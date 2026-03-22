سوڈان کے ہسپتال پر حملے میں 13 بچوں سمیت 60 سے زائد افراد ہلاک: ڈبلیو ایچ او

سوڈان اپریل 2023 سے فوج اور نیم فوجی گروپ ریپڈ سپورٹ فورسز کے درمیان طاقت کی کشمکش کی وجہ سے خانہ جنگی کا شکار ہے۔

Displaced Sudanese wait to receive humanitarian aid at the Abu al-Naga displacement camp in the Gedaref State, some 420km east of the capital Khartoum on February 6, 2026.
چھ فروری 2026 کو دارالحکومت خرطوم سے تقریباً 420 کلومیٹر مشرق میں واقع گیداریف صوبے میں ایک کیمپ میں انسانی امداد حاصل کرنے کا انتظار میں کھڑے بے گھر سوڈانی (AFP)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 22, 2026 at 12:02 PM IST

قاہرہ: سوڈان کے دارفور کے علاقے میں ایک ہسپتال پر حملے میں کم از کم 64 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں کم از کم 13 بچے بھی شامل ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے سنیچر کے روز اس بات کی جانکاری دی۔

ڈبلیو ایچ او کے سربراہ ٹیڈروس گھبریئس نے ایکس پر لکھا کہ 'جمعہ کو مشرقی دارفور کے الدائن ٹیچنگ ہسپتال پر ہونے والے حملے میں کم از کم 89 دیگر زخمی بھی ہوئے۔ اس حملے کے بعد ہسپتال کو غیر فعال ہو گیا ہے۔'

واضح رہے کہ اپریل سال 2023 میں سوڈان اس وقت افراتفری کا شکار ہے۔ فوج اور ریپڈ سپورٹ فورسز کے درمیان طاقت کی کشمکش میں خونریز خانہ جنگی چل رہی ہے۔

آر ایس ایف نے ہسپتال پر حملے کے لیے فوج کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے، جب کہ فوج نے حملے کی تردید کی ہے۔ تاہم دو فوجی حکام نے کہا کہ حملے میں ایک قریبی پولیس اسٹیشن کو نشانہ بنا رہا تھا۔ انہوں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کی کیونکہ انہیں اس معاملے پر کھل کر بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔

اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق اس تباہ کن جنگ میں اب تک 40,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں لیکن امدادی گروپوں کا کہنا ہے کہ یہ تعداد کم ہے اور حقیقی تعداد کئی گنا زیادہ ہو سکتی ہے۔

سوڈان میں ہسپتال پر حملہ
