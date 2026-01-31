شہباز شریف نے کہا، ہمیں شرم آتی ہے جب ہم دنیا بھر میں قرض کی بھیک مانگنے جاتے ہیں
پاکستان کے وزیر اعظم نے اعتراف کیا ہے کہ دوسرے ممالک سے قرض مانگنے پر انہیں شرم آتی ہے۔
Published : January 31, 2026 at 1:23 PM IST
اسلام آباد: بھارت کے پڑوسی ملک پاکستان کی حالت زار کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس کی معاشی صورت حال سب کو معلوم ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک کی مخدوش اقتصادی صورت حال کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ جب وہ دوسرے ممالک میں قرضہ مانگنے جاتے ہیں تو ان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ شہباز نے یہ بھی اعتراف کیا کہ آئی ایم ایف اور اس کے اتحادیوں سے مالی امداد حاصل کرنے کے لیے ملک کو اپنے وقار اور عزت نفس کے ساتھ ساتھ اپنی پالیسیوں سے سمجھوتہ کرنا پڑتا ہے۔
پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ایک تقریب میں ایکسپورٹرز اور کاروباری لیڈروں سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے پاکستان کی ساکھ پر قرضوں کے بوجھ اور نئی اقتصادی پالیسیوں کی ضرورت پر زور دیا۔ مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستانی وزیر اعظم نے کہا کہ "ہمیں اس وقت شرم آتی ہے جب فیلڈ مارشل عاصم منیر اور میں پیسے مانگنے کے لیے دنیا بھر میں جاتے ہیں۔ قرض لینا ہماری عزت نفس پر بہت بڑا بوجھ ہے۔ ہم شرم سے سر جھکا لیتے ہیں۔ ہم ان کئی چیزوں کے لیے نہ نہیں کہہ سکتے جو وہ ہم سے کروانا چاہتے ہیں۔"
شہباز شریف کا قرض کے لیے "بھیک مانگنے" کا اعتراف ملک کی معاشی مشکلات اور بین الاقوامی امداد پر انحصار کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب پاکستان آئی ایم ایف سے مدد اور رول اوور چاہتا ہے۔ انہوں نے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر کے ساتھ ساتھ چین کی بھی تعریف کی، جو پاکستان کا "ہر موسم کا دوست" ہے، جنہوں اچھے برے تمام حالات میں اسلام آباد کی حمایت کی ہے۔
پاکستان کی اقتصادی لائف لائن کا بہت زیادہ انحصار چین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر پر ہے جو کہ زرمبادلہ کے ذخائر کو مستحکم کرنے اور ادائیگیوں کے توازن کے بحران کو روکنے کے لیے ضروری مالی معاونت فراہم کرتے ہیں۔ چین نے پاکستان کے قرض کی ادائیگی میں مدد کے لیے اربوں ڈالر سیف ڈپازٹ میں ڈالے ہیں۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری (CPEC) ایک اہم فریم ورک ہے جس میں توانائی اور بنیادی ڈھانچے میں 60 بلین ڈالر سے زیادہ کی سرمایہ کاری کی گئی ہے۔
سعودی عرب نے دسمبر 2024 میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ اپنے تین بلین ڈالر کے ڈپازٹ میں توسیع کی اور 2025 میں تقریباً 1.2 بلین ڈالر کی موخر تیل کی ادائیگی کی سہولت فراہم کی۔ ریاض نے کان کنی، زراعت اور آئی ٹی میں بڑی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا ہے، جس کے ممکنہ منصوبوں کے کل 5-$25 بلین ڈالر ہے۔
شہباز شریف نے ملک میں بڑھتی ہوئی غربت اور بے روزگاری پر بھی تشویش کا اظہار کیا اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ (آر اینڈ ڈی) اور اختراع میں پیش رفت نہ ہونے پر افسوس کا اظہار کیا۔ پاکستان اس وقت شدید سماجی و اقتصادی بحران کا سامنا کر رہا ہے، غربت کی شرح تقریباً 45 فیصد آبادی تک پہنچ گئی ہے، مہنگائی اور سیلاب کی وجہ سے اس میں اضافہ ہوا ہے۔ بے روزگاری بڑھ کر 7.1 فیصد تک پہنچ گئی ہے، 80 لاکھ سے زائد شہری بے روزگار ہیں، جب کہ برآمدات کا اب بھی بہت زیادہ انحصار ٹیکسٹائل اور کموڈٹیز پر ہے۔
