پاکستان میں ٹی ٹی پی کے متعدد دہشت گرد ہلاک، سکیورٹی فورسز کا آپریشن شروع
پاکستانی سکیورٹی فورسز نے متعدد کارروائیوں میں TTP کے متعدد دہشت گردوں کو ہلاک کردیا۔ یہ کارروائی سکیورٹی فورسز کی کئی کارروائیوں کے دوران ہوئی۔
By PTI
Published : November 4, 2025 at 10:58 AM IST
پشاور: پاکستان کے شورش زدہ صوبہ خیبر پختونخواہ میں پیر کو سکیورٹی فورسز نے متعدد کارروائیوں میں ٹی ٹی پی کے متعدد دہشت گردوں کو ہلاک کردیا۔ حکام نے یہ اعلان کیا۔ پولیس نے بتایا کہ تحریک طالبان پاکستان (ٹی ٹی پی) کے دہشت گردوں نے ضلع بنوں میں میران شاہ روڈ پر شمالی وزیرستان کے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر (ڈی پی او) وقار خان کی قیادت میں پولیس کے قافلے پر فائرنگ کی۔
دہشت گردوں نے قافلے پر خودکار اور بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا۔ تاہم ڈی پی او اور دیگر پولیس اہلکاروں نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے کئی دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا اور دیگر کو موقع سے فرار ہونے پر مجبور کر دیا۔ پولیس حکام نے ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کی تعداد نہیں بتائی۔
بلٹ پروف ہونے کی وجہ سے بال بال بچے
اس کارروائی میں چھ پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے جنہیں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر (ڈی ایچ کیو) اسپتال لے جایا گیا، جہاں ان کا علاج کیا گیا۔ ڈی پی او خان اور ان کی ٹیم بلٹ پروف ہونے کی وجہ سے بال بال بچ گئی۔ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ مزید برآں، فوج نے صوبے میں دو الگ الگ مقابلوں میں ٹی ٹی پی کے تین عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا۔ فوج کے میڈیا ونگ نے پیر کو ایک بیان میں کہا کہ ہلاک ہونے والوں میں سے دو کی شناخت افغان شہریوں کے طور پر ہوئی ہے۔
قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خفیہ اطلاع
پہلے واقعے میں، سکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے ضلع میں پاکستان-افغانستان سرحد کے پار دہشت گردوں کی دراندازی کی کوشش کا پتہ لگایا۔ انہوں نے دہشت گردوں کو نشانہ بنایا اور ان میں سے دو کو ہلاک کر دیا۔ ضلع ٹانک میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے ایک دہشت گرد کو ہلاک کر دیا۔
افغان شہریوں کی مسلسل شمولیت
بیان میں کہا گیا ہے، "یہ واقعات پاکستان کے اندر معصوم شہریوں اور سکیورٹی فورسز کے خلاف متعدد دہشت گردانہ کارروائیوں میں افغان شہریوں کی مسلسل شمولیت کو ظاہر کرتے ہیں۔" ایک الگ واقعے میں، حکام کے مطابق، سکیورٹی فورسز نے صوبے میں انٹیلی جنس پر مبنی آپریشن کے دوران داعش خراسان کے ایک سینیئر رکن کو ہلاک کر دیا جو متعدد ہائی پروفائل ہلاکتوں میں ملوث تھا۔
داعش خراسان کا تعلق کالعدم دہشت گرد تنظیم اسلامک اسٹیٹ - صوبہ خراسان (ISKP) سے ہے۔ یہ بنیادی طور پر افغانستان، پاکستان اور وسطی ایشیا کے کچھ حصوں میں سرگرم ہے۔ دہشت گرد ضلع باجوڑ کے علاقے کوثر میں مارا گیا۔
متعدد ٹارگٹ کلنگ میں ملوث
مبینہ طور پر وہ پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے رہنما ریحان زیب، عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما مولانا خان زیب، ضلع بونیر کے ناوگئی کے ڈپٹی کمشنر اور متعدد پولیس اور جمعیت علمائے اسلام کے اراکین سمیت متعدد ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔
حکام نے بتایا کہ اسے پہلے کابل کی پل چرخی جیل میں رکھا گیا تھا اور طالبان کے افغانستان پر قبضے کے بعد رہا کیا گیا تھا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ 2023 میں پاکستان آیا تھا اور باجوڑ اور گردونواح میں حملوں کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔
حکومت کے ساتھ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی
سکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاع پر ضلع ٹانک کے علاقے لالی خیل میں بھی آپریشن کیا۔ ایک افغان دہشت گرد دیسی ساختہ بم نصب کرتے ہوئے مارا گیا۔ پاکستان نے خاص طور پر خیبر پختونخواہ اور بلوچستان میں دہشت گردانہ حملوں میں اضافہ دیکھا ہے، جن میں زیادہ تر پولیس، قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں اور سکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ اضافہ ٹی ٹی پی کی جانب سے 2022 میں حکومت کے ساتھ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کے بعد ہوا ہے۔