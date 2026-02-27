پاکستان-افغانستان کشیدگی: افغان فورسز نے 55 پاکستانی فوجیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا، جواب میں پاکستان کا آپریشن غضب للحق
ایک مرتبہ پھر افغانستان اور پاکستان کے بیچ کشیدگی میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ دونوں جانب سے فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا جارہا ہے۔
Published : February 27, 2026 at 7:05 AM IST
کابل: پاکستان نے جمعے کے اوائل میں کابل اور دو دیگر افغان صوبوں میں فضائی حملے کیے، افغانستان کے حکومتی ترجمان نے کہا، افغانستان کی جانب سے پاکستان پر سرحد پار سے حملے کے چند گھنٹے بعد پڑوسی ممالک کے درمیان تشدد میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے بعد قطر کی ثالثی میں ہونے والی جنگ بندی اب متزلزل دکھائی دے رہی ہے۔
کابل میں کم از کم تین دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، لیکن افغان دارالحکومت میں ہونے والے حملوں کے صحیح مقام یا کسی ممکنہ جانی نقصان کے بارے میں فوری طور پر کوئی اطلاع نہیں ملی۔ حکومتی ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ پاکستان نے قندھار کے جنوب میں اور جنوب مشرقی صوبے پکتیا میں بھی فضائی حملے کیے ہیں۔
The cowardly Pakistani military has carried out airstrikes in certain areas of Kabul, Kandahar, and Paktia; fortunately, there have been no reported casualties.— Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) February 26, 2026
دو سینیئر پاکستانی سیکیورٹی اہلکاروں نے دی ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا کہ پاکستان کی فوج نے کابل، قندھار اور پکتیا صوبوں میں افغان فوجی تنصیبات کو نشانہ بناتے ہوئے فضائی حملے کیے، جس میں مبینہ طور پر دو بریگیڈ اڈے تباہ ہوئے۔
ڈیورنڈ لائن پر افغانستان کی فوجی کارروائی:
افغانستان کی وزارت قومی دفاع نے دعویٰ کیا کہ جمعرات کو ڈیورنڈ لائن پر کی گئی جوابی کارروائیوں میں 55 پاکستانی فوجی ہلاک ہو گئے۔
دونوں ممالک کے درمیان 2,611 کلومیٹر (1,622 میل) سرحد کو ڈیورنڈ لائن کے نام سے جانا جاتا ہے، افغانستان نے کبھی بھی سرکاری طور پر اسے تسلیم نہیں کیا ہے۔
ایک پریس ریلیز میں، وزارت نے کہا کہ یہ کارروائی 9 رمضان یعنی 26 فروری کو شام 8:00 بجے شروع کی گئی۔ افغانستان نے اس کارروائی کو کچھ دن پہلے پاکستانی فوجی فورسز کی جانب سے افغان سرزمین کی خلاف ورزی کا جواب قرار دیا۔
بیان میں کہا گیا کہ ’’کچھ دن پہلے پاکستانی فوجی حلقوں نے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ افغان سرزمین کی خلاف ورزی کی، ہماری سرحدوں کی خلاف ورزی کی اور یہاں خواتین اور بچوں کو شہید کیا۔‘‘
وزارت نے کہا کہ افغان فورسز نے پکتیکا، پکتیا، خوست، ننگرہار، کنڑ اور نورستان کے صوبوں کے قریب ڈیورنڈ لائن کے ساتھ مشرقی اور جنوب مشرقی سمتوں میں پاکستانی فوجی چوکیوں کو نشانہ بنایا۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ "ڈیورنڈ لائن کے ساتھ ان جوابی کارروائیوں میں، کل 55 پاکستانی فوجی مارے گئے، دو اڈوں اور 19 پوسٹوں پر قبضہ کر لیا گیا۔"
اس میں مزید کہا گیا ہے کہ چار گھنٹے تک جاری رہنے والے آپریشن کے نتیجے میں دو پاکستانی فوجی اڈے اور 19 چوکیاں تباہ ہوگئیں، جب کہ فوجی چار دیگر چوکیوں سے فرار ہوگئے۔ وزارت نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ دشمن کا ایک ٹینک تباہ کر دیا گیا اور ایک بڑی فوجی ٹرانسپورٹ گاڑی کو قبضے میں لے لیا گیا۔
