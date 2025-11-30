پاکستان نے قطر کی درخواست پر افغانستان کے خلاف فوجی کارروائی منسوخ کر دی: اسحاق ڈار
پاکستان کے نائب وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان افغان مہاجرین کو عزت کے ساتھ واپس بھیج رہا ہے اور افغانستان کی ترقی کا خواہاں ہے۔
اسلام آباد: پاکستان نے گذشتہ ماہ قطر کی درخواست پر افغانستان کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائی منسوخ کر دی۔ اس بات کا دعویٰ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سنیچر کے روز کیا۔ ڈار ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کابل سے پاکستان کے تحفظات اور توقعات کے بارے میں تفصیل سے بات کی۔
ڈار نے گذشتہ ماہ کابل کے ساتھ تناؤ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ "قطری وزارت خارجہ کو معلوم ہوا کہ ہم (افغانستان کے خلاف) کارروائی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پھر قطر نے مسئلے کے حل اور ثالثی کی درخواست کی، جس کے بعد اس رات ہونے والے آپریشن کو روک دیا گیا۔"
انہوں نے مزید کہا کہ ''ثالثی سے کچھ نہیں نکل سکتا اور قطر اس بات پر خوش نہیں کہ اس کی ثالثی کی کوششیں بے نتیجہ رہیں'' دوست ملک کے بارے میں بات کرنا مناسب نہیں لیکن وہ (قطر) اب پریشان ہیں کہ انہوں نے ثالثی کی اور کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ انہوں نے افغان طالبان پر بھی زور دیا کہ وہ اپنی پالیسی پر نظر ثانی کریں کیونکہ وہ اب ملک چلا رہے ہیں۔
افغان طالبان کو اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنی ہو گی جب سے وہ اقتدار میں ہیں، ہم ان سے کچھ نہیں چاہتے، ہم کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں، لیکن جب سے ان کی حکومت آئی ہے، ہمارے 4000 افسران اور فوجی مارے جا چکے ہیں اور 20000 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں تو میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ 'ہم (افغانستان کی طرف) آنکھیں بند کر لیں؟"
انہوں نے یہ بھی خبردار کیا کہ پاکستان کے پاس افغانستان کی طرف سے درپیش عسکریت پسندی کے مسائل کو حل کرنے کی طاقت اور صلاحیت ہے، "کیونکہ یہ (پرتشدد واقعات) کم نہیں ہو رہے، بلکہ بڑھ رہے ہیں۔ یہ ان کا وہم ہے کہ ہم اسے حل نہیں کر سکتے۔ اللہ نے پاکستان کو اس پر عمل کرنے اور معاملات درست کرنے کی طاقت دی ہے، لیکن یہ بھی ٹھیک نہیں کہ ہم اپنے بھائی کے گھر جا کر اسے قتل کر دیں۔"
ڈار نے روس، بحرین اور دیگر ممالک کے اپنے دوروں کی تفصیلات بھی بتائی اور اس بات پر زور دیا کہ خطے میں امن کے لیے افغانستان میں امن ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے افغانستان سے کہا کہ وہ اپنی سرزمین سے دہشت گردی کی اجازت نہ دیں، یورپی یونین نے افغانستان کے مسئلے پر پاکستان کے موقف کی حمایت کی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پاکستان افغان مہاجرین کو عزت کے ساتھ واپس بھیج رہا ہے اور افغانستان کے عوام کے لیے ترقی کا خواہاں ہے۔
واضح رہے کہ پاکستان کی جانب سے طالبان حکومت پر تحریک طالبان پاکستان کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کرنے کے مسلسل الزامات کے بعد کابل اور اسلام آباد کے درمیان تعلقات خراب ہو گئے ہیں۔ دونوں ممالک نے گذشتہ ماہ کشیدگی کے بعد جنگ بندی پر اتفاق کیا تھا، لیکن دفتر خارجہ نے جمعے کو کہا کہ تکنیکی طور پر کوئی جنگ بندی نہیں ہوئی کیونکہ یہ جنگ بندی افغان طالبان کی جانب سے پاکستان میں دہشت گردانہ حملوں کو روکنے پر منحصر ہے، جسے وہ کرنے میں ناکام رہے۔
'پاکستان حماس کو غیر مسلح کرنے کی کوششوں کا حصہ نہیں'
غزہ تنازع کے بارے میں بات کرتے ہوئے ڈار نے کہا کہ پاکستان غزہ کے لیے فوج فراہم کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ حماس کو غیر مسلح کرنے کی کوششوں کا حصہ نہیں بنے گا۔ انہوں نے کہا کہ "ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے، بلکہ فلسطینی قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے۔ وہاں ہمارا کام امن و امان پر نظر رکھنا ہے، امن کا نفاذ کرنا نہیں ہے۔" انہوں نے کہا۔
"ہم یقینی طور پر بین الاقوامی فورس میں حصہ ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعظم اصولی طور پر فیلڈ مارشل سے مشاورت کے بعد پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ ہم اپنا حصہ ڈالیں گے، لیکن یہ فیصلہ اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جب تک یہ فیصلہ نہ ہو جائے کہ اس کا (انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس) کا مینڈیٹ اور ٹی او آر (ٹرمز آف ریفرنس) کیا ہوں گے۔"
انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس (ISF) کا قیام امریکہ کی ثالثی میں غزہ امن منصوبے کا حصہ ہے، اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل (UNSC) نے گذشتہ ہفتے غزہ میں تنازع ختم کرنے کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے کی توثیق کرنے والی ایک امریکی مسودہ قرارداد کو منظور کیا، جس میں آئی ایس ایف کو فلسطینی علاقوں کے لیے اختیار بھی دیا گیا ہے۔
پاکستان نے آئی ایس ایف کا حصہ بننے کا عندیہ دیا ہے اور آنے والے ہفتوں میں اس پر فیصلہ ہونے کا امکان ہے تاہم اب اسلام آباد نے واضح کیا ہے کہ آئی ایس ایف کا حصہ بننے کا مطلب حماس کو غیر مسلح کرنے کی کوششوں کا حصہ بننا نہیں ہے۔
