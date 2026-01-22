پاکستان کے شہر کراچی میں اب تک ایکسٹھ ہلاک، شاپنگ پلازہ میں آتشزدگی سے مرنے والوں کی تعداد میں مسلسل ہو رہا ہے اضافہ
پاکستان کے شہر کراچی کے گل پلازہ میں لگنے والی آگ پر قابو پانے کے بعد ایک دکان سے 30 لاشیں نکال لی گئیں۔
Published : January 22, 2026 at 10:46 AM IST
کراچی: کراچی کے گل پلازہ کے ملبے سے ریسکیو ٹیموں نے کام کرتے ہوئے جلی ہوئی دکان سے 30 لاشیں نکال لیں۔ کراچی ساؤتھ کے ڈپٹی انسپکٹر جنرل سید اسد رضا نے اخبار ڈان کو بتایا کہ میزانائن فلور پر دبئی کراکری نامی دکان سے 30 افراد کی لاشیں ملی ہیں۔
اس سے قبل امدادی کارکنوں نے مزید تین لاشیں برآمد کیں، جس سے مرنے والوں کی تعداد 28 سے بڑھ کر 31 ہو گئی تھی۔ ان دریافتوں کے بعد آگ سے ہلاک ہونے والوں کی مجموعی تعداد 61 تک پہنچ گئی ہے۔ تاہم اسد رضا نے خبردار کیا کہ حتمی اعداد و شمار کی تصدیق ڈی این اے رپورٹ آنے کے بعد ہی ہو سکے گی۔
انتظار کے دوران متاثرین دم گھٹنے سے ہلاک
انہوں نے کہا کہ لاپتہ افراد کے رشتہ داروں اور دکانداروں نے پہلے اطلاع دی تھی کہ اس وقت کئی لوگ دکان کے اندر موجود ہو سکتے ہیں۔ اسد رضا کا مزید کہنا تھا کہ جب آخری بار رابطہ کیا گیا تو متاثرین کو یقین تھا کہ وہ محفوظ رہیں گے اور آگ پر قابو پالیا جائے گا، لیکن ڈان کی رپورٹ کے مطابق انتظار کے دوران وہ دم گھٹنے سے ہلاک ہوگئے۔
شادی کے سیزن کے لیے فروخت کا اعلان
ڈان کے مطابق، بم ڈسپوزل اسکواڈ کے ساتھ جائے وقوعہ پر موجود پولیس چیف نے کہا کہ ابتدائی تحقیقات میں اب تک کسی بھی قسم کے شواہد نہیں ملے ہیں۔ ایک مقامی رہائشی راشد نے ڈان کو بتایا کہ دکان نے شادی کے سیزن کے لیے فروخت (آفر) کا اعلان کیا تھا اور دیر تک کھلی رہی، حالانکہ یہ عام طور پر رات 10 بجے بند ہو جاتی ہے۔
آتشزدگی سے پلازہ جزوی طور پر تباہ
آگ ہفتے کی رات گل پلازہ میں لگی۔ اگرچہ اتوار کو ایم اے جناح روڈ پر لگنے والی آگ 24 گھنٹے سے زائد عرصے کے بعد بجھا دی گئی تھی، تاہم پیر کو آگ بجھانے کے عمل کو دوبارہ شروع کرنا پڑا کیونکہ دھواں نکلتے اور سلگتے ملبے سے آگ دوبارہ بھڑک اٹھی۔ آتشزدگی سے پلازہ جزوی طور پر تباہ ہوگیا۔ یہ ایک گراؤنڈ پلس تھری منزلہ عمارت تھی جس میں 1,200 دکانیں 8,000 مربع گز پر پھیلی ہوئی تھیں۔ کراچی کے کمشنر سید حسن نقوی نے کراچی کے ایڈیشنل انسپکٹر جنرل آزاد خان کے ہمراہ جلے ہوئے پلازہ کا دورہ کیا، جو کمیٹی کے رکن ہیں۔
فائر سیفٹی اقدامات بین الاقوامی معیار کے خلاف
میڈیا سے بات کرتے ہوئے کمشنر نے بتایا کہ ابھی تحقیقات شروع ہوئی ہے اور عمارت اور قریبی رمپا پلازہ کی حالت متاثر ہوئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ رمپا پلازہ کو ابھی تک خطرناک قرار نہیں دیا گیا۔ نقوی نے یہ بھی کہا کہ عمارت کے اندر فائر سیفٹی کے اقدامات بین الاقوامی معیار پر پورا نہیں اترتے۔
کراچی کے ایڈیشنل انسپکٹر جنرل نے بتایا کہ تاحال سبوتاژ کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ "ہم واقعے کی مکمل تحقیقات کر رہے ہیں،" انہوں نے میڈیا رپورٹس کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پلازہ سے کے ایم سی گراؤنڈ تک ملبہ لے جانے والے دو ڈمپ ٹرک لاپتہ ہیں۔
ملبے تلے دبی لاشوں کو نکالنے کی کوششیں جاری
کے ایم سی ظفر خان نے میڈیا کو بتایا کہ شدید گرمی کے باوجود پلازہ پر فائر فائٹنگ ٹیمیں کام کر رہی ہیں جب کہ دو مقامات پر کولنگ آپریشن جاری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمارت کے ایک حصے کو صاف کر دیا گیا ہے اور دو کو صاف کیا جا رہا ہے۔ خان نے کہا کہ ملبے تلے دبی لاشوں کو نکالنے کی کوششیں جاری رہیں گی اور فائر فائٹرز کو دیگر انفراسٹرکچر مقامات پر بھیجا جائے گا۔
فائر فائٹرز کے تاخیر سے پہنچنے کے دعوے مسترد
انہوں نے فائر فائٹرز کے تاخیر سے کام شروع کرنے کے دعوؤں کو بھی مسترد کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ ہفتہ کی رات اطلاع ملنے کے فوراً بعد تین فائر ٹینڈر روانہ کر دیے گئے۔ خان نے وضاحت کی کہ دکانداروں نے اپنی دکانوں میں آگ بجھانے کی کوشش کرنے والے فائر فائٹرز سے فائر ہوزز چھین کر ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عمارت کی چھت کا دروازہ بند تھا، داخلے اور باہر نکلنے سے روک دیا گیا تھا اور زیادہ تر راستے بند تھے کیونکہ واقعے کے وقت مارکیٹ بند ہونے والی تھی۔