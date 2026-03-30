پاکستانی وزیر خارجہ مصری ہم منصب کے استقبال کے دوران گر پڑے، کندھے میں 'معمولی فریکچر'
ڈار کے بیٹے کے مطابق انہیں کوئی ظاہری چوٹ نہیں آئی، تاہم رات گئے میڈیکل چیک اپ میں معمولی فریکچر کی تشخیص ہوئی ہے۔
Published : March 30, 2026 at 1:10 PM IST
اسلام آباد: پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو اپنے مصری ہم منصب کی استقبالیہ تقریب کے دوران پھسلنے اور گرنے کے بعد کندھے میں "معمولی فریکچر" کی تشخیص ہوئی ہے۔ ان کے بیٹے نے اس بات کی جانکاری دی۔ یہ واقعہ اتوار کو پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ کے درمیان چار فریقی سربراہی اجلاس کے دوران پیش آیا۔
مصری وزیر خارجہ بدر عبداللطی کے پہنچنے کے بعد سٹیج پر استقبال کے دوران اسحاق ڈار گر پڑے۔ وہ نیچے گرتے ہوئے کیمرے میں قید ہو گئے، تاہم بعد میں اٹھ کر وہ اپنے مہمان کے ساتھ رسمی فوٹو سیشن میں شامل ہوئے۔
ڈار کو کوئی ظاہری چوٹ نہیں آئی، تاہم ان کے بیٹے نے انکشاف کیا کہ وہ درد پر قابو پانے کے لیے درد کش دوائیں لے رہے تھے اور رات گئے طبی معائنہ کے لیے رضامند ہوئے۔
ان کے بیٹے علی ڈار نے ایکس پر لکھا کہ "اسحاق ڈار صاحب، آج مصری وزیر خارجہ کے استقبال کے دوران چوٹ لگنے کے باوجود، درد کش دوائیں لے کر الحمدللہ تمام اہم ملاقاتیں بحسن خوبی مکمل کیں۔"
انہوں نے مزید کہا کہ رات 9 بجے کے قریب سرکاری بیان ریکارڈ کرنے کے بعد اہل خانہ کے اصرار پر طبی معائنہ کرایا گیا۔
انہوں نے کہا کہ "ان کا ایکسرے الحمدللہ مجموعی طور پر ٹھیک ہے۔ کندھے میں باریک فریکچر ہے۔ آنے والے چند دنوں میں، ان کی تکلیف کو ادویات اور دیگر احتیاطی تدابیر کے ذریعے قابو کیا جائے گا۔"
ڈار شہباز شریف کی حکومت کے اہم رکن ہیں، جو ملکی اور بین الاقوامی دونوں محاذوں پر سرگرم ہیں۔ وہ تین بار کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے بھی قریبی مانے جاتے ہیں۔ واضح رہے کہ اسحاق ڈار کے بیٹے علی ڈار کی شادی نواز شریف کی بیٹی اسماء شریف سے ہوئی ہے۔
