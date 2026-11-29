پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں دس ماہ کے دوران 500 سے زائد شدت پسند ہلاک: رپورٹ
پاکستان کے کاؤنٹر ٹیررازم ڈیپارٹمنٹ نے خیبر پختونخوا میں گزشتہ دس ماہ میں پانچ سو سے زائد شدت پسندوں کو مارنے کا دعویٰ کیا ہے۔
By PTI
Published : November 29, 2026 at 7:09 AM IST
پشاور: پاکستان کے کاؤنٹر ٹیررازم ڈیپارٹمنٹ (سی ٹی ڈی) کی جانب سے سنیچر کو جاری کردہ ایک رپورٹ کے مطابق، گزشتہ 10 ماہ اور 10 دنوں کے دوران پاکستان کے شمال مغربی صوبے خیبر پختونخوا میں 500 سے زائد شدت پسند مارے گئے ہیں۔
رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس عرصے کے دوران صوبے بھر میں دہشت گردی سے متعلق مجموعی طور پر 1,597 مقدمات درج کیے گئے۔ مزید کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی آپریشنز کے دوران مارے جانے والے متعدد شدت پسندوں کے سروں کی قیمت لاکھوں پاکستانی روپے مقرر تھی۔
صوبہ خیبر پختونخوا کا ضلع بنوں سب سے زیادہ متاثر رہا، جہاں رواں سال کے دوران دہشت گردی سے متعلق 276 مقدمات درج ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق ان مقدمات میں نامزد ملزمان میں سے 1,503 مفرور ہیں، 46 کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور 140 مارے جا چکے ہیں۔
رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ شمالی وزیرستان میں 109 شدت پسند ہلاک اور 13 گرفتار ہوئے، جب کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردی سے متعلق مقدمات میں 135 مشتبہ افراد مارے گئے۔
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پشاور میں 40 شدت پسند ہلاک، 129 گرفتار اور 687 کو اشتہاری قرار دیا گیا۔ باجوڑ میں دہشت گردی کے 134 مقدمات ریکارڈ کیے گئے، جن میں 42 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا اور چھ مارے گئے۔
رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے مختلف حصوں میں پیش آنے والے دہشت گردی کے 10 حالیہ واقعات میں شدت پسندوں کی جانب سے کان کنی میں استعمال ہونے والا بارودی مواد استعمال کیا گیا۔
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