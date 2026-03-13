پاکستان-افغانستان کشیدگی: کابل اور قندھار میں پاکستانی فضائی حملوں میں چار افراد ہلاک
پاکستانی سیکورٹی اہلکار نے بتایا کہ پاکستانی فوج نے ٹی ٹی پی کو نشانہ بناتے ہوئے رات کے وقت افغانستان کے شہروں پر حملہ کیا۔
Published : March 13, 2026 at 11:19 AM IST
کابل: جمعرات کی رات پاکستان نے افغانستان کے شہروں میں فضائی حملے کیے۔ کابل پولیس کے ترجمان خلیل زدران نے تصدیق کی ہے کہ دارالحکومت کے اندر رہائشی مکانات پر ہونے والے بم دھماکے میں چار افراد ہلاک اور 15 دیگر زخمی ہو گئے۔
طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ پاکستانی حملوں میں جنوبی صوبے قندھار کو بھی نشانہ بنایا گیا جو کہ طالبان حکومت کے سپریم لیڈر کا گھر ہے، ساتھ ہی پاکستانی سرحد کے قریب واقع مشرقی صوبوں پکتیا اور پکتیکا کو بھی نشانہ بنایا گیا۔
جريمة:— Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) March 13, 2026
استهدفت طائرات النظام العسكري الباكستاني مخازن الوقود التابعة لشركة الطيران الخاصة كام إير بالقرب من مطار قندهار.
وتقوم هذه الشركة بتوفير الوقود لشركات الطيران المدنية وكذلك لطائرات الأمم المتحدة. pic.twitter.com/E0b3JPBkHq
ترجمان نے مزید کہا کہ، پاکستانی فوج کے طیاروں نے قندھار ایئرپورٹ کے قریب نجی ایئرلائن کے ایندھن کے ڈپو کو نشانہ بنایا۔ یہ ایئر لائن سویلین کیریئرز کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کے طیاروں کو ایندھن فراہم کرتی ہے۔
نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کرتے ہوئے، ایک پاکستانی سیکیورٹی اہلکار نے تصدیق کی کہ پاکستان نے یہ حملے رات کے وقت کیے تھے۔ اہلکار نے مزید کہا کہ ان کی فوج نے پاکستانی طالبان گروپ ٹی ٹی پی کو نشانہ بنایا۔
پاکستان نے گزشتہ ماہ اپنے پڑوسی ملک افغانستان کے خلاف فضائی حملوں کی ایک نئی لہر شروع کی تھی۔ یہ آپریشن جسے "آپریشن غضبِ للحق" کا نام دیا گیا ہے، پاکستان کے اندر دہشت گردانہ حملوں میں اضافے کے بعد شروع کیا گیا تھا جس میں خاص طور پر سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا گیا تھا۔
تاہم طالبان حکومت نے پاکستان میں دہشت گردانہ حملوں میں ملوث ہونے یا افغان سرزمین کو ایسے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دینے سے انکار کیا ہے۔
پاکستان کا موقف ہے کہ ان حملوں میں کسی بھی شہری کی ہلاکت نہیں ہوئی ہے۔
حالیہ ہفتوں میں، افغان اور پاکستانی افواج کے درمیان سرحد پر متواتر جھڑپیں ہوتی رہی ہیں، جس سے تجارت میں خلل پڑتا ہے اور سرحدی علاقوں کے رہائشیوں کو اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے۔
افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن (UNAMA) نے رپورٹ کیا کہ 26 فروری سے پانچ مارچ کے درمیان افغانستان میں پاکستانی فوج کی کارروائیوں کے نتیجے میں 24 بچوں سمیت 56 عام شہری مارے گئے۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کے مطابق تقریباً 115,000 افراد اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: