پاکستانی وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد سے ملاقات، امریکہ ایران امن مذاکرات پر تبادلہ خیال
اس دوران شہباز شریف نے ایشیا میں استحکام کے لیے امریکہ ایران امن مذاکرات میں سہولت کاری کے لیے پاکستان کے کردار کا اعادہ کیا۔
By ANI
Published : April 16, 2026 at 11:28 AM IST
جدہ: پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب کے دورے پر ہیں۔ اس دوران انہوں نے جمعرات کو جدہ میں سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی اور مغربی ایشیا میں کشیدگی کے مکمل خاتمے کے لیے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات آگے بڑھانے اور حتمی معاہدے تک پہنچنے پر زور دیا۔
سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر ایک پوسٹ میں شریف نے لکھا کہ انہیں سعودی ولی عہد سے مل کر "خوشی اور اعزاز" حاصل ہوا اور مملکت کے ساتھ پاکستان کی یکجہتی کا اظہار کیا۔ اسی کے ساتھ انہوں نے کہا ایسے مشکل وقت میں ولی عہد کی قیادت میں سعودی عرب کے "صبر اور تحمل" کو بھی سراہا۔
پاکستان کے وزیر اعظم نے اسلام آباد کی سفارتی کوششوں سے متعلق حالیہ پیش رفت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ 'امن کے لیے پاکستان کی کوششوں نے امریکہ-ایران جنگ بندی کو آسان بنانے اور اسلام آباد میں "تاریخی امن مذاکرات" کو شروع کرنے میں مدد دی۔
I had the pleasure and honour of meeting my dear brother, His Royal Highness Crown Prince Mohammed bin Salman, in Jeddah today.— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 15, 2026
During the course of which, I conveyed Pakistan’s unwavering solidarity with the Kingdom and expressed my deep appreciation of its patience and… pic.twitter.com/C6fIobxM58
شریف نے خطے میں دیرپا امن اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے واشنگٹن اور تہران کی حوصلہ افزائی کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا مزید اعادہ کیا۔
انہوں نے کہا کہ "میں نے مملکت (سعودیہ) کے ساتھ پاکستان کی غیر متزلزل یکجہتی کا اظہار کیا اور اس مشکل وقت میں ''صبر و ضبط'' کے لیے مملکت کی سمجھدار قیادت کی ستائش کی۔ میں نے پاکستان کی امن کوششوں سے متعلق حالیہ پیشرفت بھی ساجھا کی، جس سے امریکہ-ایران جنگ بندی اور اسلام آباد میں تاریخی امن مذاکرات کرانے میں مدد ملی"۔
اس نے مزید کہا کہ "میں نے خطے میں دیرپا امن اور استحکام کے لیے امریکہ اور ایران دونوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اپنی کوششوں کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان کی مخلصانہ امن کوششوں کی حمایت کے لیے مملکت سعودی عرب کا مشکور ہوں" ۔
پاکستان کے وزیر اعظم کے دفتر (پی ایم او) کے مطابق، شریف ایک اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ سعودی عرب کے سرکاری دورے پر بدھ کو جدہ پہنچے۔
شریف کی سعودی آمد مغربی ایشیا میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور امریکہ ایران امن مذاکرات کی بحالی کے لیے جاری سفارتی کوششوں کے درمیان ہوئی ہے۔
ایک متوازی پیش رفت میں، پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر ایک اعلیٰ سطح کے وفد کے ساتھ تہران پہنچے جس کا مقصد واشنگٹن اور تہران کے درمیان مذاکرات کو بحال کرنا اور حتمی معاہدے کو یقینی بنانا ہے۔
