مشرق وسطیٰ کشیدگی: ایران اور امریکہ کو پاکستان کی سہولت کاری پر اعتماد، اسحاق ڈار
ڈار نے کشیدگی کو کم کرنے اور پرامن حل تلاش کرنے کے لیے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو "بہت اہم" قرار دیا۔
Published : March 30, 2026 at 7:45 AM IST
اسلام آباد: پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے اتوار کے روز سعودی عرب، ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ کے ساتھ اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور ایران نے مذاکرات میں ثالثی کے لیے پاکستان پر اعتماد کا اظہار کیا ہے اور آنے والے دنوں میں فریقین کے بیچ مذاکرات کی میزبانی پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہوگی۔
اسحاق ڈار نے کہا کہ سعودی، مصر اور ترکی کے ہم منصبوں کے ساتھ چار فریقی اجلاس میں "جنگ کا جلد اور مکمل خاتمہ" کے لیے مشاورت کی گئی اور تنازع کے حل کے لیے مختلف طریقوں پر غور و خوض کیا گیا۔
چار فریقی اجلاس کے بعد ڈار نے پاکستان کا دورہ کرنے والے وزراء خارجہ کو اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے ممکنہ مذاکرات کے امکانات سے بھی آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ دورہ کرنے والے وزرائے خارجہ نے ان کوششوں کی مکمل حمایت کا اظہار کیا۔
The Foreign Ministers of Egypt, Saudi Arabia and Turkiye departed Islamabad at the conclusion of Quadrilateral consultations. pic.twitter.com/0cj2EPRWNJ— Ministry of Foreign Affairs - Pakistan (@ForeignOfficePk) March 29, 2026
انہوں نے کہا کہ "اس تناظر میں پاکستان بہت خوش ہے کہ ایران اور امریکہ دونوں نے مذاکرات میں سہولت فراہم کرنے کے لیے پاکستان پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کو آنے والے دنوں میں دونوں فریق کے درمیان جاری تنازع کے جامع اور دیرپا تصفیے کے لیے بامعنی مذاکرات کی میزبانی اور سہولت کاری کا اعزاز حاصل ہو گا"۔
انہوں نے کہا کہ وزرائے خارجہ نے "صورت حال پر قابو پانے، فوجی کشیدگی کے خطرات کو کم کرنے اور متعلقہ فریقوں کے درمیان منظم مذاکرات کے لیے موزوں حالات پیدا کرنے کے لیے اتحاد کا اعادہ کیا"۔
19 مارچ کو ریاض میں ہونے والے پہلے اجلاس کے بعد پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ کے درمیان مشاورت کا یہ دوسرا اجلاس تھا۔
ڈار نے کہا کہ چاروں وزرائے خارجہ نے موجودہ علاقائی صورت حال پر بہت تفصیل اور گہرائی سے بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ "ہم نے خطے میں جنگ کے جلد اور مستقل خاتمے کے ممکنہ طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔"
انہوں نے کہا کہ تمام شرکاء نے خدشات کا اظہار کیا کہ یہ جنگ "وسیع تر خطے میں زندگیوں اور معاش پر تباہ کن اثرات کے لیے" انتہائی بدقسمتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ ہم اس بات پر متفق ہیں کہ یہ جنگ کسی کے حق میں نہیں ہے اور یہ صرف موت اور تباہی کا باعث بنے گی، اس مشکل وقت میں امت مسلمہ کا اتحاد انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔
پاکستان ترکی اور مصر کے ساتھ مل کر امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوششیں کر رہا ہے لیکن اب تک کوئی کامیابی نہیں ملی ہے۔ تاہم پاکستان آنے والے ہفتے میں اس طرح کی میٹنگ کے لئے پُرامید ہے۔
Pleased to welcome my dear brothers, the Foreign Ministers of Saudi Arabia, Türkiye, and Egypt, to Islamabad for the second round of our Consultations. Grateful for their presence at this critical moment, reflecting our strong fraternal ties.— Ishaq Dar (@MIshaqDar50) March 29, 2026
ڈار نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز کی قیادت میں پاکستان نے اپنے علاقائی اور بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ باقاعدہ روابط برقرار رکھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمام کوششوں اور اقدامات میں فعال طور پر شامل رہے ہیں جن کا مقصد اس تنازع کو ختم کرنا ہے۔
ایکسپریس ٹریبیون کے مطابق انہوں نے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو "بہت اہم" قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ کشیدگی کو کم کرنے اور تنازع کا پرامن حل تلاش کرنے کی کوششوں کے ایک حصے کے طور پر امریکی قیادت کے ساتھ سرگرم عمل رہے ہیں۔
ڈار نے مزید کہا کہ انہوں نے چینی وزیر خارجہ وانگ یی کے ساتھ بھی تفصیلی ٹیلی فونک بات چیت کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ چین ایران-امریکہ مذاکرات کی میزبانی کے لیے پاکستان کی مکمل حمایت کرتا ہے۔
وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے تینوں وزرائے خارجہ کے ساتھ "انتہائی نتیجہ خیز" دو طرفہ ملاقاتیں کیں، جنہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات کی۔ علیحدہ طور پر، ڈار نے ملاقات کے بعد ایکس پر لکھا کہ وہ سعودی عرب، ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ کو مشاورت کے لیے خوش آمدید کہتے ہیں۔
"اس نازک لمحے میں ان کی موجودگی کے لیے شکر گزار ہوں، جو ہمارے مضبوط برادرانہ تعلقات کی عکاسی کرتا ہے۔ ہماری واضح اور تعمیری بات چیت ابھرتی ہوئی علاقائی صورت حال اور امن و استحکام کو آگے بڑھانے پر مرکوز ہے، جب کہ ہماری شراکت داری کو مضبوط بنانے اور مختلف شعبوں میں تعاون کو گہرا کرنے پر مرکوز ہے۔" انہوں نے کہا۔
یہ اجلاس امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست مذاکرات میں تاخیر کے بیچ ہوا۔ مصری وزیر خارجہ بدر عبداللطی اور ترکی کے وزیر خارجہ ہاکان فیدان سنیچر کے روز اسلام آباد پہنچے جب کہ ان کے سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان السعود ڈار کی دعوت پر اتوار کو یہاں پہنچے۔