افغانستان نے کہا، "ان کارروائیوں کے دوران، درجنوں ہلکے اور بھاری ہتھیار، گولہ بارود اور فوجی سامان افغان فورسز نے قبضے میں لے لیا۔"
بیان میں مزید کہا گیا کہ آپریشن کے دوران آٹھ افغان جنگجو ہلاک اور 11 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ اس میں یہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ ننگرہار میں پناہ گزین کیمپ پر میزائل حملے میں 13 شہری زخمی ہوئے ہیں۔
وزارت کے مطابق جوابی کارروائی میں 8 افغان فوجی ہلاک جبکہ 11 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔
پاکستان کا آپریشن غضب للحق:
پاکستان کے اے آر وائی نیوز نے رپورٹ کیا کہ جوابی کارروائی میں، پاکستان نے افغان طالبان حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے 'غضب للحق' آپریشن شروع کیا ۔
وزیراعظم کے ترجمان مشرف زیدی نے تصدیق کی ہے کہ افغان طالبان کے 133 جنگجو ہلاک اور 200 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ جیسا کہ جیو نیوز نے اطلاع دی ہے، کارروائیوں میں طالبان کی 27 پوسٹیں تباہ اور نو پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔
اے آر وائی نیوز نے رپورٹ کیا کہ پاکستانی سیکورٹی فورسز نے چترال، خیبر، مہمند، کرم اور باجوڑ کے اضلاع سمیت متعدد سرحدی علاقوں میں جوابی کارروائیاں کیں، جس سے افغان طالبان کی متعدد چوکیاں تباہ ہو گئیں۔
اس سے قبل طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا تھا کہ پاکستانی فوج نے کابل، قندھار اور پکتیا کے کچھ حصوں میں فضائی حملے کیے ہیں۔
ایکس پر ایک پوسٹ میں، مجاہد نے کہا، "بزدل پاکستانی فوج نے کابل، قندھار اور پکتیا کے بعض علاقوں میں فضائی حملے کیے ہیں؛ خوش قسمتی سے، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔"
مہینوں سے جاری ہے کشیدگی:
دونوں پڑوسیوں کے درمیان مہینوں سے تناؤ بہت زیادہ ہے، اکتوبر میں مہلک سرحدی جھڑپوں میں درجنوں فوجی، شہری اور مشتبہ عسکریت پسند مارے جا چکے ہیں۔ یہ تشدد کابل میں ہونے والے دھماکوں کے بعد ہوا جس کا الزام افغان حکام نے پاکستان پر عائد کیا۔ اسلام آباد نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کی فوج نے اس وقت افغانستان کے اندر شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تھا۔
دونوں ممالک کے درمیان قطر کی ثالثی میں جنگ بندی بڑی حد تک ہوئی ہے لیکن دونوں فریقین اب بھی کبھی کبھار سرحد پار سے فائرنگ کا تبادلہ کرتے رہتے ہیں۔ نومبر میں امن مذاکرات کے کئی دور رسمی معاہدہ کرنے میں ناکام رہے۔
اتوار کو پاکستانی فوج نے افغانستان کے ساتھ سرحد پر حملہ کیا، جس میں کہا گیا کہ اس نے کم از کم 70 عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے۔
افغانستان نے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ خواتین اور بچوں سمیت درجنوں شہری مارے گئے ہیں۔ وزارت دفاع نے کہا کہ مشرقی افغانستان میں "مختلف شہری علاقوں" کو نشانہ بنایا گیا ہے، جن میں ایک دینی مدرسہ اور کئی گھر شامل ہیں۔ وزارت نے کہا کہ حملے افغانستان کی فضائی حدود اور خودمختاری کی خلاف ورزی ہیں۔
پاکستان میں حالیہ برسوں میں عسکریت پسندانہ تشدد میں اضافہ ہوا ہے، جس کا زیادہ تر الزام پاکستان پاکستانی طالبان، یا ٹی ٹی پی، اور کالعدم بلوچ علیحدگی پسند گروپوں پر عائد کرتا ہے۔ ٹی ٹی پی افغانستان کے طالبان سے الگ ہے لیکن اس کا قریبی ساتھی ہے۔ اسلام آباد ٹی ٹی پی پر افغانستان کے اندر سے کام کرنے کا الزام لگاتا ہے، جسے گروپ اور کابل دونوں ہی مسترد کرتے ہیں۔
(اے پی اور اے این آئی کے مشمولات کے ساتھ )
یہ بھی پڑھیں: