروپوں کے خلاف واضح، قابل تصدیق اور موثر کارروائی کرنے کی یقین دہانی کراے گا۔
Statement | Meetings in Istanbul to Consolidate the Ceasefire Agreement Between Afghanistan and Pakistan Mediated by Qatar and Türkiye#MOFAQatar pic.twitter.com/dDbRGn0etC— Ministry of Foreign Affairs - Qatar (@MofaQatar_EN) October 30, 2025
اسلام آباد میں دو سینئر سیکیورٹی حکام نے دی ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا کہ پاکستان نے ایک بار پھر زور دیا ہے کہ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف "دہشت گردی" کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے اور وہ اپنے میزبانوں کے تعمیری کردار کو سراہتا ہے اور نیک نیتی سے پرامن حل کے لیے پرعزم ہے۔
اس ماہ کے شروع میں کابل میں دھماکوں کی آوازیں سنائیں دیں تھیں جس کا الزام پاکستان پر لگایا گیا۔ اس واقعے کے فوراً بعد افغان حکام نے 12 اکتوبر جوابی کارروائی میں پاکستانی فوجی چوکیوں کو نشانہ بنایا، اور 58 پاکستانی فوجی مار گرانے کا دعویٰ کیا۔ تاہم، پاکستانی فوج نے افغانستان کے بیان کی تردید کرتے ہوئے اعتراف کیا کہ کشیدگی میں اس کے 23 فوجی مارے گئے۔ پاکستان نے کابل پر حملوں کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ، اس کی کارروائیاں افغانستان کے اندر عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا کر کی گئیں تھیں۔
دونوں ہمسایہ ممالک کے بیچ کی کشیدگی کو قطر اور ترکی نے کم کرنے کی کوشش کی اور ثالث کا کردار ادا کیا۔ دوحہ میں امن مذاکرات کا دور شروع ہوا اور 19 اکتوبر کو دونوں ممالک کے بیچ جنگ بندی کا اعلان کیا گیا۔ اس کے بعد امن مذاکرات کا دوسرا دور استنبول میں شروع ہوا جو ناکام ہوتا نظر آرہا تھا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق ترکی کی درخواست پر پاکستان نے افغانستان کے ساتھ بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔
جمعرات کو پاکستانی فوجی سربراہ، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پشاور میں قبائلی عمائدین کے ایک اجتماع سے خطاب کیا۔ اس میں انھوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان سمیت اپنے تمام پڑوسیوں کے ساتھ امن کا خواہاں ہے، لیکن افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف ہونے والی دہشت گردانہ کارروائیوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔
عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان نے حالیہ برسوں میں تحمل کا مظاہرہ کیا ہے اور تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے سفارتی کوششیں کی ہیں لیکن طالبان حکومت نے اس کے بجائے تحریک طالبان پاکستان کی حمایت کی ہے۔ واضح رہے ٹی ٹی پی کو ایک دہائی قبل اقوام متحدہ اور امریکہ نے دہشت گرد گروپ قرار دیا ہے۔
(AP ان پٹ کے ساتھ)
یہ بھی پڑھیں: