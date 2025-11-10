پاکستان کی پارلیمانی کمیٹی نے 27ویں ترمیم کو منظوری دے دی، عاصم منیر کے اختیارات میں اضافہ
پاکستان میں آئینی ترمیم کے تحت "چیئرمین، جوائنٹ چیفس آف اسٹاف کمیٹی" کی جگہ ایک نئے "چیف آف ڈیفنس فورسز" کی تقرری کی جائے گی۔
Published : November 10, 2025 at 7:20 AM IST
اسلام آباد: پاکستان کی سینیٹ اور قومی اسمبلی کی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی نے اتوار کو 27ویں آئینی ترمیمی بل کی منظوری دے دی۔ یہ ترمیم آرٹیکل 243 میں تبدیلیوں کی تجویز پیش کرتی ہے، جس میں "چیئرمین، جوائنٹ چیفس آف اسٹاف کمیٹی" کی جگہ ایک نیا "چیف آف ڈیفنس فورسز" کا عہدہ بنایا جائے گا۔ ان آئینی تبدیلیوں سے پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر کے اختیارات میں اضافہ ہو سکتا ہے، جس سے وہ تینوں مسلح افواج کے سربراہ بن سکتے ہیں۔
اس ترمیم کے تحت دیگر تجاویز میں وفاقی آئینی عدالت (FCC) کا قیام اور سپریم کورٹ کے اختیارات کو کم کرنا شامل ہے۔ اپوزیشن نے پاکستانی حکومت کے اس اقدام پر تنقید کرتے ہوئے اسے سپریم کورٹ کو ختم کرنے کی سازش قرار دیا۔
پاکستان پیپلز پارٹی (پی پی پی) کے سینیٹر فاروق نائیک، جنہوں نے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی، نے میڈیا کو بتایا کہ "اجلاس میں بل کے بنیادی مسودے کو متفقہ طور پر منظوری دی گئی ہے۔" انہوں نے مزید کہا، "کچھ چھوٹے حصے ہیں جن کو حل کرنے کے لیے کمیٹی نے مجھے (نائک) اور وزیر قانون (نذیر تارڑ) کو اختیار دیا ہے۔ سب کچھ متفقہ طور پر کیا گیا۔"
انہوں نے کہا کہ سینیٹ کا اجلاس پیر (10 نومبر) کی صبح 11 بجے ہو گا جس میں کمیٹی کی رپورٹ کی روشنی میں بل پر غور کیا جائے گا، ہر ترمیم پر ووٹ دیا جائے گا اور اسے دو تہائی اکثریت سے منظور کیا جائے گا۔
مزید پڑھیں: پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر، کیا سابق جنرل ضیاء الحق کی یاد دلاتے ہیں؟
سینیٹ کے بعد اسے قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا جہاں اسے دوبارہ دو تہائی اکثریت سے پاس کرنے کی ضرورت ہوگی۔ آخری مرحلے میں اسے قانون بننے کے لیے صدر کی منظوری حاصل کرنے کی ضرورت ہوگی۔
نئی ترمیم پر شدید تنقید
دریں اثناء سینیٹ اجلاس میں نئی ترمیم کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ سینیٹ اجلاس میں اپوزیشن کے ارکان نے بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر احتجاج کیا۔ پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ مجوزہ آئینی ترمیم سپریم کورٹ کے لیے نقصان دہ ہو گی۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ پارلیمنٹ عوامی ووٹوں سے بنتی ہے اور آئین شہریوں کے بنیادی حقوق کی ضمانت دیتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آزاد عدلیہ جمہوریت کی ضمانت ہے جس کا بنیادی اصول سویلین کی بالادستی ہے۔
ظفر نے موجودہ پارلیمنٹ کی قانونی حیثیت پر بھی سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ ترمیم پر کوئی قومی اتفاق رائے نہیں ہے۔ موجودہ قومی اسمبلی ناقص انتخابات کے ذریعے تشکیل دی گئی تھی۔ انہوں نے یہ بھی خبردار کیا کہ نئی آئینی عدالتیں غیر ضروری ہیں۔
مجلس وحدت مسلمین (ایم ڈبلیو ایم) کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس نے ایک بیان میں کہا کہ "پاکستان میں جمہوری ادارے مفلوج ہو چکے ہیں، قوم کو 27ویں ترمیم (مجوزہ) کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔"
قانونی ماہرین کا خیال ہے کہ یہ تبدیلیاں ملک کے اعلیٰ ترین عدالتی فورم کے طور پر سپریم کورٹ کی پوزیشن کو ختم کر دیں گی اور یہ عہدہ مجوزہ وفاقی آئینی عدالت (FCC) کو سونپ دیا جائے گا۔
ڈان اخبار کے مطابق، ترامیم کی حمایت کرنے والوں کا کہنا ہے کہ نئی آئینی عدالت عدلیہ کو جدید بنائے گی، بیک لاگ کو کم کرے گی، اور آئینی اور اپیل کے دائرہ اختیار کو الگ کرے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ ان اصلاحات سے نظام انصاف میں کارکردگی اور وضاحت میں اضافہ ہوگا۔
ایک سینئر وکیل نے ڈان کو بتایا کہ "عام دیوانی، فوجداری اور قانونی اپیلوں کا فیصلہ کرنے کے محدود دائرہ اختیار کے ساتھ ''سپریم کورٹ اب ایک 'سپریم ڈسٹرکٹ کورٹ' بن گئی ہے۔"
مزید پڑھیں:
افغانستان پاکستان مذاکرات ناکام، استنبول میں بات چیت کا تیسرا دور بھی فلاپ
پاکستان مقبوضہ علاقوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کرے، یو این میں بھارت کا مطالبہ