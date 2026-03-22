سوڈان کے ہسپتال پر حملے میں 13 بچوں سمیت 60 سے زائد افراد ہلاک: ڈبلیو ایچ او
سوڈان اپریل 2023 سے فوج اور نیم فوجی گروپ ریپڈ سپورٹ فورسز کے درمیان طاقت کی کشمکش کی وجہ سے خانہ جنگی کا شکار ہے۔
Published : March 22, 2026 at 12:02 PM IST
قاہرہ: سوڈان کے دارفور کے علاقے میں ایک ہسپتال پر حملے میں کم از کم 64 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں کم از کم 13 بچے بھی شامل ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے سنیچر کے روز اس بات کی جانکاری دی۔
ڈبلیو ایچ او کے سربراہ ٹیڈروس گھبریئس نے ایکس پر لکھا کہ 'جمعہ کو مشرقی دارفور کے الدائن ٹیچنگ ہسپتال پر ہونے والے حملے میں کم از کم 89 دیگر زخمی بھی ہوئے۔ اس حملے کے بعد ہسپتال کو غیر فعال ہو گیا ہے۔'
واضح رہے کہ اپریل سال 2023 میں سوڈان اس وقت افراتفری کا شکار ہے۔ فوج اور ریپڈ سپورٹ فورسز کے درمیان طاقت کی کشمکش میں خونریز خانہ جنگی چل رہی ہے۔
آر ایس ایف نے ہسپتال پر حملے کے لیے فوج کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے، جب کہ فوج نے حملے کی تردید کی ہے۔ تاہم دو فوجی حکام نے کہا کہ حملے میں ایک قریبی پولیس اسٹیشن کو نشانہ بنا رہا تھا۔ انہوں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کی کیونکہ انہیں اس معاملے پر کھل کر بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔
اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق اس تباہ کن جنگ میں اب تک 40,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں لیکن امدادی گروپوں کا کہنا ہے کہ یہ تعداد کم ہے اور حقیقی تعداد کئی گنا زیادہ ہو سکتی ہے۔
ڈبلیو ایچ او نے کہا کہ جنگ کے آغاز سے اب تک طبی سہولیات پر حملوں میں 2000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ گریبیسس نے کہا کہ "کافی خون بہایا جا چکا ہے۔ کافی مصائب برداشت کیے جا چکے ہیں۔ سوڈان میں تنازع کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔"
