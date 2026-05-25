حج 2026کا باقاعدہ آغاز؛ لبیک کی صداؤں کے ساتھ لاکھوں عازمین منیٰ پہنچے

آٹھ ذو الحجہ یعنی پیر سے ہی مناسک حج کا آغاز ہوا۔ آج رات منی میں قیات کے بعد آئندہ کل حاجی عرفات پہنچیں گے۔

مطاف، مسجد حرام کا روح پرور منظر (ای ٹی وی بھارت)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 25, 2026 at 6:10 PM IST

مکہ مکرمہ، سعودی عرب(خورشید وانی) : دنیا بھر سے آئے لاکھوں عازمین حج نے پیر کے روز منیٰ کی جانب اپنے روح پرور سفر کا آغاز کیا، جہاں سے حج 2026 کے باقاعدہ مناسک شروع ہو گئے ہیں۔ سعودی حکام کے مطابق رواں برس دنیا کے مختلف ممالک سے پندرہ لاکھ سے زائد فرزندانِ اسلام فریضۂ حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب پہنچ چکے ہیں۔

کلاک ٹاور، مکۃ المکرمہ سے ای ٹی وی بھارت کی خصوصی رپورٹ (ای ٹی وی بھارت)

ہزاروں عازمین نے اتوار کی شام ہی منیٰ کی جانب پیدل سفر شروع کر دیا تھا کیونکہ منیٰ میں قیام اور مخصوص عبادات کا آغاز پیر یعنی آٹھ ذوالحجہ سے ہوا۔ احرام میں ملبوس لاکھوں حاجی منی کی جانب روانہ ہوئے جن میں دنیا بھر سے آئے لاکھوں عازمین کے ساتھ ساتھ سعودی عرب اور خلیجی ممالک کے تقریباً پانچ لاکھ مقامی عازمین بھی شریک ہوئے۔

اتوار کی شام مسجد حرام میں ایک روحانی اور جذباتی منظر دیکھنے کو ملا جہاں عازمین نے نماز مغرب اور عشاء ادا کرنے کے بعد منیٰ کی جانب رختِ سفر باندھا۔ فضا مسلسل تلبیہ کی صداؤں ’’لبیک اللہم لبیک‘‘ سے گونجتی رہی، جس سے پورا ماحول روحانیت میں ڈوب گیا۔

مسجد حرام میں موجود زائرین کی آنکھوں میں عقیدت اور جذبات نمایاں تھے۔ عازمین سنتِ نبوی ﷺ کے مطابق حج کے تمام ارکان مکمل احتیاط اور دینی جذبے کے ساتھ ادا کرنے کے لیے پُرعزم دکھائی دیے۔

مکہ مکرمہ میں حکام کے مطابق منیٰ میں عازمین کو ہر ممکن سہولات فراہم کرنے کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ حکام نے کہا کہ حاجیوں کی محفوظ اور آسان نقل و حرکت یقینی بنانے کے لیے فول پروف سکیورٹی نظام قائم کیا گیا ہے۔ آئندہ کل اسی سیکورٹی حصار میں حاجیوں کو میدانِ عرفات اور منی واپسی سے قبل مزدلفہ میں ساتھ رہیں گے۔ منی، عرفات اور مزدلفہ میں ہی حج کے اہم ترین مناسک ادا کیے جائیں گے۔

حکام نے بتایا کہ مقدس شہر کی حفاظت کے لیے فضائی دفاعی نظام بھی فعال رکھا گیا ہے۔ بین الاقوامی صحافیوں کے ایک وفد کو مکہ ٹاور سے خانہ کعبہ کا منظر دکھایا گیا جہاں شہر کے اوپر نگرانی کے لیے دو ہیلی کاپٹر مسلسل پرواز کرتے نظر آئے۔

کعبہ شریف کے اطراف میں سکیورٹی اہلکار، رضاکار اور معاون عملہ مسلسل حاجیوں کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ خواتین عازمین کی مدد کے لیے بڑی تعداد میں خواتین اہلکار بھی تعینات کی گئی ہیں۔ تمام حاجیوں کے پاس "نسک کارڈ" موجود ہیں جن میں بارکوڈ اور مقام کی معلومات محفوظ ہیں تاکہ ہنگامی صورت میں فوری مدد فراہم کی جا سکے۔

بھارت سے اس سال ایک لاکھ 22 ہزار 464 عازمین، حج کمیٹی آف انڈیا کے ذریعے مکہ پہنچے ہیں جبکہ 52 ہزار 507 افراد نجی ٹور آپریٹروں کے ذریعے حج ادا کر رہے ہیں۔ مکہ میں قائم انڈین حج ہاؤس کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ بھارتی عازمین کی سہولت کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ وہیں کشمیر سے چار ہزار سات سو حاجی حرمین شریفین پہنچ چکے ہیں۔

کلاک ٹاور سے مسجد حرام کا روح پرور منظر (ای ٹی وی بھارت)

وزارتِ حج و عمرہ کے حکام کے مطابق منیٰ میں رہائش، کھانے اور ٹرانسپورٹ کے انتظامات مکمل طور پر فعال ہیں جبکہ کراؤڈ مینجمنٹ، مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول اور کمپلائنس سینٹرز کے ساتھ مربوط نظام قائم کیا گیا ہے تاکہ لاکھوں افراد کی نقل و حرکت منظم انداز میں جاری رہے۔

جدہ میں ہندوستان کے قونصل جنرل Fahad Ahmed Khan Suri نے بتایا کہ حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے 34 مہمان نوازی مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ 12 برانچ حج دفاتر، 15 بلڈنگ یونٹس، 13 میڈیکل کلینکس، ایک منی کلینک اور 21 طبی یونٹس بھارتی عازمین کی خدمت میں مصروف ہیں۔

انہوں نے کہا کہ مدینہ منورہ میں بھی دو برانچ حج دفاتر اور تین میڈیکل کلینکس قائم کیے گئے ہیں جبکہ جدہ ایئرپورٹ پر ایک حج دفتر اور ایک منی کلینک عازمین کی آمد و روانگی کی نگرانی کر رہا ہے۔ مکہ اور مدینہ کے میٹرو اسٹیشنوں پر بھی موبائل طبی یونٹس تعینات کیے گئے ہیں۔

فہد احمد خان سوری نے حج انتظامات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے سعودی حکام کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ سعودی حکومت نے بھارتی حاجیوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کی ہے۔

عازمین (ای ٹی وی بھارت)

