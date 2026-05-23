پاکستانی فوج کے سربراہ عاصم منیر اور ایرانی وزیر خارجہ عراقچی کی بات چیت، مغربی ایشیا کے تنازع کے خاتمے پر تبادلہ خیال
By PTI
Published : May 23, 2026 at 2:28 PM IST
اسلام آباد: ایرانی حکومت نے ہفتے کے روز کہا کہ، پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے مغربی ایشیا کے تنازع کے خاتمے اور خطے میں دیرپا امن قائم کرنے کے لیے ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بات چیت کی ہے۔
پاکستانی فوج نے کہا کہ منیر جمعہ کو امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدے کے لیے کوششوں کو تیز کرنے کے لیے ایک اہم دورے پر تہران کے لیے روانہ ہوئے، انہوں نے مزید کہا کہ یہ دورہ "جاری ثالثی کی کوششوں کا حصہ" تھا۔
تہران میں منیر کا استقبال ایران کے وزیر داخلہ اسکندر مومنی نے کیا۔
پاکستانی فوج کے مطابق، پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی -- جو منیر کے قریبی سمجھے جاتے ہیں -- پہلے ہی تہران میں موجود تھے اور جب فیلڈ مارشل پہنچے تو اعلیٰ ایرانی حکام کے ساتھ بات چیت میں مصروف تھے۔
ایرانی حکومت کی طرف سے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیے گئے ایک بیان کے مطابق، منیر نے تہران میں عراقچی سے ملاقات کی تاکہ "مزید کشیدگی کو روکنے اور مغربی ایشیا میں امن، استحکام اور سلامتی کو فروغ دینے کے لیے سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔"
ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ایرنا نے اطلاع دی ہے کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان بات چیت دیر رات تک جاری رہی۔
فیلڈ مارشل عاصم منیر کا صرف ایک ماہ کے دوران ایران کا یہ دوسرا دورہ ہے۔
پاکستان جاری تنازعہ میں ثالث کے طور پر ابھرا ہے۔ ایران-امریکہ تنازعہ نے دنیا بھر میں توانائی کی شدید قلت کو جنم دیا ہے اور دنیا بھر کی معیشتوں کو متاثر کیا ہے۔
کئی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان کو تہران اور واشنگٹن دونوں کا اعتماد حاصل ہے۔
اسلام آباد نے گزشتہ ماہ امن مذاکرات کے لیے دونوں فریقوں کے سینئر رہنماؤں کی میزبانی کی تھی، جو 1979 کے بعد سے اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے، لیکن فریقین کسی معاہدے تک پہنچنے میں ناکام رہے۔
خیال کیا جاتا ہے کہ اہم نکات ایران کا جوہری پروگرام اور اہم آبی گزرگاہ آبنائے ہرمز پر کنٹرول ہیں۔ 28 فروری سے جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر مشترکہ حملے شروع کیے تھے، ایران نے بھی جوابی حملے شروع کیے تھے، اس وقت سے آبنائے کے ذریعے جہاز رانی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔
حالانکہ آٹھ اپریل سے ایران اور امریکہ کے بیچ ایک نازک جنگ بندی جاری ہے لیکن اس کے باوجود جہاز رانی میں رکاوٹیں برقرار ہیں۔
