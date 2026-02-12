پاکستان: سپریم کورٹ نے عمران خان کو آنکھوں کے ماہر ڈاکٹر تک رسائی اور بچوں سے ٹیلی فونک رابطے کی اجازت دی
پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان کی ایک آنکھ میں بینائی ختم ہونے کی رپورٹ سامنے آئی ہے۔
By PTI
Published : February 12, 2026 at 3:42 PM IST
اسلام آباد: پاکستان کی سپریم کورٹ نے جمعرات کو جیل میں بند سابق وزیر اعظم عمران خان کی آنکھوں کا معائنہ کرنے کے لیے ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا حکم دیا۔ عمران خان کی ایک آنکھ میں بینائی ختم ہونے کی رپورٹ سامنے آئی ہے۔
عدالت عظمیٰ نے حکام کو پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے بانی کو اپنے بچوں سے ٹیلی فون پر بات کرنے کی اجازت دینے کا بھی حکم دیا۔
عمران خان توشہ خانہ بدعنوانی کیس میں سزا سنائے جانے کے بعد، پانچ اگست 2023 سے جیل میں ہیں۔ انھیں لاہور کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ اس وقت وہ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں قید ہیں۔
چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس شاہد بلال حسن پر مشتمل دو رکنی بینچ نے 73 سالہ سیاست دان کے کیس کی سماعت دوبارہ شروع کی اور 16 فروری سے پہلے تفصیلی چیک اپ کا حکم دیا۔
پچھلے مہینے، خان کو اسلام آباد کے ایک اسپتال لے جایا گیا، جہاں آنکھوں کا ٹیسٹ کیا گیا۔ تاہم، ان کی پارٹی ان کی صحت کے بارے میں خدشات کا اظہار کرتی رہی ہے۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ عمران کی صحت کا مسئلہ سب سے اہم ہے، انہوں نے مزید کہا کہ مداخلت ضروری تھی۔
عدالت نے یہ بھی حکم دیا کہ خان کو اپنے بچوں کے ساتھ فون کال کرنے کی اجازت دی جائے۔
چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے نوٹ کیا کہ خان کی "اپنے بچوں کے ساتھ ٹیلی فون کالز کا معاملہ بھی اہم ہے"۔
سماعت کے دوران اٹارنی جنرل فار پاکستان (اے جی پی) منصور عثمان اعوان نے کہا کہ طبی سہولیات فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔
یہ حکم منگل کو سپریم کورٹ کی جانب سے پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر کو اڈیالہ جیل میں خان سے ملاقات کرنے اور سابق وزیر اعظم کے حالات زندگی کے بارے میں رپورٹ پیش کرنے کا ٹاسک دینے کے بعد آیا۔
وکیل نے اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کے بعد رپورٹ پیش کی۔ دو دسمبر کے بعد کسی کی بھی عمران خان سے یہ پہلی ملاقات تھی۔ دو دسمبر کو عمران خان کی بہن عظمیٰ خان کو ان سے 20 منٹ تک ملنے کی اجازت دی گئی تھی۔
دریں اثنا، ڈان اخبار نے وکیل کی جانب سے جمع کرائی گئی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ اس میں صفدر کی خان سے ملاقات، سیل کے حالات، سابق وزیراعظم کو فراہم کی جانے والی سہولیات، ان کے رہائشی کمپاؤنڈ کی تفصیل اور وکیل کے جیل تک پہنچنے کے عمل کی تفصیل دی گئی۔
اپنی رپورٹ میں، صفدر نے کہا ہے کہ، خان نے انھیں بتایا کہ "علاج (بشمول ایک انجیکشن) کے باوجود، ان کی دائیں آنکھ میں صرف 15 فیصد بینائی رہ گئی ہے"۔ خان نے صفدر کو بتایا کہ "تقریباً تین سے چار ماہ قبل، اکتوبر 2025 تک، ان کی دونوں آنکھوں میں 6x6 بصارت نارمل تھی"۔
اس کے بعد انھیں مسلسل دھندلا نظر آنے لگا، جس کی انھوں نے بار بار اس وقت کے جیل سپرنٹنڈنٹ کو اطلاع دی، لیکن "جیل حکام کی جانب سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی"۔
رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ، "[خان] نے بتایا کہ اس کے بعد ان کی دائیں آنکھ میں اچانک اور مکمل طور پر بینائی ختم ہوگئی، جس کے بعد پمز اسپتال کے ماہر امراض چشم ڈاکٹر محمد عارف کو ان کا معائنہ کرنے کے لیے بلایا گیا۔
(خان) کے مطابق، انھیں خون کے لوتھڑے کی تشخیص ہوئی جس سے شدید نقصان پہنچا، اور علاج کے باوجود (بشمول ایک انجکشن)، ان کی دائیں آنکھ میں صرف 15 فیصد بینائی رہ گئی ہے۔" ایک روز قبل صفدر نے بھی منگل کو خان کی صحت کے حوالے سے کوئی بیان دینے کی تردید کرتے ہوئے واضح کیا تھا کہ اگر اس حوالے سے ان سے کوئی بات منسوب کی گئی ہے تو اسے "غلط بیان اور غلط رپورٹ کیا گیا"۔
منگل کو، جس دن وہ خان سے ملے تھے، صفدر نے صحافیوں کو بتایا تھا کہ جیل میں قید رہنما "ٹھیک اور صحت مند" ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: