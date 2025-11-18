پاکستان: پاکستانی مسلم سے شادی کرنے والی بھارتی سکھ خاتون کو ملا عدالت کا ساتھ، پولیس کو خاتون کو ہراساں نہیں کرنے کا حکم
اسلام قبول کر کے پاکستانی شخص سے نکاح کرنے والی ہندوستانی سکھ خاتون سربجیت کور کی ناصر حسین سے سوشل میڈیا پر دوستی ہوئی تھی۔
لاہور: پاکستان کی ایک ہائی کورٹ نے منگل کو پولیس کو حکم دیا کہ وہ ایک ہندوستانی سکھ خاتون کو ہراساں کرنا بند کرے، جس نے اسلام قبول کرتے ہوئے اور ایک مقامی مسلمان شخص سے شادی کر لی ہے۔ ہندوستانی سکھ خاتون پاکستانی شخص سے سوشل میڈیا پر ملی تھی۔
48 سالہ سربجیت کور ان 2000 سکھ یاتریوں میں شامل تھی جو گرو نانک کے یوم پیدائش سے متعلق تقریبات میں شرکت کے لیے رواں ماہ کے اوائل میں بھارت سے واہگہ بارڈر کے راستے پاکستان میں داخل ہوئے تھے۔
یاتری 13 نومبر کو گھر واپس آئے لیکن کور لاپتہ پائی گئی۔
لاہور کے ایک سینئر پولیس افسر نے بعد میں بتایا کہ کور نے 4 نومبر کو پاکستان آنے کے ایک دن بعد لاہور سے 50 کلومیٹر دور شیخوپورہ ضلع کے ناصر حسین کے ساتھ شادی کر لی۔
اسی دن جب زائرین ننکانہ صاحب گئے تو کور مجلس کو چھوڑ کر ناصر حسین کے ساتھ شیخوپورہ پہنچ گئیں۔
منگل کو کور اور حسین نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی جس میں شکایت کی گئی کہ پولیس نے شیخوپورہ کے فاروق آباد میں ان کے گھر پر غیر قانونی چھاپہ مارا اور ان پر شادی ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈالا۔
لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فاروق حیدر نے پولیس کو درخواست گزاروں کو ہراساں نہیں کرنے کا حکم دیا۔
درخواست میں، کور نے کہا کہ ایک پولیس افسر نے جوڑے کو بے جا ہراساں کیا اور انہیں نکاح ختم کا دباؤ بنایا۔
اس نے کہا کہ اس کا شوہر پاکستان کا شہری ہے، اور اس نے اپنے ویزا میں توسیع اور پاکستانی شہریت حاصل کرنے کے لیے بھارتی مشن سے رابطہ کیا ہے۔
سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے ایک ویڈیو کلپ میں اس نے بتایا کہ وہ حسین کو فیس بک کے ذریعے پچھلے نو سالوں سے جانتی ہیں۔
سربجیت کور نے کہا کہ، "میں طلاق یافتہ ہوں اور حسین سے شادی کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں اس مقصد کے لیے یہاں آئی ہوں،" انہوں نے مزید کہا کہ مجھے اور میرے شوہر کو پولیس اور نامعلوم افراد ہراساں کر رہے ہیں۔
نکاح کی تقریب سے پہلے کور کو مسلم نام نور دیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا، "میں نے خوشی سے حسین سے شادی کی ہے۔
کور ہندوستان کے کپورتھلا ضلع کے امانی پور گاؤں کی رہنے والی ہے۔ پنجاب میں اس کی گمشدگی کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ اس سے قبل یہ خبر آئی تھی کہ کور کا شوہر گزشتہ کئی سالوں سے بیرون ملک مقیم ہے۔ اس کے دو بیٹے ہیں۔
