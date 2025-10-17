پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا: 'گیند اب افغانستان کے قبضہ میں، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ۔'
دونوں کے درمیان 48 گھنٹے کی جنگ بندی نافذ ہے، جو 15 اکتوبر سے نافذ العمل ہے۔ بعد میں کیا ہوگا یہ دیکھنا باقی ہے۔
Published : October 17, 2025 at 9:41 AM IST
اسلام آباد: پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالات اچھے نہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان 48 گھنٹے کی جنگ بندی فی الحال نافذ العمل ہے تاہم کشیدگی برقرار ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اہم بیان دیا ہے۔ شہباز شریف کسی حد تک پریشان ہیں کہ جنگ بندی ختم ہونے کے بعد کیا ہو گا۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن صرف شرائط کے ساتھ۔ کشیدگی کے بعد وفاقی کابینہ سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ جمعرات کو ہم نے 48 گھنٹے کی عارضی جنگ بندی کا فیصلہ کیا، افغانستان کو پیغام دیا کہ اگر وہ مذاکرات کے ذریعے ہماری جائز شرائط پوری کرنا چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں، گیند اب ان کی کورٹ میں ہے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق شہباز شریف نے کہا کہ اگر افغان فریق "مخلص اور سنجیدہ" ہے تو وہ مذاکرات کا آغاز کریں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کے اتحادی خصوصاً قطر بھی حالات کو معمول پر لانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے امید ظاہر کی کہ افغان سرزمین سے "فتنہ الخوارج" کے خاتمے سمیت اس مسئلے کا دیرپا حل تلاش کیا جائے گا تاکہ اس کی سرزمین دہشت گردوں کے زیر استعمال نہ ہو۔
قطر کے امیر نے ثالثی اور کشیدگی کو کم کرنے کی خواہش کا کیا اظہار
اپنے موقف کا اعادہ کرتے ہوئے، شہباز نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ "ٹھوس مطالبات" کی بنیاد پر مستقبل میں جنگ بندی جاری رہے گی۔ انہوں نے خبردار کیا، "اگر یہ صرف وقت گزارنے کا طریقہ ہے، تو ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔" پاکستانی وزیر اعظم نے کہا کہ قطر کے امیر نے مصر میں ان کی ملاقات کے دوران حالیہ واقعے کی مذمت کی تھی اور دونوں ممالک کے درمیان ثالثی اور کشیدگی کو کم کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ شہباز نے جھڑپوں کے دوران مسلح افواج اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ردعمل کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں بہت سی جانوں کے ضیاع کی وجہ سے یہ "ضروری" تھا۔
امریکہ سمیت کئی ممالک کے تعاون کی تعریف
غزہ میں پیش رفت کا حوالہ دیتے ہوئے، وزیر اعظم نے کہا کہ اگر محاصرہ شدہ علاقے میں لڑائی اور ہلاکتیں رک گئی ہیں، تو یہ ایک "بڑی کامیابی" ہے۔ انہوں نے جنگ بندی کے حصول کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور تمام مسلم ممالک بالخصوص قطر، سعودی عرب، مصر، اردن، ترکی، انڈونیشیا اور متحدہ عرب امارات کے تعاون کی بھی تعریف کی۔