پاکستان نے بحیرۂ عرب میں پھنسے ہندوستانی جہاز کی مدد کی، عملے کو فراہم کی خوراک اور تکنیکی مدد

By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 5, 2026 at 11:42 AM IST

اسلام آباد: پاکستان نے بحیرۂ عرب میں پھنسے بھارتی جہاز کے عملے کی مدد کی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پاک بحریہ نے پاکستان میری ٹائم سکیورٹی ایجنسی (PMSA، Protected Memory System Architecture) کے ساتھ مل کر ریسکیو آپریشن کیا۔

اطلاعات کے مطابق جہاز میں چھ ہندوستانی اور ایک انڈونیشیائی شہری سوار تھا۔ یہ آپریشن ممبئی میں قائم میری ٹائم ریسکیو اینڈ کوآرڈینیشن سینٹر کی جانب سے پاکستان سے مدد کی درخواست کے بعد شروع کیا گیا۔

بتایا گیا ہے کہ ایم وی گوتم نامی بحری جہاز عمان سے ہندوستان واپس آرہا تھا کہ اس میں تکنیکی خرابی پیدا ہوگئی اور سمندر میں پھنس گیا۔ عملے نے بعد میں مدد کے لیے درخواست کی اور پاکستان سے رابطہ کیا گیا۔

اس سے پہلے بھی پاکستان نے 18 افراد کو بچایا تھا

جس کے جواب میں پاکستان نے پھنسے ہوئے عملے کو خوراک، طبی امداد اور تکنیکی مدد فراہم کی۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے بھی گزشتہ ماہ پاک بحریہ نے بحیرۂ عرب میں ایک تجارتی جہاز سے غیر ملکی شہریوں سمیت 18 افراد کو بچا لیا تھا۔

سپورٹ آپریشن میں مدد فراہم کی

ایک میڈیا رپورٹ کے مطابق، پاکستانی بحریہ نے بحیرۂ عرب میں پھنسے ہندوستانی آف شور ٹگ اور سپلائی جہاز کے عملے کو انسانی امداد فراہم کی۔ ڈان اخبار نے سکیورٹی ذرائع کے حوالے سے پیر کو رپورٹ کیا کہ بحریہ کو پاکستان میری ٹائم سکیورٹی ایجنسی (PMSA) نے ریسکیو اور سپورٹ آپریشن میں مدد فراہم کی۔

عملے نے ایم وی گوتم میں تکنیکی خرابی کی اطلاع دی تھی

رپورٹ میں کہا گیا کہ عملے کے لیے امدادی آپریشن، جس میں چھ ہندوستانی اور ایک انڈونیشیائی شہری شامل تھا، ممبئی میں میری ٹائم ریسکیو اینڈ کوآرڈینیشن سینٹر کی جانب سے پاکستانی حکام سے رابطہ کرنے اور مدد کی درخواست کے بعد شروع کیا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ عملے نے ایم وی گوتم میں تکنیکی خرابی کی اطلاع دی تھی، جو عمان سے ہندوستان جا رہا تھا۔

جہاز کی مزید مدد کے لیے کوششیں جاری

رپورٹ میں کہا گیا کہ ہنگامی امداد، بشمول خوراک، طبی امداد اور تکنیکی مدد، پھنسے ہوئے عملے کو فراہم کی گئی، جب کہ جہاز کی مدد کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ گزشتہ ماہ، پاکستان نیوی نے بحیرۂ عرب میں ایک مشکل کال کے بعد ایک تجارتی جہاز سے عملے کے 18 ارکان کو بچایا، جن میں غیر ملکی شہری بھی شامل تھے۔

